Grupo MLN: El valor de construir confianza

Grupo MLN ha sido elegida este 2026 como Empresa del Año en los Premios Banco Sabadell en Aragón. Este grupo empresarial, que nació en 1967 en Aragón y mantiene su matriz en Zaragoza, ha crecido hasta convertirse hoy en día en un referente nacional en obra civil, edificación, promoción inmobiliaria y fabricación de materiales.

Con más de 600 empleados, pero con una gestión de unos 1.300 trabajadores al día, además de una extensa flota propia, Grupo MLN combina productividad, calidad constructiva y sostenibilidad en sus procesos. Entre los pilares de su éxito está la inversión continua en maquinaria e innovación, pero este va más allá: «No somos solo una constructora; nuestra fortaleza radica en la integración vertical. Desde la ejecución de obra civil y la promoción inmobiliaria hasta la fabricación y suministro propio de áridos, hormigones y asfaltos. Esta autonomía nos dota de una agilidad y un control de calidad diferenciales», explica Marta Royo López, desde el área de Desarrollo Corporativo del Grupo MLN.

Además de esa capacidad de diversificación estratégica, Grupo MLN cuenta con la confianza para emprender trabajos de gran envergadura, como se demostró con la ejecución del estadio modular Ibercaja Estadio o con la actual ejecución de la adecuación de la ribera del río Huerva, ambos en la ciudad de Zaragoza. Y no menos importante es la solvencia, el arraigo al territorio y la generación de empleo que les convierte en «un motor económico real, fiable y estable para Aragón», según define Royo López.

La reforma de la plaza San Miguel y el Coso, la urbanización del entorno del Portillo o la trascendental urbanización de la gigafactoría de baterías de CATL en Figueruelas evidencian que el tejido institucional y empresarial ve en Grupo MLN un socio con garantías y fiabilidad. Por ello, Marta Royo cree que «este galardón premia el esfuerzo diario y la dedicación de las más de medio millar de personas que componen nuestra plantilla, cuyo grueso se encuentra en Aragón».

Marta Royo López, de Desarrollo Corporativo de Grupo MLN. / Grupo MLN

Compromiso social

Junto a ello, otro de los factores que han hecho de Grupo MLN merecedor de ser la mejor empresa aragonesa de este año es, sin duda, su labor en responsabilidad social corporativa.

La compañía colabora estrechamente con la Universidad de Zaragoza por medio de la Cátedra Mariano López Navarro de Obra Civil y Edificación, desde la que se promocionan planes de formación, proyectos fin de carrera, proyectos de investigación y becas dentro del ámbito de la ingeniería aplicada a la construcción.

Otra parte de la labor social de la empresa se canaliza a través de la Fundación José María Royo Gabás, con el fin de reconocer la excelencia profesional y académica de los más jóvenes, promover la inclusión social y fomentar las buenas prácticas en la gestión empresarial en Aragón. Igualmente, la fundación incentiva la excelencia y el estudio entre los hijos de los trabajadores del Grupo MLN con premios a esta labor. Además, trabaja con colectivos en riesgo de exclusión, colabora económicamente con otras organizaciones e invita al emprendimiento y el buen gobierno en las empresas.

Pero el retorno también es medioambiental. Grupo MLN desarrolla su actividad desde una óptica de economía circular y se compromete con la agricultura y el paisaje a la hora de gestionar el impacto ambiental que generan sus actividades, como por ejemplo la implantación de modernas explotaciones agrícolas destinadas al cultivo del olivo y vides, así como el mantenimiento de horizontes fértiles en las áreas de sus canteras de áridos.

Trabajadores del Grupo MLN en la operación asfalto en las calles de Zaragoza. / Grupo MLN

Décadas de tradición e innovación

En 2027, Grupo MLN cumplirá 60 años desde que Mariano López Navarro fundó esta constructora, que ha crecido sostenidamente a lo largo de las décadas. Ahora, bajo la administración de la segunda y la tercera generación, el futuro se conjuga en torno a «un modelo de negocio donde la construcción tradicional se fusiona definitivamente con la alta tecnología y la sostenibilidad», apostilla Royo López.

«El relevo generacional del grupo garantiza la continuidad de nuestros valores fundacionales de seriedad y arraigo, pero aportando la visión digital necesaria para liderar la transición ecológica e industrial de los próximos años», dice.

Si bien sus áreas de trabajo se sitúan en Aragón, La Rioja y Madrid, se encuentran también explorando nuevos mercados y se han involucrado en el proyecto europeo Metawave, en el que trabaja con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y que está enfocado en mejorar la eficiencia, reducir el consumo de energía, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la productividad mediante la integración y validación de estos sistemas en entornos industriales reales.

Asimismo, participan en Dakar, un proyecto de desarrollo de sistemas autónomos para transporte en canteras de áridos, un estudio que ya se ha materializado en el funcionamiento de camiones autónomos en las canteras del Grupo MLN. Impulsado por Urbyma y el ITA, la investigación nace conceptualizando la construcción como una industria manufacturera en la que se puedan automatizar procesos para mejorar el rendimiento y la productividad. El resultado es un camión robotizado y autónomo que mejora la eficiencia del proceso de explotación de canteras, además de mejorar la seguridad de los trabajadores porque reduce el riesgo de atropello y la exposición a ambientes nocivos.

A diario, Grupo MLN mueve una flota de maquinaria propia especializada de más de 200 unidades, que participa en todo el proceso constructivo, desde el movimiento de tierras, el transporte de materiales y portes especiales hasta el asfaltado o el movimiento de residuos. Es por este motivo por el que invertir en mejoras tecnológicas para que esta tarea sea más eficiente, segura y solvente se ha convertido en una de las señas de desarrollo del conglomerado empresarial.

Dispuestos siempre a la alianza entre distintas sociedades para ofrecer un resultado de máxima calidad, la actividad de Grupo MLN dispone de servicios integrales para la construcción, lo que le da la fortaleza necesaria para afrontar cualquier reto en contratación.

El estadio modular de Zaragoza, paradigma de instalación reutilizable

Uno de los mejores y más aplaudidos ejemplos de lo que puede llegar a lograr la buena gestión del Grupo MLN es el estadio modular Ibercaja Estadio, de Zaragoza.

Este estadio de fútbol fue pensado como solución eficaz para que las obras de la Nueva Romareda se desarrollaran dentro de los plazos acordados y con la menor afectación a la actividad deportiva del Real Zaragoza y de los aficionados.

Así, sobre los terrenos del parquin norte de la Expo 2008, entre los campos de fútbol de la Federación Aragonesa de Fútbol y las pistas de la Federación Aragonesa de Atletismo, en apenas seis meses se construyó un complejo deportivo con capacidad para 20.000 espectadores y todos los requisitos de un estadio de categoría nacional. Las cifras son de récord: 100 operarios, 15.000 horas de trabajo, 94.000 kilómetros de desplazamientos y más de 44.000 toneladas de material.

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La urbanización del entorno y el montaje de esta instalación se realizó en UTE con Nussli Iberia, experta en montaje de graderíos. En 2025, el estadio modular fue reconocido por los Premios a la Edificación Aragonesa como la Mejor Iniciativa Pública en Edificación y los parámetros de su construcción se exportan como paradigma de instalaciones reutilizables.