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La Asociación de Periodistas de Aragón pide opinión a la Comisión Deontológica sobre los comunicados de la DGA sobre migración

Consideran que pueden entrar en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes en rueda de prensa.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes en rueda de prensa. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La asociación y colegio profesional Periodistas de Aragón ha solicitado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una valoración sobre varios comunicados institucionales difundidos por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón relacionados con migración y colectivos vulnerables.

Según han informado ambas organizaciones en una nota de prensa, la iniciativa se produce tras recibir diversas quejas de colegiados y asociados, así como de ciudadanos ajenos a la profesión, respecto al contenido de algunos de estos textos institucionales.

Explican así que determinados enfoques y expresiones utilizados en esos comunicados pueden entrar en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y en la "Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones", impulsada conjuntamente por el Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.

Dicha guía fue elaborada para promover un tratamiento informativo "riguroso, contextualizado y no estigmatizante" de las migraciones y para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social.

Utilización del término "mena"

Entre los aspectos trasladados a la comisión figura el uso reiterado del término "mena" cuando la guía desaconseja expresamente el empleo de acrónimos para referirse a personas y advierte del carácter "despectivo y estigmatizante" que ha adquirido esa denominación.

Asimismo, Periodistas de Aragón indica que observa una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad, además de referencias frecuentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara.

A este respecto, subrayan que los hechos relatados en algunos de los comunicados poseen "evidente interés público" y, en algunos casos, una "indudable gravedad", por lo que consideran necesario reforzar el "rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios éticos" en la comunicación institucional.

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