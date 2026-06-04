Augan: La startup que salió de la granja para poner la ganadería en el móvil

Muchas de las startups que surgen hoy en día lo hacen en despachos y oficinas, en aceleradoras de proyectos o incluso a través de rondas de inversión. Pero el caso de Augan es totalmente diferente. Su punto de partida fue una granja, un silo de pienso, un contador de agua, una nave de porcino y la preocupación diaria por que todo funcione incluso cuando el ganadero no puede estar mirando cada rincón de la explotación.

Augan, nombre comercial de Automatización Ganadera SL, nació en Biota, en la provincia de Zaragoza, con una idea clara: llevar herramientas digitales a un sector que muchas veces ha tenido que gestionar explotaciones cada vez más complejas con métodos todavía muy manuales.

Y todo ello con el conocimiento que dan diez años de experiencia con granjas propias, en los que sus fundadores desarrollaron una solución para tener tu granja en la palma de tu mano, gracias a sus tecnologías de sensores IoT, inteligencia artificial y big data.

El germen del proyecto surgió en 2020 y, tres años más tarde, se constituyó oficialmente como sociedad limitada, haciéndose de esta manera un hueco importante dentro del sector.

«Augan surgió de una necesidad que tenía yo en mis propias granjas como granjero. En un principio la tecnología era más bien industrial, con sensores cableados y cuando comenzamos con la comercialización, fue cuando pivotamos a tecnologías IoT», señala el CEO y fundador de la empresa, Eloy Garrigues.

En la actualidad, su tecnología se ha expandido por varias explotaciones de toda España, llegando a más de 300 granjas e incluso a algunas zonas de Sudamérica, donde cuentan con presencia en varias instalaciones ganaderas.

Una apuesta por el desarrollo tecnológico

Algunas de las principales virtudes de Augan son su capacidad de innovación, su apuesta por el desarrollo tecnológico en Aragón y su rápido crecimiento. Estas ideas la convierten en un referente emergente en la transformación digital industrial con proyección nacional e internacional.

Entre las propuestas más importantes se encuentra la creación del cuaderno digital ganadero y la idea de Explotación 4.0. En primer lugar, el cuaderno permite a los ganaderos acceder a un portal online desde donde pueden tener acceso a su explotación y controlar de manera segura todo lo que ocurre tanto desde el móvil como desde el ordenador, explica Garrigues.

De esta manera, el ganadero puede realizar todos los trámites necesarios de forma cómoda y sencilla a través de la aplicación de Augan, sin tener que rellenar todo el papeleo y enviarlo a la oficina, ya que gracias al cuaderno ganadero puede acceder a los datos actualizados al instante.

Por otro lado, el concepto Explotación 4.0 hace referencia a cómo, con una tecnología innovadora, ha conseguido automatizar las granjas reduciendo los tiempos que requiere la presencia física. La instalación de sensores en el agua y pienso, así como los de control de temperatura, permite al ganadero conocer el estado de su granja desde fuera sin necesidad de acercarse presencialmente a la explotación.

Hasta ahora, la gestión tradicional de una explotación suele ser reactiva: el problema se detecta cuando ya ha aparecido. La propuesta de Augan se mueve hacia un modelo preventivo, en el que la información ayuda a actuar antes.

«El ganadero se va a enterar de lo que pasa con anticipación, no cuando llega a la granja físicamente y lo ve. Entonces, puede ir antes y hacer una reparación para que los animales tengan mayor calidad de vida y bienestar. Con nuestras herramientas tecnológicas se va a poder enterar si hay un descenso o aumento en el consumo de agua, que eso es indicio de que hay un problema en las tuberías, o de enfermedades de los animales. Lo mismo pasa con el nivel del pienso, jamás va a tener una pérdida o un descontrol porque siempre lo va a tener medido y tiene una alarma», relata Garrigues.

Facilidad de instalación

Otra de las ventajas de la tecnología y los sensores de Augan, y que la diferencian del resto de empresas del sector, es que se instalan fácilmente. Estos dispositivos son inalámbricos y funcionan sin internet ni electricidad, por lo que no es necesario hacer una gran instalación previa: puede colocarlos el propio ganadero sin complicaciones y asegurarse de que funcionan correctamente sin interrupciones.

«Trabajamos sin electricidad y sin internet, son dispositivos que se instalan en pocos minutos. Al no necesitar cables, no hay ningún problema con los roedores y tiene un funcionamiento muy fiable, son totalmente independientes», añade Garrigues.

Hacia la digitalización

En cuanto al futuro, desde Augan consideran que la digitalización y automatización del sector ganadero es cada vez más una de las claves para mejorar el rendimiento y llegar a ser eficientes al 100%.

Para ello, la empresa continúa desarrollando nuevos sensores, dispositivos y softwares específicos que garanticen el bienestar y la calidad de vida de los animales. Un ejemplo de este desarrollo y compromiso con la innovación es el uso de la inteligencia artificial para controlar el peso de los animales desde cualquier dispositivo móvil a través de una fotografía o vídeo. Este es precisamente uno de los grandes avances de la empresa en los últimos años para alcanzar sus objetivos.

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Tal y como explica Garrigues, este reconocimiento como Mejor Startup en los Premios Empresa del Año del Banco Sabadell «es todo un orgullo y una motivación para continuar con nuestra labor y nuestro objetivo de mejorar el bienestar de los animales y ganaderos».