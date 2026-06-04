Mar Vaquero: “Nos preguntan fuera qué está pasando en Aragón, la respuesta está en nuestras empresas”

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reivindicado este jueves el papel del tejido empresarial como principal explicación del momento económico que atraviesa la comunidad. Durante la clausura de la tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, celebrados en el restaurante Aura de Zaragoza, ha asegurado que el actual ciclo de crecimiento, inversiones y creación de oportunidades que vive Aragón “no es por casualidad”, sino el resultado de décadas de esfuerzo acumulado por parte de miles de empresarios, trabajadores y emprendedores.

En un discurso cargado de referencias al valor humano que hay detrás de cada proyecto empresarial, Vaquero ha felicitado a las compañías galardonadas y ha extendido el reconocimiento al conjunto del tejido productivo aragonés. “No solamente se reconoce el éxito empresarial, sino una forma de afrontar los desafíos, de tomar decisiones, de asumir riesgos y de tener visión de futuro”, ha señalado.

Los valores de la empresa

La vicepresidenta ha destacado que los premios impulsados por Prensa Ibérica, El Periódico de Aragón y Banco Sabadell permiten "detenerse y reflexionar" sobre experiencias empresariales que sirven de inspiración para toda la sociedad. A su juicio, los proyectos reconocidos representan valores que trascienden los resultados económicos y reflejan una manera de entender la actividad empresarial basada en el "compromiso, la perseverancia y la responsabilidad".

Vaquero ha querido poner el foco en el componente humano de las empresas, recordando que detrás de cada organización existe una historia personal marcada por la iniciativa, el riesgo y el esfuerzo. “Siempre hay una persona que decide dar un paso adelante, asumir un reto y convertir una idea en un proyecto empresarial”, ha afirmado. Una suma de iniciativas individuales que, según ha subrayado, ha contribuido a construir "una sociedad más próspera y dinámica".

El papel de las familias y los trabajadores

También ha ensalzado el papel de las familias en el éxito empresarial, especialmente en una comunidad donde la empresa familiar constituye una de sus principales señas de identidad. Un modelo que, aseguró, ha permitido consolidar proyectos a lo largo de generaciones y preservar una cultura empresarial profundamente arraigada en Aragón. Junto a empresarios y familias, Vaquero ha hecho un reconocimiento especial para los trabajadores, a quienes ha definido como «parte esencial del éxito» de cualquier compañía. “Detrás de estas empresas siempre hay equipos comprometidos, constantes e implicados”, ha afirmado.

La vicepresidenta ha vinculado además el actual atractivo económico de la comunidad con esa trayectoria empresarial acumulada durante décadas. “Cuando fuera de Aragón preguntan qué está pasando aquí, la explicación está en empresas como las que hoy hemos reconocido”, ha afirmado. En este sentido, ha defendido que el potencial empresarial de la comunidad constituye uno de sus principales activos para atraer talento, retener a los jóvenes y ofrecer nuevas oportunidades en territorios que en el pasado sufrieron procesos de desindustrialización.

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La vicepresidenta ha concluido en su discurso que el futuro de Aragón seguirá construyéndose desde las fábricas, los talleres, los comercios, las explotaciones agrícolas y ganaderas, los centros de innovación y las nuevas iniciativas empresariales. “Las oportunidades se construyen desde las empresas”, ha sentenciado.