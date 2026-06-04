Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suceso CaspeMensaje RadovanovicMural Irene VallejoSentencia migrantesLeón XIV ZaragozaHermano Pedro Sánchez
instagramlinkedin

Un móvil en modo compartir wifi hace saltar las alarmas en la PAU de Aragón

Un detector de frecuencia ha identificado una señal, pero el incidente no ha tenido ninguna trascendencia. Los tres días de exámenes han transcurrido sin percances graves

Salida del examen de Historia de España de la PAU Aragón 202, ayer.

Salida del examen de Historia de España de la PAU Aragón 202, ayer. / Pablo Ibáñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina García

Zaragoza

La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) 2026 llega a su final este jueves en Aragón y lo hace sin incidencias graves pero con alguna que otra anécdota. La gran novedad para este año era la implantación de detectores de frecuencia para identificar posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) para plagios o fraudes. El único incidente que se ha producido, que no ha tenido trascendencia, se ha dado este jueves, que era el último día de exámenes.

Según ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Miguel Ángel Barberán, este jueves por la mañnaa se ha detectado en una zona de mochilas un dispositivo que estaba emitiendo señal constantemente. "Es el requerimiento que se necesita para que luego en una calculadora, en un pinganillo o en un reloj recibas una señal", ha indicado.

El procedimiento ha sido el siguiente. Los vigilantes han retirado primero la mochila de la que salía la señal. Una vez que el examen ha llegado a su final y el alumno ha acudido a recoger sus pertenencias, se le ha solicitado que mostrara la calaculadora y sacara todo lo que guardaba en el interior de la mochila.

Noticias relacionadas

Finalmente se ha concluido que el detector de frecuencia estaba dando un aviso porque el móvil del alumno estaba "en modo compartir Wifi". "No lo había quitado y el móvil estaba constantemente compartiendo (señal), pero no no hemos visto nada", ha aclarado el vicerrector, que ha incidido en que en el examen no había nada "destacable".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
  2. El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros
  3. El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: 'Es de extrema gravedad
  4. El desconocido pueblo de Aragón a orillas de un embalse y rodeado de piscinas naturales
  5. Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio
  6. Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: 'Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores
  7. Esta es la sanción a la que se exponen los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro de Zaragoza
  8. Sufrir por el calor en Zaragoza también va por barrios: estas son las zonas más afectadas por la pobreza energética

De proyecto vecinal a referente social: 30 años de la Fundación El Tranvía

De proyecto vecinal a referente social: 30 años de la Fundación El Tranvía

Un móvil en modo compartir wifi hace saltar las alarmas en la PAU de Aragón

Un móvil en modo compartir wifi hace saltar las alarmas en la PAU de Aragón

Zaragoza refuerza su Policía Local con más de 400 agentes en tres años: "No nos vamos a detener aquí"

Zaragoza refuerza su Policía Local con más de 400 agentes en tres años: "No nos vamos a detener aquí"

A prisión por una agresión sexual continuada a su sobrina en Calatayud

A prisión por una agresión sexual continuada a su sobrina en Calatayud

Dos 'cascos azules' de la Brigada de Jaca, heridos en un ataque en el sur del Líbano

Dos 'cascos azules' de la Brigada de Jaca, heridos en un ataque en el sur del Líbano

Así ha sido el examen de Latín II en la PAU 2026 de Aragón: análisis sintáctico, latinismos y poesía romana

Así ha sido el examen de Latín II en la PAU 2026 de Aragón: análisis sintáctico, latinismos y poesía romana

Así ha sido el examen de Matemáticas II en la PAU 2026 de Aragón: "Se han lucido"

Así ha sido el examen de Matemáticas II en la PAU 2026 de Aragón: "Se han lucido"

El ministro Urtasun califica de "vergüenza" la sentencia de las pinturas de Sijena: "No tiene ni pies ni cabeza"

El ministro Urtasun califica de "vergüenza" la sentencia de las pinturas de Sijena: "No tiene ni pies ni cabeza"
Tracking Pixel Contents