Educación deja para julio el primer borrador para iniciar la regulación de las salidas extraescolares en Aragón

De una sensación "agridulce" a la "cautela". Las federaciones de Enseñanza de CSIF, CGT, CCOO, UGT y STEA han entregado a Educación sus propuestas, todas ellas alineadas, para regular las salidas extraescolares y complementarias en Aragón en la mesa sectorial de este jueves, y la consejería les ha emplazado a un nuevo encuentro en julio. Será entonces cuando, según informan fuentes sindicales, la administración les presentará un primer borrador sobre el que negociar. El encuentro ha dejado sentimientos encontrados entre los sindicatos, que critican que el departamento no haya presentado ya una propuesta en firme, recuerdan que es una cuestión que "urge" pero celebran que se haya dado un paso al frente con la cuestión.

Desde la consejería han informado de que comienzan ahora los trabajos para elaborar una normativa autonómica que regule el protocolo de organización y desarrollo de las actividades extraescolares con el objetivo de dotar a los centros educativos de "un marco jurídico claro". Se presetará "especial atención" a las salidas con pernocta y se establecerán las condiciones de seguridad y mecanismos de cobertura jurídica ante cualquier suceso.

La previsión de la administración es presentar un primer borrador del material recabado para redactar la normativa en julio. Además de con las organizaciones sindicales, que son los que realizarán la negociación, la administración está recogiendo también la opinión de otras partes de la comunidad educativa como Fapar (federación de ampas) o AEDI (la asociación de equipos directivos de Infantil y Primaria).

Es "un marco jurídico claro" lo que han solicitado con insistencia las organizaciones sindicales, que exponen que las líneas de trabajo que han planteado a Educación van todas en la misma dirección.

"Diposición" de la administración

Desde CSIF informan de que han entregado un "primer borrador" al departamento este jueves y piden que este tenga "rango de negociación principal" con el objetivo de que el próximo curso escolar (2026-2027) estén definidas cuestiones como las "responsabilidades y derechos" de las que gozan los docentes de Aragón en las salidas extraescolares y complementarias. "Hemos visto que hay disposición por parte de la administración", celebran. Recuerdan que hace "muchos años" que el sindicato solicita esta normativa "que por fin ha venido a la mesa sectorial".

Las voces de CGT son más críticas. Según informan, la administración les presentará en julio un borrador sobre el que trabajar, pero ven "casi imposible" que en septiembre haya una norma jurídica cerrada que regule las salidas extraescolares. El portavoz del sindicato en Aragón, José Luis Ruiz, explica que la administración sí ha hablado de que la normativa podría estar "muy avanzada" en el inicio del próximo curso. Desde el sindicato inciden en la "premura" de contar con una regulación porque hay cerca de 80 centros que han cancelado estas actividades en el final de este año lectivo y plantean mantener la suspensión para el próximo si no hay avances claros.

También CCOO ha trasladado a Educación la "urgencia" de negociar la regulación de las salidas extraescolares cuando antes porque "cabe la posbilidad de que, si no hay claridad ni certeza, más centros suspendan sus actividades de cara al curso que viene". El sindicato celebra que la administración haya escuchado sus propuestas - "Pensábamos que no se iba a tener en cuenta ninguna", han indicado- e informan de que desde la consejería se les ha aesgurado que por ahora no marcan ninguna línea roja y que "todo está para hablar".

Ante esta situación, desde la organización sindical se mantienen "cautelosos", a la espera de la propuesta que presenten la administración en julio y con la sensación de que el próximo curso comenzará sin un marco jurídico oficial porque en juego entran también factores económicos -piden que estas salidas se retribuyan- que dependerán del departamento de Hacienda.

STEA reprueba la actitud del departamento tras una reunión que ha dejado un sentimiento "agridulce" en el sindicato. La organización indica que ha presentado a Educación un "estudio detallado" de aquellas cuestiones que consideran que deben regularse y han puesto encima de la mesa "mucho puntos", mientras que el departamento no ha llevado propuestas. "Han recogido nuestros planteamientos y nos dicen que los van a estudiar para preparar un documento y 'ya nos avisarán'. Nos hemos quedado fríos", han compartido.

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El sindicato ha recordado que la mesa sectorial de este jueves llega a raíz de una petición sindical realizada a final de abril a la que Educación dio respuesta el viernes pasado, que era la fecha límite para realizar una convocatoria. "Es urgente y han tenido un mes para analizar puntos", han criticado. STEA considera que "no sirve" que en septiembre vaya a haber "un documento avanzado" porque se requiere de una normativa cerrada pero comprenden que en juego entran factores reguladores y económicos, entre otros.