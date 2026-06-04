Grupo MLN, Premio Empresa del Año: "El mayor reto de una empresa familiar es crecer, adaptarse y mirar hacia adelante sin perder nunca los valores con los que nace"

Marta Royo, de Desarrollo Corporativo del Grupo MLN, ha recibido el Premio Empresa del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell de manos de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial de la zona Norte del Banco Sabadell; y Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón.

Para ella este premio llega como “un reconocimiento a una trayectoria construida durante muchos años”, pero también como un “estímulo para seguir creciendo y seguir mejorando”.

Royo ha recorrido la trayectoria de la empresa, comenzando hace 60 años, cuando su abuelo, “con esfuerzo y pocos recursos”, fundó la empresa desde los valores que hoy les definen. Con la segunda generación de MLN se “construyeron los cimientos” y ahora, la tercera generación, a la que hoy representa, “asume el compromiso de seguir haciendo crecer este legado, trabajando con gran responsabilidad y con la misma visión”, ha añadido.

En ese sentido, Royo considera que, a lo largo de estas décadas, “han evolucionado” y ampliado su presencia con sedes en Madrid y en La Rioja. Manteniendo muy presente que este recorrido “ha estado marcado por el compromiso y la capacidad de adaptarnos a los nuevos retos y a los nuevos lugares, a los nuevos horizontes, sin perder nuestra esencia”.

MLN “sigue siendo una empresa familiar, aragonesa, y convencida de que los proyectos sólidos se construyen pensando en el largo plazo, cuidando las relaciones y trabajando con respeto y con celeridad”. Por ello, Royo asegura que “este premio pertenece, sobre todo a todas las personas, que ya somos más de 600, que lo hacen posible cada día”. Ha incluido también a quienes “forman parte y han formado parte del equipo, por su talento, su esfuerzo y su capacidad de crecer junto a la empresa”.

Tampoco le han faltado palabras de agradecimiento para los clientes de MLN, “por la confianza que depositan en nosotros y por permitirnos acompañarles en sus proyectos”.

Ha insistido en que se sienten “orgullosos” de sus raíces, de representar a Aragón allí donde trabajan y de poder “dejar huella allá donde construimos”. Royo ha concluido su intervención reflexionando sobre que “quizás ese sea el mayor reto de una empresa familiar, crecer, adaptarse y mirar hacia adelante sin perder nunca los valores con los que nace”.

El valor de construir confianza

Este grupo empresarial, que nació en 1967 en Aragón y aquí, en Zaragoza, mantiene su matriz, ha crecido hasta convertirse hoy en día en un referente nacional en obra civil, edificación, promoción inmobiliaria y fabricación de materiales.

Con más de 600 empleados, pero con una gestión de unos 1300 trabajadores al día, además de una extensa flota propia, Grupo MLN combina productividad, calidad constructiva y sostenibilidad en sus procesos. Entre los pilares de su éxito está la inversión continua en maquinaria e innovación, pero este va más allá: «No somos solo una constructora; nuestra fortaleza radica en la integración vertical. Desde la ejecución de obra civil y la promoción inmobiliaria hasta la fabricación y suministro propio de áridos, hormigones y asfaltos. Esta autonomía nos dota de una agilidad y un control de calidad diferenciales», explica Marta Royo López, desde el área de Desarrollo Corporativo del Grupo MLN.

Además de esa capacidad de diversificación estratégica, Grupo MLN cuenta con la confianza para emprender trabajos de gran envergadura, como se demostró con la ejecución del estadio modular Ibercaja Estadio o con la actual ejecución de la adecuación de la ribera del río Huerva, ambos en la ciudad de Zaragoza. Y no menos importante es la solvencia, el arraigo al territorio y la generación de empleo que les convierte en «un motor económico real, fiable y estable para Aragón», según define Royo López.

Grupo MLN cuenta con la confianza para emprender trabajos de gran envergadura, como se demostró con la ejecución del estadio modular Ibercaja Estadio / MLN

Compromiso social

La compañía colabora estrechamente con la Universidad de Zaragoza por medio de la Cátedra Mariano López Navarro de Obra Civil y Edificación, desde la que se promocionan planes de formación, proyectos fin de carrera, proyectos de investigación, así como becas dentro del ámbito de la ingeniería aplicada a la construcción.

Otra parte de la labor social de la empresa se canaliza a través de la Fundación José María Royo Gabás, con el fin de reconocer la excelencia profesional y académica de los más jóvenes, promover la inclusión social y fomentar las buenas prácticas en la gestión empresarial en Aragón. Igualmente, la fundación incentiva la excelencia y el estudio entre los hijos de los trabajadores del Grupo MLN con premios a esta labor. Además, trabaja con colectivos en riesgo de exclusión colaborando económicamente con otras organizaciones, e invita al emprendimiento y el buen gobierno en las empresas.

Pero el retorno también es medio ambiental. Grupo MLN desarrolla su actividad desde una óptica de economía circular y se compromete con la agricultura y el paisaje a la hora de gestionar el impacto ambiental que generan sus actividades, como por ejemplo, la implantación de modernas explotaciones agrícolas destinadas al cultivo del olivo y vides, así como el mantenimiento de horizontes fértiles en las áreas de sus canteras de áridos.