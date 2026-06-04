Aragón aspira a consolidarse como uno de los grandes polos de la industria de Defensa ante el nuevo ciclo inversor europeo

Aragón reúne condiciones para convertirse en uno de los territorios mejor posicionados para aprovechar el nuevo ciclo de inversión en Defensa que se está desplegando en Europa. Esta es una de las principales conclusiones de la última entrega de la colección Crónicas Paraíso, editada por la Fundación Basilio Paraíso, que lleva por título “El reto de optimizar la inversión en la industria de defensa en España” que firma Ignacio Niño Pérez, senior advisor de Sector Público de EY y director de EY Geopolitics.

La publicación analiza el profundo cambio que está experimentando la industria de defensa como consecuencia del nuevo escenario geopolítico internacional y del aumento de los presupuestos destinados a seguridad y defensa tanto por parte de los países de la OTAN como de la Unión Europea. En este contexto, el autor sostiene que España se encuentra ante una “oportunidad histórica” para fortalecer sus capacidades industriales y tecnológicas y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo cualificado.

El trabajo parte de las conclusiones del informe “La industria española de defensa: 10 claves para aprovechar una oportunidad histórica”, elaborado por EY a partir de entrevistas con 31 empresas del sector, y plantea las principales actuaciones necesarias para convertir el incremento de recursos en una auténtica política industrial capaz de reforzar la competitividad del país.

Para Ignacio Niño, “el sector afronta una década decisiva. Las empresas consultadas estiman que la actual ola inversora podría prolongarse entre cinco y diez años y permitir incluso duplicar la facturación del sector antes de 2030. Sin embargo, el aprovechamiento de esta oportunidad exige planificación, cooperación público-privada, capacidad de innovación y una estrategia clara para integrar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor de la defensa”.

La publicación dedica un apartado específico a Aragón, una comunidad que cuenta con importantes activos para participar en este proceso. Su posición logística estratégica, la presencia de infraestructuras militares de referencia como la Base Aérea de Zaragoza y el campo de maniobras de San Gregorio, el peso de sectores industriales como la automoción, la logística, la energía o las tecnologías avanzadas, así como la capacidad investigadora de sus universidades y centros tecnológicos, configuran un ecosistema con potencial para atraer nuevas inversiones vinculadas a la defensa.

El documento señala además que muchas de las capacidades que hoy demanda la industria de defensa coinciden con fortalezas ya presentes en Aragón, especialmente en ámbitos como la fabricación avanzada, la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los sistemas autónomos o la gestión logística.

Disponibilidad de talento

Entre los principales retos identificados figura la disponibilidad de talento. Según recoge el estudio, el sector podría necesitar hasta 15.000 nuevos profesionales cualificados en los próximos cinco años, especialmente ingenieros y perfiles técnicos especializados. Por ello, se plantea reforzar la colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y formación profesional para garantizar el suministro de profesionales capaces de responder a las necesidades de una industria cada vez más intensiva en tecnología.

Asimismo, la publicación destaca la importancia de fortalecer la inversión en I+D+i, facilitar el acceso a la financiación, impulsar la participación española en los programas europeos de defensa y favorecer la creación de ecosistemas empresariales donde grandes compañías y pymes colaboren en el desarrollo de nuevas capacidades industriales.

Una mirada desde Aragón

La colección Crónicas Paraíso es una iniciativa de la Fundación Basilio Paraíso que reúne las reflexiones de expertos de reconocido prestigio nacional e internacional sobre los grandes desafíos económicos, sociales y geopolíticos que marcarán el futuro de Aragón.

A través de estas publicaciones, la Fundación pretende acercar al debate público cuestiones estratégicas que afectan al desarrollo de la comunidad autónoma, aportando análisis rigurosos y propuestas que contribuyan a la toma de decisiones desde una perspectiva aragonesa.

Noticias relacionadas

La nueva entrega se suma a otros trabajos publicados recientemente sobre temas como la economía europea, la inmigración, la energía, los centros de datos o el futuro de la juventud aragonesa, consolidando a la Fundación Basilio Paraíso como uno de los principales espacios de reflexión estratégica sobre Aragón.