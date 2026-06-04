Las familias de un colegio de Zaragoza denuncian el cierre de vías: "En el Catalina no somos sardinas"

Un "no" al cierre de vías. Las familias del CEIP Catalina de Aragón de Zaragoza se han concetrado este jueves por la tarde para denunciar el cierre de dos aulas para el próximo curso escolar. Según critican desde la AMPA, aunque se mantiene "el número de alumnos en Primaria, se recortan vías".

Según explican las familias, se va a "recortar" dos vías, una en 4º y otra en 6º de Primaria, el curso que viene "provocando un aumento de las ratios y un claro deterioro de las condiciones educativas". Ahora, en cuarto hay tres aulas y, en sexto, cuatro. Con el cambio, es reducirían en uno en cada lado. Desde la AMPA exponen que así pasarían de tener de entre 19 y 20 alumnos por vía, una media que consideran que "está bien", a dos clases con 23 estudiantes en el curso inferior, y dos aulas de 24 y una de 23 estudiantes en el superior.

Fuentes de la AMPA defienden que así se incumple la ratio establecida en Zaragoza capital, que es de 19 plazas ordinarias y 2 plazas ACNEAE (alumando con necesidades específicas de apoyo educativo) en 4º de Primaria, y de 20 plazas ordinarias y 2 plazas ACNEAE en 6º. Añaden a ello que "no hay detrimento de alumnos en el centro", por lo que no comprenden el "recorte".

Desde el Departamento de Educación defienden que la decisión de "unificar vías se sostiene conforme al número de alumnos que hay en esas clases de Primaria". La consejería informa de que la ratio de admisión en Primaria es de 21 a 23 alumnos + dos ACNEAE, pero está también la ratio cupo "que puede ser mayor porque puede haber más alumnos (hermanos, repetidores...) que no se contemplan en la admisión".

Fuentes de la consejería explican que ese criterio debe ser "flexible" porque sino habria que "desdoblar" y las ratios tendrían que reducirse a 11 o 12 alumnos por aula, "que no son sostenibles". Educación asegura que de esta forma se cumple con la LOE.

Noticias relacionadas

"Cuando sacas recursos de un lado, tienes que detraerlo de todos" AMPA CEIP Catalina de Aragón

Pero las familias critican la medida y claman: "En el Catalina no somos sardinas". "Cuando sacas recursos de un lado, tienes que detraerlos de otro, y eso es lo que está pasando", denuncian las familias. Denuncian además que las aulas están preparadas para las ratios que tienen actualmente y no para más. "El otro día tuvimos una reunión de padres y estábamos ahí asfixiados, no quiero imaginar con 19 o 20 críos", apunta.