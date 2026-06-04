Grupo MLN y Víctor y Javier Alfaro lideran la noche empresarial del año

Grupo MLN y Víctor y Javier Alfaro, al frente de Podoactiva, se han alzado esta noche con los dos galardones principales en la tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell en Aragón. Una gala organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica con el impulso de Banco Sabadell y que se ha desarrollado en el salón acristalado del Restaurante Aura de Zaragoza y. Junto a ellos, Grupo Lobe, Fundación Rey Ardid, Augan, Pastelería Ascaso, Carreras Grupo Logístico y Paris/64 han completado una nómina de premiados que representa lo mejor del tejido productivo aragonés: empresas que, desde sectores tan distintos como la construcción sostenible, la logística, la tecnología o la moda artesanal, están poniendo el nombre de Aragón en el mapa.

El acto, que ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón, AWS, Úbico, Levitec, Aqualia y ESIC Aragón, ha arrancado con las palabras de bienvenida de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, e Iñaki Navarro, director general adjunto y director Territorial Norte de Banco Sabadell, ante una sala repleta de representantes del mundo empresarial y de la administración aragonesa entre los que se encontraban la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, o el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier.

Ocho ejemplos de liderazgo y compromiso

Ha sido precisamente un jurado compuesto por representantes de la empresa, instituciones, Banco Sabadell y EL PERIÓDICO quien ha decidido que el Premio Empresa del Año recaiga este 2026 en Grupo MLN. Marta Royo López, de Desarrollo Corporativo del grupo, ha recogido el galardón de manos de Sergi Guillot, Iñaki Navarro y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero.

Marta Royo, de Desarrollo Corporativo del Grupo MLN, recoge el premio en compañía de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Mar Vaquero, vicepresidenta segunda de Aragón; e Iñaki Navarro, director general adjunto del Banco Sabadell. / Jaime Galindo / Pablo Ibáñez

Marta Royo ha señalado que "el mayor reto de una empresa familiar es crecer, adaptarse y mirar hacia adelante sin perder nunca los valores con los que nace". Para ella, este premio llega como “un reconocimiento a una trayectoria construida durante muchos años”, pero también como un “estímulo para seguir creciendo y seguir mejorando”. Royo ha recorrido la trayectoria de la empresa, comenzando hace 60 años, cuando su abuelo, “con esfuerzo y pocos recursos”, fundó la empresa desde los valores que hoy les definen. Con la segunda generación de MLN se “construyeron los cimientos” y ahora, la tercera generación, a la que representa, “asume el compromiso de seguir haciendo crecer este legado, trabajando con gran responsabilidad y con la misma visión”, ha añadido.

Los mismos Guillot y Navarro, junto a la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, han entregado también el Premio Empresario del Año a Víctor Alfaro y Javier Alfaro, fundadores de Podoactiva, empresa de referencia mundial en biomecánica y podología deportiva. Víctor Alfaro, director general de la compañía, recogió el galardón en nombre de ambos excusando la presencia de su hermano que se encuentra ya preparando el mundial con la selección española de fútbol.

Víctor Alfaro, director general de Podoactiva; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial de la zona Norte del Banco Sabadell; y María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón. / Jaime Galindo / Pablo Ibáñez

Alfaro ha querido compartir el premio con «todos y cada uno de los que formamos el equipo de Podoactiva, que tienen esa visión y empuje; yo solo soy la cara visible». También ha querido compartirlo con su familia, y con los pacientes, «que han ido confiando en nosotros» desde la primera consulta que abrieron en el Coso de Huesca. «Esa confianza nos ha llevado hasta aqui». Para Alfaro, «que te valoren y lo hagan en casa nos hace mucha ilusión. En Aragón nos sentimos tremendamente queridos», ha concluido.

El Premio a la Mejor Startup del Año, el único decidido por votación popular, ha recaído en Augan, compañía nacida en Biota y especializada en la digitalización y automatización de explotaciones ganaderas. Eloy Garrigues, CEO y fundador de la compañía, ha subido al escenario para recoger el galardón que le ha entregado Luis Mediavilla, director Equipo de Empresas Aragón y Rioja del Banco Sabadell. Garrigues ha destacado que este premio «es un orgullo» y «una motivación para seguir trabajando en mejorar el bienestar de animales, ganadores y agricultores», al tiempo que supone «un empujón para seguir llevando la tecnología aragonesa a las granjas de todo el mundo».

Eloy Garrigues, fundador y CEO de Augan recibe el premio de manos de Luis Miravilla, director del Equipo de Empresas Aragón y La Rioja del Banco Sabadell. / Jaime Galindo / Pablo Ibáñez

Por su parte, el galardón de Empresa más Sostenible, ha sido para Grupo Lobe, cuyo director general, Juan Carlos Bandrés, ha recibido el premio entregado por Justo Suárez, director de la delegación Norte de Aqualia. Un premio que, como ha señalado Bandrés, viene de una apuesta tomada hace casi una década: «Este reconocimiento a la sostenibilidad es fruto de una decisión que se tomó hace 9 años para que todos los edificios que ejecutábamos tuvieran un certificado energético de bajo consumo. Somos conscientes de que hoy un gran problema que tenemos como sociedad es la cantidad de edificios que se hicieron en el siglo pasado y no reúnen esas condiciones y nosotros vamos a seguir evolucionando para conseguir esa sostenibilidad», ha afirmado con rotundidad.

Alejandro García Ascaso ha recibido el Premio Empresa Familiar de manos de Javier González, director comercial y marketing del área universitaria de ESIC Aragón. Jaime Galindo / Pablo Ibáñez / Jaime Galindo / Pablo Ibáñez

Javier González, director comercial y marketing del área universitaria de ESIC Aragón, ha sido el encargado de entregar el Premio Empresa Familiar a Alejandro García Ascaso, director comercial y quinta generación de Pastelería Ascaso, una saga que lleva 130 años elaborando dulces artesanales desde Huesca. García Ascaso ha querido compartir el reconocimiento con quienes hacen posible la continuidad del negocio: «Estamos muy orgullosos porque esto representa un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo manteniendo una línea fiel a la tradición y a la pastelería artesanal. Agradecer también a la familia, clientes y a todos los que nos acompañan por hacer posible que esto siga adelante cada día».

Fernando Carreras, consejero delegado de Carreras Grupo Logístico, ha recibido el premio de manos de Beatriz Urgel, Sales Director de Úbico. / Jaime Galindo / Pablo Ibáñez

Por su parte, Beatriz Urgel, sales director Úbico, entregó el galardón a Fernando Carreras, consejero delegado de Carreras Grupo Logístico, reconocido con el Premio a la Trayectoria. Carreras ha echdo la vista atrás para recordar un momento relevante como fue «la internacionalización y la creación de una nueva división logística». Además, mirando hacia el futuro, apuntó a la digitalización como «reto fundamental para recuperar la competitividad aunque apuntó que el principal reto que tienen tanto él como sus hermanos «es saber transmitir a nuestros hijos los valores que a nosotros nos trasmitió mi padre, fundador del grupo».

José María Pozas, fundador y CEO de Paris/64 ha recibido el premio de manos de Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y Cristina Sánchez, directora gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / Jaime Galindo

Como galardonado en la categoría de Empresa más Internacional ha subido al escenario José María Pozas, cofundador y CEO de Paris/64, que ha recogido el reconocimiento de Ricardo Barceló y Cristina Sánchez, director y directora-gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. María Alfonso, co fundadora y directora creativa de la firma, ha sido la encargada de agradecer el premio a través de un video en el que ha descrito la ambición global que define su proyecto: «Siempre hemos tenido la vocación de ser una marca global, una marca internacional. Queremos, desde nuestros bolsos que nacen con la fabricación en Illueca, con alma, conquistar el mundo. Este premio es un gran honor y un empujón enorme para seguir trabajando y consolidar nuestra expansión internacional», ha asegurado.

Alfonso Vicente, presidente de la Fundación Rey Ardid, ha recogido el galardón Empresa + Impacto Social de las manos de José Agustín Lalaguna, CEO de Levitec / Jaime Galindo

Alfonso Vicente, presidente de la Fundación Rey Ardid, ha recibido el Premio Empresa con más Impacto Social, entregado por José Agustín Lalaguna, CEO de Levitec. La directora general de la fundación, Maite Albajez, ha tomado la palabra en un video en nombre de la organización: «Este premio nos hace mucha ilusión porque reconoce que el trabajo que hacemos las 1.800 personas que diariamente trabajamos en todo el grupo, junto con nuestros voluntarios, impacta de una manera muy positiva en conseguir una sociedad más humana y más inclusiva». Por su parte, Vicente ha señalado que este premio es un prueba de que la fundación está cumpliendo con su objetivo fundacional, que no es otro que el de "intentar mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas en Aragón, especialmente las más vulnerables".

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La gala ha concluido con las palabras de clausura de Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, y una espectacular interpretación vocal de la cantante Viki Lafuente.