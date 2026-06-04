Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este: todos los nuevos destinos que quiere el aeropuerto de Zaragoza para 2027

El Gobierno de Aragón lleva años trabajando en las nuevas rutas que podría incorporar el aeropuerto de Zaragoza de cara a dar el salto cuantitativo y cualitativo que persigue para alcanzar el millón de viajeros al año a partir de 2028. Sus preferencias han variado poco, solo una novedad en la parrilla como Roma, que opera Wizz Air desde otoño de 2025 y que ya se ha convertido en la ruta internacional con más viajeros, se ha sacado del abanico de oprotunidades. Y su consolidación demuestra que todos los estudios que se llevan realizados no andan desencaminados.

Pero ahora toca pensar en el futuro y en los destinos que no tiene Zaragoza, para lanzar una licitación pública con la que poder adjudicar conexiones aéreas con otras ciudades europeas o incluso del norte de África, que puedan ser interesantes para aumentar sus viajeros. Lo que es seguro es que pasará de las 13 rutas actuales a más de 25, y que muchas de esas nuevas rutas estarán relacionadas con intereses empresariales, con las inversiones prometidas en la comunidad y la llegada de grandes empresas del sector de la automoción o las nuevas tecnologías, entre otras, especialmente las que llegarán de China, con el que urge conectar a través de los hubs internacionales. Pero también importa la presencia de habitantes llegados de otros países con los que establecer conexión, como la que Wizz Air puso con éxito con Bucarest y Cluj Napoca, con Rumanía.

La máxima prioridad, según ha podido saber este diario, está en Alemania, y dentro de su red de aeropuertos, Francfort. No solo por sus alicientes para el público y el tejido empresarial aragonés sino por su condición de hub de interconexión con otros destinos internacionales más lejanos. En ese sentido, puede ser una puerta de entrada hacia China, país con el que los planes de futuro en Aragón son muy importantes, y Asia en general. Lo mismo sucede con Estambul en Turquía, o París, en Francia, otros dos objetivos a perseguir para el aeropuerto de Zaragoza.

En los tres casos requeriría convencer a alguna de las grandes compañías que ofrecerían un trayecto entre Asia y Zaragoza con escala pero comprando un solo billete. Aerolíneas como Lufthansa en Alemania, Turkish Airlines o Qatar Airlines en Turquía o Air France en el país galo ofrecerían un billete muy competitivo para una demanda potencial que es indudable que habrá con tanta clientela asiática prevista en Aragón. Y desde estos puntos poder llegar a rincones de toda Asia como Vietnam, Sri Lanka, Japón, Tailandia... Las posibilidades serían ilimitadas y el salto para la capital aragonesa le situaría en el primer nivel europeo.

Además, en Alemania hay otras ciudades que también interesan, como Düsseldorf, Múnich o Colonia, pero en su contra están las elevadas tasas que se piden a las compañías allí por operar. Algo parecido sucede con Francia, donde se quiere recuperar París, una ruta que antes operaba Ryanair, pero también tiene en cartera otros posibles destinos que le resultan igualmente apetecibles. Las relaciones comerciales con Aragón son muy importantes. Y algo similar sucede con Marruecos, donde se han fijado un objetivo claro que no es recuperar Fez, sacrificada por Ryanair el año pasado, sino incorporar Tánger como reclamo turístico internacional. Casablanca, de ese mismo perfil, no interesa tanto.

Otro objetivo es Países Bajos, incluso con la enorme dificultad que supone encontrar un hueco ('slots') en aeropuertos tan saturados como los de Ámsterdam o Rotterdam, pero es un hub de primer nivel en Europa que lleva tiempo siendo el objeto de deseo del Gobierno de Aragón. Como también lo es Irlanda, Dublín, otro de los retos a explorar, o Portugal, que ya tuvo en su día conexión con Lisboa y, bien la capital lusa o bien Oporto, ofrecen oportunidades que Zaragoza lleva tiempo valorando.

La baza de Europa del este

También se ha trabajado mucho en las opciones que ofrece Europa del este, sobre todo porque una de las compañías que más ha crecido en el aeropuerto de Zaragoza en los últimos años es Wizz Air, uno de los grandes dominadores en esta zona del Viejo Continente y le puede abrir la puerta a muchos destinos. El más importante quizá sea Austria, contando con que Viena no hace tanto estaba en su parrilla de vuelos gracias a Ryanair pero la suprimió. Pero hay otros como Polonia, que lleva tiempo con opciones de entrar en la órbita aragonesa, y entre las ciudades con más opciones destacan Cracovia y Varsovia. También se han fijado en Bulgaría, con Sofía como principal objetivo.

Otra de las prioridades es ampliar rutas con Italia. Con Roma ya implantado y Milán, que a partir de septiembre cubrirán Ryanair y Wizz Air, hay otras ciudades que interesan. Como rescatar Bolonia, uno de los destinos sacrificados por Ryanair, o Venecia. Pero también en el sur, con Nápoles como clara referencia a perseguir.

Por último, Aragón no deja de mirar al mercado nacional para incrementar sus conexiones aéreas. En España su máxima prioridad es recuperar el vuelo a Santiago de Compostela. Ryanair la suprimió para presionar a Aena y ha provocado un perjuicio importante a una multinacional como Inditex que cada día movía a unos 80 viajeros en ese avión después de aumentar su actividad con su nueva planta de Malpica en Zaragoza. En el resto del territorio, interesa mucho conectar con Alicante, por su enlace con otras muchas ciudades europeas, o Jerez en el sur de la península.