Un móvil en modo compartir wifi hace saltar las alarmas en la PAU de Aragón
Un detector de frecuencia ha identificado una señal, pero el incidente no ha tenido ninguna trascendencia. Los tres días de exámenes han transcurrido sin percances graves
La PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) 2026 llega a su final este jueves en Aragón y lo hace sin incidencias graves pero con alguna que otra anécdota. La gran novedad para este año era la implantación de detectores de frecuencia para identificar posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) para plagios o fraudes. El único incidente que se ha producido, que no ha tenido trascendencia, se ha dado este jueves, que era el último día de exámenes.
Según ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Miguel Ángel Barberán, este jueves por la mañnaa se ha detectado en una zona de mochilas un dispositivo que estaba emitiendo señal constantemente. "Es el requerimiento que se necesita para que luego en una calculadora, en un pinganillo o en un reloj recibas una señal", ha indicado.
El procedimiento ha sido el siguiente. Los vigilantes han retirado primero la mochila de la que salía la señal. Una vez que el examen ha llegado a su final y el alumno ha acudido a recoger sus pertenencias, se le ha solicitado que mostrara la calaculadora y sacara todo lo que guardaba en el interior de la mochila.
Finalmente se ha concluido que el detector de frecuencia estaba dando un aviso porque el móvil del alumno estaba "en modo compartir Wifi". "No lo había quitado y el móvil estaba constantemente compartiendo (señal), pero no no hemos visto nada", ha aclarado el vicerrector, que ha incidido en que en el examen no había nada "destacable".
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