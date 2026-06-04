Fundación Rey Ardid, Premio Empresa con Mayor Impacto Social: "Nuestro objetivo fundacional es intentar mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas"

Fundación Rey Ardid ha sido reconocida como Empresa con más Impacto Social en la segunda edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Alfonso Vicente, presidente de la Fundación Rey Ardid, ha recogido el galardón, entregado por José Agustín Lalaguna, CEO de Levitec.

El presidente ha mostrado su agradecimiento por el reconocimiento porque, "aunque no se trabaja para que te den un premio, el reconocimiento viene siempre muy bien". Vicente ha recibido el premio "en nombre de todas las personas que hacen posible que Rey Ardid cumpla con su objetivo fundacional, que es intentar mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas". Asimismo, ha hecho hincapié en su acompañamiento y apoyo a "las personas de Aragón" y de aquellos que "lo tienen más difícil". También ha recordado la labor de la fundación en el medio rural y el carácter "femenino" de la entidad.

La directora general de la fundación, Maite Albajez, también ha participado en la gala al dirigir a los asistentes unas palabras en nombre de las más de 1.800 personas que integran la organización: «Este premio nos hace mucha ilusión porque reconoce que el trabajo que hacemos las 1.800 personas que diariamente trabajamos en todo el grupo, junto con nuestros voluntarios, además impacta de una manera muy positiva en conseguir una sociedad más humana y más inclusiva».

35 años poniendo a las personas en el centro

Con más de 35 años de trayectoria acompañando a personas con enfermedad mental, mayores con Alzheimer u otras demencias y colectivos en situación de vulnerabilidad, Fundación Rey Ardid se ha consolidado como una de las entidades de referencia en Aragón en la atención integral a quienes viven más cerca de la exclusión social. Por esa labor sostenida en el tiempo y por su capacidad para ofrecer respuestas allí donde más se necesitan, la fundación ha sido reconocida con el premio Empresa + Impacto Social de Banco Sabadell.

En Rey Ardid reciben este galardón con «muchísima ilusión y, sobre todo, con una enorme gratitud». Maite Albajez, directora general de la entidad, explica que llevan «más de 35 años trabajando al lado de las personas más vulnerables» y que este reconocimiento supone un «respaldo muy importante al trabajo colectivo de profesionales, personas voluntarias, colaboradores y, por supuesto, de las propias personas a las que acompañamos cada día».

Además, subraya que este tipo de premios contribuyen a dar «visibilidad a realidades sociales que muchas veces pasan desapercibidas» y refuerzan el compromiso de la fundación de «seguir construyendo una sociedad más justa, inclusiva y humana».

Saber evolucionar sin perder nunca el propósito es uno de los grandes hitos que destaca la directora general tras más de tres décadas de camino. Fundación Rey Ardid nació «muy vinculada» a la salud mental y hoy es una entidad social con capacidad para acompañar a las personas en momentos muy distintos de su vida: desde la salud mental o la discapacidad hasta el envejecimiento, el empleo, la formación o la inclusión social.

Albajez pone también en valor el nuevo Centro de Atención Integral Rey Ardid, porque «representa muy bien hacia dónde queremos avanzar como organización». Se trata de un recurso pionero en Aragón que nace para ofrecer una respuesta interdisciplinar y accesible a personas que necesitan apoyo emocional, psicológico o social, «muchas veces antes de que el problema se cronifique». La idea, resume, es que cualquier persona que llegue «encuentre orientación, acompañamiento y una respuesta profesional adaptada a su situación vital».

Uno de los proyectos destacados es la creación de la Escuela de Bienestar para empresas, que refleja «cómo la salud mental ha dejado de ser un tema exclusivamente sanitario para convertirse también en un reto social y empresarial». Desde la entidad trabajan con organizaciones para prevenir el desgaste emocional, reducir el absentismo y favorecer entornos laborales más saludables. Solo en Aragón, las bajas vinculadas a problemas de salud mental tienen ya un impacto muy relevante en las empresas y desde Rey Ardid consideran que «ahí podemos aportar mucho valor desde nuestra experiencia».