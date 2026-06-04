Marta Ríos deja el Gobierno de Aragón para dirigir MAZ tras impulsar la llegada de inversiones

El Gobierno de Aragón perderá este verano a una de las figuras más relevantes de su estructura económica. Marta Ríos, directora general de Inversiones Estratégicas desde septiembre de 2023, ha sido nombrada nueva directora gerente de MAZ, una de las principales mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de España. La junta directiva de la entidad acordó este jueves su designación para sustituir a Guillermo de Vílchez, que se jubila tras más de quince años al frente de la organización.

El relevo se hará efectivo el próximo 1 de agosto, una vez sea ratificado por la Seguridad Social. Con ello, Ríos pondrá fin a una etapa de tres años en el Ejecutivo autonómico marcada por una intensa actividad para atraer proyectos empresariales y consolidar la imagen de Aragón como uno de los principales polos de inversión del sur de Europa.

Su salida supone además el adiós de uno de los fichajes estrella que realizó el presidente aragonés, Jorge Azcón, al inicio de la anterior legislatura. Procedente del sector privado y sin experiencia política previa, Ríos llegó al Pignatelli tras una larga carrera en Adidas, multinacional deportiva en la que desarrolló más de dos décadas de trayectoria hasta convertirse en directora general para España y Portugal entre 2017 y 2022.

Trayectoria

Cuando aceptó incorporarse al Gobierno autonómico, dentro del Departamento de Presidencia, explicó que buscaba una forma de devolver a su tierra parte de la experiencia acumulada en el mundo empresarial. Su misión era convertirse en el puente entre las grandes compañías y la Administración aragonesa para facilitar la implantación de proyectos estratégicos.

Apenas unos días después de tomar posesión, ya advertía en una entrevista a este diario que el interés inversor por Aragón estaba “superando sus expectativas” y defendía una filosofía basada en la colaboración con las empresas, la agilidad administrativa y la creación de un interlocutor único para acompañar las inversiones. “Queremos hacerlo fácil”, afirmaba entonces.

Una cara visible del boom inversor

Durante estos años, Ríos se ha convertido en una de las caras más reconocibles de la estrategia económica del Ejecutivo autonómico. Desde su despacho han pasado algunos de los proyectos empresariales más relevantes anunciados en la comunidad, especialmente vinculados a los centros de datos, la energía, la logística, la automoción y la industria tecnológica.

En el comunicado de su nombramiento, desde MAZ destacaron que la directora de Inversiones Estratégicas ha contribuido a consolidar una cartera de inversiones que supera los 90.000 millones de euros en menos de tres años, una cifra sin precedentes en la historia económica reciente de Aragón.

Su trabajo ha coincidido con la llegada de gigantes tecnológicos internacionales, la expansión de proyectos energéticos y el posicionamiento de Aragón como uno de los territorios europeos con mayor capacidad para albergar infraestructuras digitales de gran escala.

El propio Azcón quiso reconocer públicamente su labor. El presidente afirmó que Ríos ha desarrollado “un trabajo excepcional” y la calificó como una pieza clave para impulsar “una etapa inédita de crecimiento social y económico” en la comunidad. También destacó su capacidad para actuar como nexo entre las empresas y la Administración, así como su iniciativa y liderazgo.

De Adidas a la mutua

Ahora afrontará un nuevo desafío al frente de MAZ, una entidad con más de 120 años de historia que protege a cerca de 780.000 trabajadores de 90.000 empresas y que cuenta con una red de casi mil centros asistenciales en toda España, además de su hospital de referencia en Zaragoza.

Su nombramiento refuerza además la apuesta de la mutua por incorporar perfiles con amplia experiencia en gestión empresarial y transformación organizativa. Desde la entidad destacan tanto su visión estratégica como su conocimiento del sector, derivado también de su participación en la propia junta directiva de MAZ.

La llegada de Ríos coincide con un momento de especial relevancia para la mutua, que forma parte de la alianza Suma Intermutual, responsable de la protección de más de 3,2 millones de trabajadores en España.