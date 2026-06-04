Grupo Carreras: Del primer camión a ser referentes en logística

Era 1933 cuando Jesús Carreras Pomar, fundador del Grupo Carreras, adquirió el primer camión destinado a transporte de mercancías. Casi un siglo después, la compañía cuenta con plataformas logísticas y almacenes diseminados por toda la Península Ibérica, más de 2.600 empleados, una flota de unos 1.000 vehículos propios y la gestión de aproximadamente el doble de vehículos en el día a día. Pero el crecimiento de esta empresa referente en transporte y logística integral sigue vinculado a Zaragoza y al apellido Carreras, a sus orígenes.

En este sentido, Fernando Carreras, CEO del Grupo Carreras, no deja de lado las raíces que les han permitido estructurarse y crecer fuertes a lo largo de estos 93 años: «Carreras comenzó su camino en un pueblo de Los Monegros, La Almolda, con un camión. Poco a poco, la compañía fue creciendo, expandiéndose y accediendo a nuevos sectores».

Actualmente, ofrece servicios en todos los eslabones de la cadena de suministro: transporte nacional e internacional, almacenaje, distribución, manipulación, copacking, paletería, consultoría logística, tránsitos aéreos y marítimos, gestión de aduanas y externalización comercial.

Además, en el último año ha reforzado su red con nuevas plataformas en Valladolid, Valencia, Zaragoza y Seseña.

Esta es la larga historia de una empresa que ha sabido diversificar y abarcar nuevos sectores de actividad, lo que le ha permitido transformarse y adaptarse generación tras generación. Desde el transporte por carretera hasta convertirse en un operador logístico integral, a día de hoy mueve un volumen de negocio de 415 millones de euros, repartido en 52 delegaciones y 700.000 metros cuadrados de naves, siendo el operador líder en el sector del gran consumo en España y Portugal.

En una reciente entrevista que concedió a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Miguel V. Carreras, director del Grupo Carreras a sus 91 años, ya dejaba claras cuáles habían sido las claves del éxito: «Primero, trabajo. Sin trabajo no se hace nada: trabajar, trabajar y trabajar. Eso lo aprendí de mi padre. En segundo lugar, es importante la seriedad y la honradez. Y tercero, la ilusión: que el trabajo no sea un castigo, sino una herramienta que te desarrolla, te hace mejor y te permite sacar lo que llevas dentro».

Este «trabajo» persistente les ha hecho ser reconocidos con diversos galardones y distinciones, incluyendo la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza en 2023, el Premio Cepsa a la empresa de transporte más sostenible en 2024, el Premio ICIL a la excelencia logística en 2012 o el Randstad Award en 2013 y 2014.

«Somos aragoneses»

Cuando se plantea la cuestión acerca de por qué el grupo sigue manteniendo su sede en Zaragoza pese a su crecimiento nacional, la respuesta la tiene muy nítida el presidente Miguel V. Carreras: «Porque somos aragoneses. A pesar de muchas invitaciones para trasladar la central a Navarra, Barcelona o Madrid —con promesas de ventajas fiscales—, no nos ha temblado el pulso. Siempre lo hemos tenido claro: queríamos estar en Aragón. Realmente nuestro negocio en Aragón es muy minoritario, puede ser el 4%, pero estamos comprometidos con nuestra región y aquí seguimos. Es, al final, una cuestión de amor a la tierra».

Lo que es hoy Grupo Carreras se asienta sobre la herencia de estos valores, que representan una fortaleza, según puntualiza Fernando Carreras, ya que «somos una empresa familiar. Miguel Carreras, presidente de Grupo Carreras, continúa presente en el día a día de la compañía; la familia formamos parte del grupo empresarial, actualmente somos la tercera generación y ya se está empezando a incorporar la cuarta». Y esta tradición en la administración la conjugan con la eficiencia y optimización de los recursos para que los equipos de trabajo estén siempre preparados y asistidos.

Para Grupo Carreras también es importante el retorno social y medioambiental. Las plantas de la compañía se construyen bajo los criterios de la normativa BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), que evalúa parámetros de gestión, salud y bienestar, energía, transporte, consumo de agua, materiales, residuos, uso ecológico del suelo, contaminación e innovación.

A esto se añade el uso de energías renovables en sus procesos, la integración de los biocombustibles y la formación de la plantilla para que, por ejemplo, la conducción de sus camiones sea más eficiente y segura. Recientemente, también han logrado la tercera estrella Ibérica Lean & Green, otorgada por AECOC, por reducir sus emisiones de CO₂.

El papel de la fundación y sus cuatro pilares

Y en el ámbito social, Fernando Carreras explica que «en 2019, Miguel Carreras fundó la Fundación Miguel Carreras Calvete e Hijos para devolver a la sociedad parte de lo que el grupo empresarial había recibido de ella. Es por ello que se dedica a ayudar, colaborar y apoyar a colectivos vulnerables».

Porque a lo largo de los años, Zaragoza y Aragón han aportado recursos y mano de obra al Grupo Carreras y la compañía tiene la firme convicción de que tanto este territorio como los que ahora acogen sus nuevas sedes merecen ser compensados de manera paulatina y creciente.

De esta forma, el proyecto de la fundación tiene cuatro líneas de actuación: educativa, que incluye becas para la igualdad de oportunidades; social, involucrada con el voluntariado y la asistencia a entidades que trabajan con colectivos vulnerables; acciones de bienestar y salud; y actividades culturales, como concursos de pintura o escritura, talleres o apoyo a museos.

A por otros 93 años más

Estas son las motivaciones que hacen merecedor al Grupo Carreras del Premio a la Trayectoria Empresarial. Su valor no está solo en su historia, sino en la evolución de un proyecto familiar aragonés hasta convertirse en un gran grupo logístico de referencia.

«Es un premio que reconoce la gran labor de todas las personas que han formado y forman parte de la empresa. Nuestro principal activo y lo que aporta valor a Carreras es nuestro equipo humano; sin nuestro equipo no habría sido posible avanzar y dar el servicio que ofrecemos», subraya el CEO de Grupo Carreras.

Y con esa capacidad humana ven el futuro con optimismo. «Esperamos poder volver a contar otros 93 años más», comenta Fernando Carreras, pese a que son conscientes de que el sector del transporte y la logística «es un ámbito complicado pero muy necesario».

Noticias relacionadas

Conocen lo esencial de su labor, lo que les lleva a invertir en digitalización y sostenibilidad, apostar por el talento y los equipos cercanos y preparados y, con estos ingredientes, poder «ofrecer servicios personalizados, competitivos y eficientes», asegura su CEO.