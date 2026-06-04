Augan, Premio Startup: "Supone un empujón para seguir llevando la tecnología aragonesa a las granjas de todo el mundo"

Eloy Garrigues, CEO y fundador de Augan, ha recogido el Premio Start Up en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell de las manos de Luis Mediavilla, director del Equipo de Empresas de Aragón y La Rioja del Banco Sabadell.Augan es una compañía nacida en Biota y especializada en la digitalización y automatización de explotaciones ganaderas. Garrigues ha destacado que este premio "es un orgullo y una motivación para seguir trabajando en mejorar el bienestar de animales, ganadores y agricultores con tecnologías IoT" , y al tiempo que supone un empujónv para conseguir "el reto que tenemos de expandirnos internacionalmente".

La startup que salió de la granja para poner la ganadería en el móvil

Muchas de las startups que surgen hoy en día lo hacen en despachos y oficinas, en aceleradoras de proyectos o incluso a través de rondas de inversión. Pero el caso de Augan es totalmente diferente. Su punto de partida fue una granja, un silo de pienso, un contador de agua, una nave de porcino y la preocupación diaria por que todo funcione incluso cuando el ganadero no puede estar mirando cada rincón de la explotación.

Augan, nombre comercial de Automatización Ganadera SL, nació en Biota, en la provincia de Zaragoza, con una idea clara: llevar herramientas digitales a un sector que muchas veces ha tenido que gestionar explotaciones cada vez más complejas con métodos todavía muy manuales.

Y todo ello con el conocimiento que dan diez años de experiencia con granjas propias, en los que sus fundadores desarrollaron una solución para tener tu granja en la palma de tu mano, gracias a sus tecnologías de sensores IOT, inteligencia artificial y big data.

El germen del proyecto surgió en 2020 y tres años más tarde, se constituyó oficialmente como sociedad limitada, haciéndose de esta manera un hueco importante dentro del sector.

"Augan surgió de una necesidad que tenía yo en mis propias granjas como granjero. En un principio la tecnología era más bien industrial, con sensores cableados y cuando comenzamos con la comercialización, fue cuando pivotamos a tecnologías IoT", señala el CEO y fundador de la empresa, Eloy Garrigues.

En la actualidad, su tecnología se ha expandido por varias explotaciones de toda España llegando a más de 300 granjas e incluso a algunas zonas de Sudamérica, dónde cuentan con presencia en varias instalaciones ganaderas.

Una apuesta por el desarrollo tecnológico

Algunas de las principales virtudes de Augan son: su capacidad de innovación y apuesta por el desarrollo tecnológico en Aragón; y su rápido crecimiento. Estas dos ideas la convierten en un referente emergente en la transformación digital industrial con proyección nacional e internacional.

Entre las propuestas más importantes de la empresa encontramos la creación del cuaderno digital ganadero y la idea de Explotación 4.0. En primer lugar, el cuaderno permite a los ganaderos acceder a un portal online desde dónde puede tener acceso a su explotación y controlar de manera segura todo lo que ocurre tanto desde el móvil como desde el ordenador, explica Garrigues. De esta manera, el ganadero puede realizar todos los trámites necesarios de forma cómoda y sencilla a través de la aplicación de Augan sin tener que rellenar todo el papeleo y enviarlo a la oficina, ya que gracias al cuaderno ganadero puede acceder a los datos actualizados al instante.

Por otro lado, el concepto Explotación 4.0 hace referencia a cómo con una tecnología innovadora ha conseguido automatizar las granjas reduciendo los tiempos que requiere la presencia física. La instalación de sensores en el agua y pienso, así como los de control de temperatura permiten al ganadero conocer el estado de su granja desde fuera sin necesidad de acercarse presencialmente a la explotación.