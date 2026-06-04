Paris/64: Alta artesanía y lujo silencioso con sello aragonés

París 64 surgió en 2019 con la idea de crear un producto único, artesanal y de alto valor para posicionarse en el mercado global de la moda. Alineados con el Spanish savoir-faire, María Alfonso, directora creativa de la marca, y José María Pozas, CEO de Paris/64, crearon una empresa de vocación internacional en el sector de la moda y los complementos. Seis años después, acabaron 2025 celebrando la apertura de su tienda en Nueva York.

Ese hito necesitaba de una puesta en escena a la altura, y el evento de presentación de la tienda de París 64 en el Soho neoyorquino incluyó una demostración en directo de cómo se realiza la elaboración de bolsos, de la mano de una artesana de su fábrica en Illueca, Zaragoza, que se desplazó hasta allí a tal efecto. El objetivo no era otro que poner en valor una de las señas de identidad de París 64: la elaboración artesanal de toda su producción.

Desde sus inicios, esta compañía ha combinado tradición artesanal con una visión global, fabricando íntegramente en España y apostando por la diferenciación frente a modelos rápidos de producción. Para el cofundador de París 64, José María Pozas, ser reconocidos como la empresa más internacional de Aragón supone un impulso para «todo el equipo, porque acabamos de hacer realidad un hecho que es un hito para nosotros que es tener presencia física en una plaza tan exigente como Nueva York».

Actualmente, París 64 opera múltiples tiendas físicas en Madrid, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, y tiene presencia en espacios de El Corte Inglés de Vigo y Valencia, además de contar con un potente canal de venta online. Y si en 2025 abrieron su primera boutique en el continente norteamericano, en el Soho neoyorquino, en 2026 prevén abrir la deseada tienda en París.

Pero en su camino hacia la internacionalización, la marca tiene ya un horizonte definido y sabe muy bien dónde quiere estar en 2028: «Vamos con los retos del año que viene, que son abrir tienda en Portugal y Japón, y ya en 2028 tener Seúl y Londres», afirma Pozas.

Artículos únicos e icónicos

Las piezas que ofrece París 64 están diseñadas y pensadas para ser atemporales. Una de las más representativas es su bolso Lumière, con un estilo sobrio, elegante y práctico. Pero París 64 viste a la mujer con prendas únicas, de líneas sencillas y combinables, basadas en la calidad de los materiales y la fabricación esmerada. Zapatos, cinturones, carteras y hasta una fragancia propia evocan la moda parisina de los años sesenta.

La piel, el ante, la rafia, la palma y las fornituras de acero inoxidable, así como tejidos seleccionados, ofrecen durabilidad e invitan a formar parte del fondo de armario temporada tras temporada.

Un lujo silente y asequible que realza la originalidad desde la naturalidad y los acabados impecables. Procesos realizados a mano, que parten de un patronaje milimétrico del que se encarga su área de ingeniería. Del cartón se pasa al corte de las telas o pieles, procedentes de consumo y producción responsable.

En las manos expertas que acumulan generaciones de oficio de los artesanos y artesanas, la materia prima se aprovecha al máximo. Con el mismo mimo se ensambla el puzle de cada bolso, zapato o billetera.

El resultado son complementos que han recorrido ya pasarelas como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y se han situado entre los favoritos de prescriptoras de moda y lifestyle en redes sociales.

José María Pozas tiene claras las claves de su crecimiento: «Un poco de inconsciencia, atrevimiento y determinación. Donde está la visión es en conseguir estar con presencia física en las mejores ciudades del mundo».

Y la misión no es simple ya que, según explica su CEO, supone tensionar su modelo de negocio y por ello este reconocimiento que ahora reciben «nos anima a que las próximas implantaciones internacionales salgan mucho más coordinadas y con más éxito», asegura.

La experiencia de la comarca del Aranda

El centenar de empleados y empleadas de esta compañía trabaja día a día en la expansión de un modelo de negocio enraizado en el territorio: «Nuestro compromiso con Aragón y, en este caso con la comarca del Aranda, es máximo; esto es lo que nos emociona y nos anima a continuar», explica Pozas.

Porque la sostenibilidad es también otra de sus señas de identidad y, en este caso, han optado por hacer una producción de proximidad que aprovecha la larga tradición de manufacturas artesanas vinculadas al calzado que se ha mantenido en la población de Illueca y sus municipios vecinos.

Por eso, en 2024 decidieron centrar su fabricación en esta población. José María Pozas es claro en este punto: «Para nosotros es un orgullo de lucha diaria, de poder trasladar más trabajo a esta comarca que ha sufrido tanto, pero llevándolo desde un punto de exigencia alto con un producto de lujo».

Sin duda, esta conexión con el territorio da un carácter especial a París 64 y para Pozas es algo que les enorgullece y que van a desarrollar para «trasladar a todas las partes del mundo».

Producción local, materias primas sostenibles, elaboración artesana y un plan estratégico de exportación e implantación ambicioso pero realista. Así funciona hoy en día Paris/64, lo que empezó siendo un proyecto personal y que a día de hoy es una marca de lujo consolidada entre el nicho de una clientela que aprecia la calidad por encima de la ostentación.

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Pero el camino no acaba aquí. Paris/64 quiere seguir creciendo sin renunciar al arraigo, acompañado todo ello de una idea de marketing tan cuidada como cada una de las puntadas de su marroquinería: «El producto tiene que defenderse, pero bien vestido, con coherencia detrás de todo lo que estamos haciendo», apostilla Pozas.