Iñaki Navarro (Banco Sabadell): “Las empresas de Aragón son un ejemplo de resilencia, esfuerzo y visión"

“Aragón no se entiende sin sus empresas”. Así lo ha sentenciado Iñaki Navarro, director Territorial Norte y director general adjunto del Banco Sabadell, en la apertura de la tercera edición de los Premios Empresa del Año de Aragón, que patrocina esta entidad financiera. En su intervención en la gala, celebrada en el restaurante Aura de Zaragoza, ha destacado la fortaleza del ecosistema empresarial de la comunidad y su papel decisivo en el desarrollo económico y social del territorio.

Ante representantes institucionales, empresarios y directivos, Navarro ha puesto en valor "el talento, el esfuerzo y la capacidad transformadora" de las empresas aragonesas, protagonistas de una economía que, según defendió, «ha sabido combinar tradición e innovación para consolidarse como una de las más dinámicas» del país.

Durante su discurso de bienvenida, el alto directivo del Sabadell ha subrayado que son las compañías las que generan empleo, impulsan la innovación, abren mercados internacionales y contribuyen a construir oportunidades desde todos los rincones de la comunidad, ya sea desde la industria, la logística, la agroalimentación, la energía o la tecnología.

El momento único de Aragón

Navarro ha definido Aragón como "un ecosistema empresarial diverso, en el que conviven grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas, compañías familiares y proyectos emprendedores". Una pluralidad que, a su juicio, constituye "una de las principales fortalezas» de la economía aragonesa y «explica buena parte de su capacidad de crecimiento".

Durante su intervención ha resaltado especialmente la resiliencia demostrada por las empresas de la comunidad en los últimos años. “Si hay algo que define especialmente a este tejido empresarial es su capacidad de adaptación”, ha señalado. Un rasgo que ha permitido a muchas organizaciones, ha añadido, afrontar escenarios complejos y responder a los cambios económicos con determinación y visión de futuro.

El director adjunto del Banco Sabadell ha aprovechado además para poner el foco en el momento de oportuniad que atraviesa Aragón, marcado por la llegada de inversiones industriales, logísticas y tecnológicas de gran dimensión. “Aragón tiene un gran futuro, tiene muchas oportunidades y grandes proyectos. Voy a ir más allá: ya no son solo proyectos, sino realidades”, ha asegurado.

En este contexto, ha defendido el papel de las entidades financieras como socios estratégicos de las empresas. Navarro ha explicado que el apoyo del Sabadell "va más allá de la financiación" y se basa en "un acompañamiento permanente, sustentado en gestores especializados y relaciones de confianza construidas a largo plazo".

La cercanía, elemento diferencial

También se ha referido a algunos de los desafíos que marcarán la competitividad empresarial en los próximos años, entre ellos la digitalización, la eficiencia operativa y la ciberseguridad. Aspectos que, según indicó, exigen un respaldo especializado para que las compañías puedan abordar sus procesos de transformación con garantías.

No obstante, ha reivindicado que, incluso en un entorno cada vez más digitalizado, "la cercanía sigue siendo un elemento diferencial". “El trato personal, el conocimiento del terreno y las relaciones humanas siguen siendo fundamentales”, afirmó, defendiendo un modelo de banca próxima al tejido productivo.

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Navarro ha concluido su intervención destacando que los Premios Empresa del Año de Aragón constituyen una oportunidad para reconocer trayectorias inspiradoras y reforzar el sentimiento de comunidad empresarial. “El futuro de Aragón pasa inevitablemente por fortalecer este tejido empresarial”, ha señalado antes de felicitar a los galardonados y agradecer la presencia de los asistentes en una jornada concebida para poner en valor a quienes impulsan la economía de la comunidad.