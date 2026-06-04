Carreras Grupo Logístico, Premio a la Trayectoria: "Nuestro mayor reto es saber transmitir a la cuarta generación los valores que nos enseñó mi padre"

Carreras Grupo Logístico ha sido reconocida con el Premio a la Trayectoria en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En nombre del presidente, Miguel Carreras y en el de todas las personas que componen la copañía, Fernando Carreras, consejero delegado del grupo, ha agradecido el reconocimiento, entregado por Beatriz Urgel, Sales Director de Úbico.

Carreras ha echado la vista atrás para recordar un momento relevante en la trayectoria de la compañía como fue "la internacionalización y la creación de una nueva división logística" que, tal y como ha explicado, les permitió "dar a los clientes servicios que demandaban y salir del transporte terrestre para darles una solución logística completa". Además, mirando hacia el futuro, apuntó a la digitalización como "reto fundamental para recuperar la competitividad que se va perdiendo por otro lado". También identificó la sostenibilidad como otro de los desafíos aunque ha apuntado que el principal reto que tiene tanto él como sus hermanos, que son la tercera generación, "es saber transmitir a nuestros hijos los valores que a nosotros nos trasmitió mi padre, fundador del grupo".

Del primer camión a ser referentes en logística

Porque corriía el año 1933 cuando Jesús Carreras Pomar, fundador del Grupo Carreras, adquirió el primer camión destinado a transporte de mercancías. Casi un siglo después, la compañía cuenta con plataformas logísticas y almacenes diseminados por toda la Península Ibérica, más de 2.600 empleados, una flota de unos 1000 vehículos propios y la gestión de aproximadamente el doble de vehículos en el día a día. Pero el crecimiento de esta empresa referente en transporte y logística integral sigue vinculado a Zaragoza y al apellido Carreras, a sus orígenes.

En este sentido, Fernando Carreras, CEO del Grupo Carreras, no deja de lado las raíces que les han permitido estructurarse y crecer fuertes a lo largo de estos 93 años: «Carreras comenzó su camino en un pueblo de Los Monegros, La Almolda, con un camión. Poco a poco, la compañía fue creciendo, expandiéndose y accediendo a nuevos sectores». Actualmente, ofrece servicios en todos los eslabones de la cadena de suministro: transporte nacional e internacional, almacenaje, distribución, manipulación, copacking, paletería, consultoría logística, tránsitos aéreos y marítimos, así como gestión de aduanas y externalización comercial.

Además, en el último año ha reforzado su red con nuevas plataformas en Valladolid, Valencia, Zaragoza y Seseña.

Esta es la larga historia de una empresa que ha sabido diversificar y abarcar nuevos sectores de actividad que le han permitido transformarse y adaptarse generación tras generación. Desde el transporte por carretera hasta convertirse en un operador logístico integral que a día de hoy mueve un volumen de negocio de 415 millones de euros, repartido en 52 delegaciones y 700.000 m² de naves, siendo el operador líder en el sector del gran consumo en España y Portugal.

En una reciente entrevista que concedió a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Miguel V. Carreras, director del Grupo Carreras a sus 91 años, ya dejaba claras cuáles habían sido las claves del éxito: «Primero, trabajo. Sin trabajo no se hace nada: trabajar, trabajar y trabajar. Eso lo aprendí de mi padre. En segundo lugar, es importante la seriedad y la honradez. Y tercero, la ilusión: que el trabajo no sea un castigo, sino una herramienta que te desarrolla, te hace mejor y te permite sacar lo que llevas dentro».

Este «trabajo» persistente les ha hecho ser reconocidos con diversos galardones y distinciones, incluyendo la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza en 2023, el Premio Cepsa a la empresa de transporte más sostenible en 2024, el Premio ICIL a la excelencia logística en 2012 o el Randstad Award en 2013 y 2014.