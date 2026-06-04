Alcaldes del PAR en Teruel piden a Alberto Izquierdo que salga del partido tras su fichaje por Azcón: "El PAR no se vende"

La contratación del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor personal del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, del PP, ha desatado un nuevo tsunami en la formación de centro aragonesista después de años de desgaste y sucesivas crisis internas y escisiones. Cargos del PAR de las tres provincias aragonesas ponen en cuestión la medida y alcaldes del PAR en cinco de las comarcas turolenses recalcan en un comunicado al que ha tenido acceso este diario que el partido "no se vende" y que su contratación por parte de Azcón es "incompatible" con ser miembro de la Ejecutiva del PAR.

En una carta que apoyan alcaldes de las comarcas de Sierra de Albarracín, Jiloca, Gúdar Javalambre, Matarraña y Maestrazgo así como miembros del PAR en la Diputación Provincial de Teruel, señalan que la incorporación de Izquierdo como asesor de Azcón "se salta una serie de cuestiones estatutarias, así como éticas y morales", lo que les lleva a trasladar ese documento con el titular "El PAR no se vende".

"Consideramos que esta decisión resulta incompatible con su condición de miembro de la Ejecutiva de nuestra formación. Entendemos que una responsabilidad de esta naturaleza debería haberse abordado con transparencia y conocimiento previo de los órganos y representantes del partido", señalan. Cabe recordar que Izquierdo trasladó su fichaje a la militancia a través de una carta en la que defendía que el PAR mantiene su independencia y que, precisamente, su presencia cerca del presidente aragonés serviría de interlocución para los alcaldes y concejales del PAR en el territorio.

Sin embargo, no opinan lo mismo históricos dirigentes del partido en las tres provincias, como alcaldes y presidentes comarcales. Consideran que la contratación de Izquierdo como asesor por parte de Azcón hace que el PAR pierda su independencia. "Ha prostituido al PAR", lamenta una militante altoaragonesa.

En el comunicado de los alcaldes de Teruel, señalan que "respetan" la "libertad individual de cada persona para desarrollar su vida laboral y adoptar las decisiones que considere oportunas". Sin embargo, inciden en que "estas no pueden tomarse en nombre de una organización que ni las comparte ni las respalda, especialmente cuando afectan a un proyecto colectivo construido durante décadas por miles de aragoneses".

Alberto Izquierdo en sus declaraciones ante los medios tras perder el diputado en las Cortes en las últimas elecciones autonómicas. / PABLO IBÁÑEZ

"Lo coherente sería formalizar su dimisión"

Así, consideran que las decisiones adoptadas por Izquierdo "son exclusivamente personales y no representan al Partido Aragonés ni a los más de cuarenta años de trayectoria aragonesista". "Si su proyecto político ha dejado de coincidir con el del PAR, entendemos que lo coherente sería formalizar su dimisión y permitir que sean los militantes quienes continúen construyendo una alternativa aragonesista propia", defienden.

A través de una carta que no han firmado personalmente, pero que respaldan, estos alcaldes recuerdan que "multitud de alcaldes, más de 350 concejales y representantes públicos continúan trabajando cada día desde sus municipios en defensa de los intereses de los aragoneses". "Su compromiso demuestra que sigue existiendo un espacio político para quienes creen en un aragonesismo independiente, centrado exclusivamente en la defensa de nuestra tierra y de sus ciudadanos", defienden.

Además, consideran que el nuevo Gobierno de Aragón "ha confirmado un modelo de comunidad alejado de nuestra forma de entender Aragón". "No nos rendimos, ni ahora ni nunca", inciden. Y piden mantener "una voz propia para nuestra comunidad".

Pese al comunicado, varios militantes y cargos del partido reconocen que, "actualmente", no se dan las condiciones para poder presentar con éxito una hipotética moción de censura que forzase a Izquierdo a dejar el cargo. También quedan representantes del PAR, los más cercanos a Izquierdo, que defienden su medida. "Él ha dicho que es para mantener un canal de comunicación abierto entre los alcaldes y el Gobierno de Aragón y hay que respetarlo", señalan desde uno de los ayuntamientos principales que mantiene la formación de centro aragonesista.