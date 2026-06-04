Organizan una recaudación de fondos para "ayudar "a los docentes del IES Ítaca de Zaragoza que serán juzgados por la muerte de un alumno

La plataforma extraescolares congarantias ha puesto en marcha una recaudación de fondos para ayudar con los gastos jurídicos a los dos docentes del IES Ítaca de Santa Isabel que serán juzgados por la Audiencia Nacional por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno en un viaje escolar a Bélgica en 2022. El objetivo es alcanzar los 50.000 euros. La iniciativa lleva en marcha un día y ya ha recopilado 3.626 euros.

En concreto, la organizadora expone que la imputación de los docentes del IES Ítaca de Santa Isabel por el fallecimiento de un alumno en un viaje escolar en 2022 pone en evidencia "la falta de respaldo jurídico por parte de la administración educativa y la falta de garantías legales" de los profesores, y de ahí que los dos investigados se vean "obligados a afrontar los gastos derivados de un costoso proceso judicial fruto del ejercicio de sus funciones". "Frente a esta situación nos unimos como comunidad para apoyarles y ayudar a cubrir los cuantiosos gastos legales de su defensa", subrayan.

Por ahora se han recibido al menos 135 donativos, algunos de ellos anónimos y otros no. Lo mínimo que se ha aportado son 5 euros, mientras que una persona ha aportado 200 euros. Hay varias aportaciones de 100 euros y otra que alcanza los 150. Muchas de ellas son de 50 euros.

Precisamente este jueves hay convocada una mesa sectorial para que la administración y los sindicatos con representación (CSIF, CGT, CCOO, UGT y STEA) aborden las salidas extraescolares y complementarias. El encuentro llega a raíz de la solicitud de las 5 organizaciones sindicales hace un mes, a la que la administración dio respuesta el viernes pasado, que era cuando terminaba el plazo para hacerlo.

Hace dos semanas también se celebró una mesa sectorial entre Educación y los sindicatos, que aunque estaba convocada para abordar otras cuestiones las organizaciones aprovecharon para insistir al departamento en la necesidad de un marco jurídico que ampare a los docentes en las salidas extraescolares. CCOO pidió a la consejería que fechara un encuentro para iniciar las negociaciones, pero la solicitud no tuvo éxito. En consecuencia, delegados de la organización llevaron a cabo un encierro simbólico en el edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón. Agentes de la Policía (de paisano) desalojaron a los representantes sindicales. No se produjo ningún incidente ni altercado.

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Las organizaciones sindicales ya han llevado a cabo otras acciones para exixgir a Educación una norma jurídica que ampare a los profesores en las salidas extraescolares, como es la entrega de más de 4000 firmas a la administración o una bicifestación que partió del IES Ítaca hasta la plaza del Pilar.