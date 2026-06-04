15 años sin batir su récord de pasajeros: los entresijos de la 'montaña rusa' en el aeropuerto de Zaragoza

El aeropuerto de Zaragoza llega 15 años intentando, sin conseguirlo, batir su propio récord de pasajeros, una de las marcas históricas más antiguas que siguen vigentes en las terminales de España. Su éxito de entonces coincidió con dos claves que hoy vuelven a estar de actualidad: un imán de visitantes, que en 2008 fue la Expo de Zaragoza y que ahora son las grandes inversiones que están comprometidas, y las aportaciones económicas del Gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir destinos a cualquier precio.

En aquel 2011 se obtivieron 751.097 pasajeros en doce meses que es hoy su récord aún vigente en Zaragoza. En ese momento, la compañía irlandesa de vuelos de bajo coste era el gran dominador en la terminal aragonesa, movía en torno al 80% de los viajeros, sin más competidores que le hicieran sombra en la parrilla de vuelos y con rutas como Londres, Milán o Bruselas como grandes alicientes internacionales.

Quince años después vuelve a estar cerca de ese registro, con 707.493 pasajeros en 2025 que es la cifra que más se ha aproximado a aquel máximo histórico de 2011. Y con casi un 2% más que en 2024, cuando casi volvió a rebasar la barrera de los 700.000 usuarios anuales. Se quedó en 694.237. Aunque ahora ha cambiado también el escenario, ya que Wizz Air ha ganado presencia y recortado un porcentaje importante de ese pastel de viajeros que ofrecía la capital aragonesa, con tres conexiones que tiran del 'top 5' de destinos más demandados: Roma, Bucarest y Cluj Napoca. Ahora amenaza la hegemonía de Ryanair por primera vez en estos 15 años.

Y en estos 15 años han sido dos las circunstancias que han marcado esta especie de 'montaña rusa' que ha vivido la terminal aragonesa desde aquel máximo histórico. El primero, la crisis económica que llevó a las Administraciones, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, a recortar los fondos públicos destinados a reducir los contratos de promoción turística que visten las ayudas directas a las compañías. El Ayuntamiento dejó de aportar dinero a partir del 2012 y los pasajeros cayeron a 551.406 solo un año después del récord, 200.000 menos en solo doce meses.

En 2014 siguió bajando el número de viajeros hasta los 418.580 en el que es hoy su suelo más bajo en estos últimos 15 años de travesía

Al año siguiente, en 2013, la cifra siguió bajando: 457.595 usuarios ese año. En 2014 siguió bajando hasta los 418.580 en el que es su suelo más bajo en estos 15 años de travesía. Al año siguiente, en 2015, se contuvo la sangría y se marcaron 423.873. Al año siguiente volvió a descender a 419.529 pasajeros anuales en 2016, que pasaron a ser 438.035 en 2017. Tendencia ascendente pero estancados muy por debajo de la barrera de los 500.000 pasajeros.

En 2018 subió un 11% hasta alcanzar los 489.064, que eran 50.000 viajeros más que el año anterior, y 2019 terminó con 467.783, de nuevo retroceso en las cifras antes del mayor socavón de usuarios vividos por todos los aeropuertos del mundo, en 2020 con el estallido de la pandemia del coronavirus y las restricciones a la movilidad. Zaragoza atrajo a 172.344, con una caída del 63%.

Fueron 278.449 pasajeros en 2021 y al finalizar la pandemia se dispararon las cifras marcando en 2022 un total de 627.837 pasajeros, que eran más de un 30% de incremento respecto al 2019. El aeropuerto de Zaragoza salió bien del covid y se situó directamente por encima de los 600.000 usuarios anuales. Al año siguiente, en 2023, fueron 685.690 viajeros, y ya estaba a tiro la barrera de los 700.000 usuarios que batió en 2025 con holgura por primera vez en catorce años. Antes, en 2024 se quedó muy cerca con 694.237 viajeros.