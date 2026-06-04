Grupo Lobe, Premio Empresa Sostenible: "Hace nueve años decidimos que todos los edificios que ejecutábamos tuvieran un certificado energético de bajo consumo"

Grupo Lobe ha sido el primer galardonado en subir esta noche al escenario en la tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN con el impulso de la entidad bancaria, y lo ha hecho como ganador en la categoría de Empresa Sostenible.

Juan Carlos Bandrés, director general de Grupop Lobe, ha recibido el galardón de manos de Justo Suárez, director de la delegación Norte de Aqualia, compañía que ha patrocinado esta categoría. En nombre de la compañía, Bandrés ha aprovechado el momento parar agradecer la labor de toda la plantilla. En sus palabras, este reconocimiento a la sostenibiidad y es fruto de una decisión que se tomó hace nueve años momento desde el cual "todos los edificios que ejecutamos tienen un certificado energético de bajo consumo, haciendo edificios de consumo casi nulo". Tal y como ha recordado el director general de Grupo Lobe, "después de superar la barrera de 2008" la compañía se dio cuenta que debía "tener personalidad propia" y lo hizo empezando a construir edificios con criterios Passivhaus. Bandrés ha añadido que son conscientes de que hay "una gran cantidad de edificios que se hicieron en el siglo pasado y no reúnen esas condiciones" pero eso les produce una "satisfacción" porque van a "seguir evolucionando para conseguir esa sostenibilidad"

Grupo Lobe: la sostenibilidad también se construye

Porque si hay un sinónimo de sostenibilidad en Aragón ese es el modelo constructivo de Grupo Lobe, cuya visión es la de hacer del sector de la construcción e inmobiliario una industria integral que ofrezca innovación y calidad, con la sostenibilidad como eje transversal en todas sus fases y procesos y con un fuerte compromiso con la descarbonización, la economía circular y la eficiencia energética.

Desde 1987, esta empresa de capital 100% aragonés se ha distinguido por su búsqueda de técnicas y materiales eficientes para obtener espacios, casas y hogares acogedores y sostenibles. Además, el modelo de negocio integral que propone Grupo Lobe está basado en criterios ESG (environmental, social and governance), lo que hace que no solo su producto de mercado esté comprometido con un desarrollo responsable, sino que toda la estructura empresarial se involucra con el cuidado del medio ambiente, la regulación del impacto social de su actividad y una forma de gobierno corporativo transparente y ético.

Según explica su director general, Juan Carlos Bandrés: «A medida que vas diseñando una nueva tipología de viviendas y de edificios, de paso se van cumpliendo todos esos objetivos ESG, en los que vamos mirando por todo, por crear un nuevo concepto de producto y de equipos». Hace años que Grupo Lobe se involucró en una filosofía de empresa que cree en un nuevo modelo para la construcción, no solo centrado en los edificios de consumo casi nulo y que reducen las emisiones de dióxido de carbono al mínimo, sino sostenible también económicamente, en un momento como el actual con una importante crisis de acceso a la vivienda.

Industrialización y alta calidad

Grupo Lobe plantea el futuro desde la optimización de la producción y la construcción industrializada para poder reducir los costes y los plazos, además de generar un valor añadido a las edificaciones desde los equipos de trabajo de todas las áreas implicadas. Una albañilería menos artesanal y más automatizada, pensada para aumentar la productividad y que haga que los ingresos de cada eslabón de la cadena laboral se eleven, explica.

Con el objetivo de que cada centro de trabajo se convierta en una unidad industrializada de producción, dotada de las medidas necesarias y propias de otros sectores, Grupo Lobe está desarrollando junto a una importante consultora tecnológica Globe, una avanzada plataforma tecnológica para virtualizar y digitalizar todo el proceso de construcción que permite gestionar recursos, automatizar el seguimiento de obras y aplicar robótica de última generación en sus viviendas. Este sistema afina todas las etapas del proceso constructivo mediante sistemas de planificación y control inteligente de recursos, a la vez que posibilita la comunicación en tiempo real y el control de cambios del proyecto de ejecución hasta el cliente final.

«Vamos a tener que hacer los edificios de forma industrializada y con muchas menos personas», aclara Bandrés. «Tenemos que dejar atrás las construcciones del siglo pasado y velar por una calidad constructiva desde los cimientos y que garantice una mayor sostenibilidad», apostilla.

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Organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de Banco Sabadell, la colaboración del Gobierno de Aragón, Úbico, AWS, Levitec, Aqualia y ESIC Aragón, estos galardones mantienen el propósito con el que nacieron de poner en valor el talento, la iniciativa y la capacidad de transformación del tejido empresarial aragonés.