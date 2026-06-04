Grupo Lobe: La sostenibilidad también se construye

Si hay un sinónimo de sostenibilidad en Aragón ese es el modelo constructivo de Grupo Lobe, cuya visión es hacer del sector de la construcción e inmobiliario una industria integral que ofrezca innovación y calidad, con la sostenibilidad como eje transversal en todas sus fases y procesos y un fuerte compromiso con la descarbonización, la economía circular y la eficiencia energética.

Desde 1987, esta empresa de capital 100% aragonés se ha distinguido por su búsqueda de técnicas y materiales eficientes para obtener espacios, casas y hogares acogedores y sostenibles. Además, el modelo de negocio integral que propone Grupo Lobe está basado en criterios ESG (environmental, social and governance), lo que hace que no solo su producto de mercado esté comprometido con un desarrollo responsable, sino que toda la estructura empresarial se involucre con el cuidado del medio ambiente, la regulación del impacto social de su actividad y una forma de gobierno corporativo transparente y ético.

Según explica su director general, Juan Carlos Bandrés: «A medida que vas diseñando una nueva tipología de viviendas y de edificios, de paso se van cumpliendo todos esos objetivos ESG, en los que vamos mirando por todo, por crear un nuevo concepto de producto y de equipos».

Hace años que Grupo Lobe se involucró en una filosofía de empresa que cree en un nuevo modelo para la construcción, no solo centrado en los edificios de consumo casi nulo y que reducen las emisiones de dióxido de carbono al mínimo, sino sostenible también económicamente, en un momento como el actual con una importante crisis de acceso a la vivienda.

Para esta empresa aragonesa, el sector se encuentra en un momento de evolución social e industrial y Grupo Lobe no es ajeno al mismo. Todo lo contrario: comprometidos con el retorno social y medioambiental, señalan que ya se están tejiendo «los mimbres para el cambio».

«Hay que hacerlo. El reto más importante que tenemos como sociedad es dar respuesta a todas estas situaciones que se están produciendo», afirma Bandrés en relación con la problemática del acceso a la vivienda desde el punto de vista constructivo y empresarial. «Hace falta construir vivienda pero hay una falta de motivación que es la falta de margen comercial y, como consecuencia, el precio está subiendo porque los costes están subiendo, pero no porque se esté ganando más dinero», explica el director general del Grupo Lobe.

Industrialización y alta calidad

Por ello, Grupo Lobe plantea el futuro desde la optimización de la producción y la construcción industrializada para poder reducir los costes y los plazos, además de generar un valor añadido a las edificaciones desde los equipos de trabajo de todas las áreas implicadas. Una albañilería menos artesanal y más automatizada, pensada para aumentar la productividad y hacer que los ingresos de cada eslabón de la cadena laboral se eleven, explica.

Con el objetivo de que cada centro de trabajo se convierta en una unidad industrializada de producción, dotada de las medidas necesarias y propias de otros sectores, Grupo Lobe está desarrollando junto a una importante consultora tecnológica Globe una avanzada plataforma tecnológica para virtualizar y digitalizar todo el proceso de construcción. Esta permite gestionar recursos, automatizar el seguimiento de obras y aplicar robótica de última generación en sus viviendas.

Este sistema afina todas las etapas del proceso constructivo mediante sistemas de planificación y control inteligente de recursos, a la vez que posibilita la comunicación en tiempo real y el control de cambios del proyecto de ejecución hasta el cliente final.

«Vamos a tener que hacer los edificios de forma industrializada y con muchas menos personas», aclara Bandrés. «Tenemos que dejar atrás las construcciones del siglo pasado y velar por una calidad constructiva desde los cimientos y que garantice una mayor sostenibilidad», apostilla.

Y todo ello sin reducir un ápice la calidad de las viviendas y las construcciones. En este sentido, se gestiona esa calidad bajo estándares y sellos de reconocimiento internacional que valoran no solo el consumo de energía en la fase de uso, sino también en su fase de construcción, incluida la gestión integral del ciclo del agua o la política de cero generación de escombros.

El modelo Passivhaus

El estándar que regula las construcciones de Grupo Lobe es el Passivhaus o casa pasiva, auditado y convenido por Passivhaus Institut. Actualmente, Grupo Lobe ya ha levantado más de 2.796 viviendas certificadas Passivhaus y tiene en gestión 6.850 en sus tres delegaciones de Zaragoza, Valencia y Madrid.

Desde la dirección de la empresa se quiere que «esos parámetros se conviertan en algo viable, rutinario y que no nos someta a ningún estrés» y la manera de hacerlo, explica Bandrés, es evitando el «cortoplacismo» y reduciendo al mínimo el margen de error humano.

Así se cumplen unas exigencias que suponen ahorros energéticos de un 90% respecto a construcciones ya existentes y de un 75% entre las nuevas construcciones. Los aislamientos de las fachadas para asegurar la estanqueidad, las instalaciones para reducir los consumos eléctricos y de agua y el control de la temperatura con el menor uso de refrigeraciones y calefacciones definen el modelo Passivhaus.

Noticias relacionadas

Y todo este modelo paradigmático de la construcción se gestiona desde Aragón, porque, como apostilla el director general del Grupo Lobe: «Profesionalmente te da la posibilidad de que uno pueda evolucionar y diseñar cosas nuevas porque tienes ese espacio de tiempo». Zaragoza compite con las grandes «supercapitales» con sus propias ventajas: mano de obra cualificada, ubicación y la calma que ofrece el territorio para avanzar en innovación y sostenibilidad.