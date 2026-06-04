Más de 2.400 trasplantes de riñón desde 1986: Aragón celebra el 40 aniversario del primero

Jornada de celebración. El hospital Miguel Servet de Zaragoza ha conmemorado este jueves el 40 aniversario del primer trasplante renal en Aragón, en un evento que ha reunido a profesionales sanitarios, pacientes, asociaciones y distintos expertos y en el que se ha hecho balance de un programa de trasplantes renal que ha permitido realizar 2.416 reemplazos de órgano desde que se puso en marcha en 1986. "Son 2.416 personas que han recuperado la ilusión por vivir… porque los trasplantes devuelven el futuro a quienes sienten que lo han perdido", ha subrayado el consejero de Sanidad, Ángel Sanz.

El primer trasplante renal se realizó el 6 de junio de 1986 en Aragón y fue, en palabras de Sanz, "el kilómetro cero de lo que hoy es un modelo de referencia" en la comunidad. Ello ha sido posible gracias al desarrollo del programa de donación y trasplantes y los equipos "pioneros" de Urología y Nefrología del Miguel Servet, para los que el consejero de Sanidad solo ha tenido palabras de reconocimiento. También ha hecho mención al conjunto del sistema sanitario aragonés al destacar la implicación de las numerosas especialidades, y del personal no sanitario, que interviene en cada cirugía.

Asimismo, ha subrayado el papel esencial de las asociaciones y, especialmente, de los donantes y sus familias. "Decir sí a la donación en un momento de profundo dolor es un acto de generosidad extraordinario", ha destacado.

El coordinador de trasplantes del Miguel Servet, el doctor Javier Paúl, ha explicado que durante estos 40 años se ha logrado una gran experiencia que, junto a "la mejora de las técnicas, la habilidad de los cirujanos y los nuevos fármacos" ha permitido ampliar la edad de donantes y receptores, haciendo posible que cada vez más personas puedan trasplantarse.

Retos futuros

Y todavía queda camino por recorrer. La responsable de la unidad de trasplante renal en Urología, Raquel Espílez, ha asegurado que "estos procesos cambiarán gracias al trasplante robótico; a la mejora de la tecnología de perfusión renal, que mejorarán conservar no solo el órgano, sino intentar que los que antes eran descartables ahora se puedan utilizar; gracias la inteligencia artificial a la hora de seleccionar receptores; al xenotrasplante o la utilización de organoides, áreas que veíamos lejanas y probablemente no estén tan lejos".

El jefe de servicio de Nefrología, Eduardo Parra, ha recordado además que la "diálisis es un tratamiento esencial que prolonga la vida de muchos pacientes que no pueden recibir un trasplante".

Logros en Aragón

En este contexto, Sanz ha puesto en valor logros conseguidos, como la extensión de la donación en asistolia controlada a los hospitales de Huesca y Teruel , así como la mejora de infraestructuras como la renovación de la Unidad de Trasplante Renal del Miguel Servet, avances que "sitúan a Aragón en una posición excepcional en donación y trasplante de órganos".

Por eso, el consejero ha destacado que el 40 aniversario del primer trasplante renal no solo conmemora un avance médico, sino también "el compromiso de los profesionales sanitarios y la generosidad de toda la sociedad aragonesa".

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El acto ha concluido con la entrega de reconocimientos a algunas de las personas que han contribuido al desarrollo del programa de trasplante renal en Aragón, en una jornada que ha combinado el homenaje, el balance y la mirada hacia un futuro más que prometedor.