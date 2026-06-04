Clara Acedo, aspirante a la PAU Aragón 2026: "De momento los exámenes me están saliendo bien, pero tampoco me quiero confiar mucho"

Otro día de nervios y exámenes. Los alumnos de Aragón se enfrentaron este miércoles a la segunda jornada de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), que comenzó con los controles de Inglés e Historia de España y continuó por la tarde con optativas como Griego o Dibujo, entre otras. La mañana dejó sensaciones "más positivas que negativas" entre algunos estudiantes, que confían en que aprobarán ambas materias y que continuarán dando su máximo este jueves, último día de controles. Entre ellas está Clara Acedo, que demostrará hoy sus conocimientos sobre Latín en un último esfuerzo para hacerse con una plaza en el grado de Derecho.

Clara salió del examen de Historia de España sonriente. "No ha ido del todo mal", indicó. Ella tenía "otras preferencias" porque considera que había temas más sencillos que los preguntados. "Pero tampoco me voy a quejar", dijo, y añadió: "No ha sido un examen difícil y la verdad es que salgo bastante contenta. A ver si hay suerte". Entre las preguntas, el movimiento obrero o la dictadura de Primo de Rivera.

El control de Historia de España, que comenzó a las 11.00 horas y tenía una duración máxima de 90 minutos, como el resto de pruebas, fue el segundo del día para Clara, que antes había hecho el de Inglés. "Genial", compartió sobre la prueba. "Me ha sorprendido un poco porque había algunas personas que decían ¡buah!, lo de las palabras, o el vocabulario, o el texto, que decían que era difícil o un poco raro... yo no sé como lo he hecho, pero estoy tranquila", celebró. Aseguró haberlo "entendido bien".

Clara encontró el mayor reto del examen de Inglés en la tercera pregunta, en la que se planteaba a los alumnos buscar en el texto del primer ejercicio frases o palabras que significaran lo mismo que chose, resolved; obey, stick to; taken, delivered; promoting, fostering. "Lo he hecho bastante rápido y bien, así que también salgo muy contenta", celebró.

El martes, primer día de la PAU, la estudiante se examinó por la mañana de Lengua Castellana y Literatura, que le fue "bien", y por la tarde de Geografía. Su "problema" con este último fue "la falta de tiempo", dijo. "Fui un poco justa", detalló, y agregó: "Pero bueno, tampoco me quejo porque fue bien, me supe defender, así que de momento salgo contenta".

Clara cerró los dos primeros días de la PAU con buenas sensaciones al haberse encontrado con pruebas similares a los modelos orientativos que le habían enseñado sus docentes. "Tampoco me quiero confiar mucho porque luego, si por lo que sea no llego, tampoco me quiero llevar un chasco, pero de momento los exámenes me están saliendo bien, estoy contenta, así que por una parte sí confío y, por otra, también quiero tener la idea de que puede ser que no entre en el grado", explicó.

Ni clara ni otros alumnos que salían del examen de Historia de España en la facultad de Ciencias vivieron incidencias durante el examen de esta materia. Tampoco identificaron que se hubieran utilizado en sus clases los detectores de frecuencia que ha implantado la universidad para detectar posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) para plagiar y que no asustan a estudiantes como Antonio. "Copiando aquí (PAU) pierdes más que ganas. Si te pillan pierdes todo, así que no te sale rentable", sostuvo.

Miriam, Marcos, Antonio y Miguel, a la salida del examen de Historia de España, ayer. / Pablo Ibáñez

Con su opinión coincidió su compañero Marcos, que hizo referencia a que además hay mucha vigilancia durante las pruebas. "Te miran tanto que es casi incómodo", comentó entre risas. "Pero son muy majos", matizó Miriam, que considera que copiar en la PAU es "imposible".

Este grupo de estudiantes, del que también formaba parte Miguel, salió del examen de Historia de España satisfecho, aunque se encontraron con un reto: la pregunta transversal por la que tenían que desarrollar el movimiento obrero y relacionarlo con los pactos de la Moncloa (1977). "Ha sido larga y complicada, pero se intenta sacar y ya está", expresó Antonio, a lo que añadió Marcos: "Aprobrar se puede aprobar, lo único, el movimiento obrero...".

"La pregunta ha sido larga y complicada, pero se intenta sacar y ya está" Antonio — Alumno que se examina de la PAU en Aragón

En el examen se les preguntó por Primo de Rivera, el golpe de Estado y la dictadura militar, lo que Antonio describió como una pregunta "fácil" y Marcos como "asequible". Las sensaciones de este último estudiante son diferentes a las que le reportó el examen de Lengua, que fue "una barbaridad de mal", compartió. Los mejores exámanes para él, que quiere estudiar Ingeniería en Tecnologías Industriales, fue el de Inglés y el de Física. Antonio lucha por entrar en la academia General Militar y Miguel quiere cursar Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Latín como último examen

Por su parte, Zoe, otra de las alumnas que estos días está haciendo la PAU en Aragón, quiere estudiar Magisterio de Educación Primaria, mientras que su compañero Héctor quiere hacer Historia. Ambos tendrán que enfrentarse este jueves al examen de Latín, y lo hacen con sensaciones encontradas. "Creo que es lo que menos vemos durante todo lo que estudiamos. Hay un gran salto de 1º de Bachillreato, que nosotros vemos lo que es más superficial, a 2º", compartió Héctor, a lo que Zoe detalló: "Analizamos muchos textos".

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En el centro, Zoe, Héctor y Alejandro rodeados de otros compañeros al salir del examen de Historia de España ayer. / Pablo Ibáñez

El reto para otros alumnos como Alejandro, que quiere cursar un grado superiro de Técnico de Sonido, está en que solo cursó Latín en 2º de Bachillerato. "Mucha gente se metió a mates en 1º y luego se cambió a Latín pensando que sería más fácil, pero no", aclaró Héctor. Con todo, esta será la última materia de la que se examinarán y con ella podrán comenzar sus vacaciones de verano a la espera de obtener sus notas y solicitar plaza en los grados universitarios a los que aspiran.