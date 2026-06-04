París/64, Premio Empresa Internacional: "Queremos conquistar el mundo con nuestros bolsos que nacen en Illueca"

Como galardonado en la categoría de Empresa más Internacional en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell ha tomado el escenario José María Pozas, fundador y CEO de Paris/64, que ha recogido el reconocimiento de manos de Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Cristina Sánchez, directora gerente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Por su parte, María Alfonso, cofundadora y directora creativa de la firma, ha sido la encargada de agradecer el premio a través de un video en el que ha descrito la ambición global que define al proyecto desde Illueca: «Siempre hemos tenido la vocación de ser una marca global, una marca internacional. Queremos, desde nuestros bolsos que nacen con la fabricación en Illueca, con alma, conquistar el mundo. Este premio es un gran honor y un empujón enorme para seguir trabajando y consolidar nuestra expansión internacional», ha asegurado.

Alta artesanía y lujo silencioso con sello aragonés

París/64 surgió en 2019 con la idea de crear un producto único, artesanal y de alto valor para posicionarse en el mercado global de la moda. Alineados con el Spanish savoir-faire, María Alfonso, directora creativa de la marca y José María Pozas, CEO de Paris/64, crearon una empresa de vocación internacional en el sector de la moda y los complementos. Seis años después, acabaron 2025 celebrando la apertura de su tienda en la capital del mundo, Nueva York.

Ese hito necesitaba de una puesta en escena a la altura, y el evento de presentación de la tienda de País 64 en el Soho neoyorquino incluyó una demostración en directo de cómo se realiza la elaboración de bolsos, de la mano de una artesana de su fábrica en Illueca (Zaragoza), que se desplazó hasta allí a tal efecto. El objetivo no era otro que poner en valor una de las señas de identidad de París 64, la elaboración artesanal de toda su producción.

Desde sus inicios, esta compañía ha combinado tradición artesanal con una visión global, fabricando íntegramente en España y apostando por la diferenciación frente a modelos rápidos de producción. Para el cofundador de París 64, José María Pozas, ser reconocidos como la empresa más internacional de Aragón supone un impulso para «todo el equipo, porque acabamos de hacer realidad un hecho que es un hito para nosotros que es tener presencia física en una plaza tan exigente como Nueva York».

Actualmente, París 64 opera múltiples tiendas físicas en Madrid, Bilbao, Sevilla, Zaragoza y tiene presencia en espacios de El Corte Inglés de Vigo o Valencia, además de contar con un potente canal de venta online. Para José María Pozas, el éxito de Paris 64 se debe a , entre otras cosas, saber rodearse de "personas correctas clave", crear un producto impactante y buscar la excelencia. " Hay una frase que nosotros siempre perseguimos, que es, no hay competencia en la excelencia. Creo que buscar la excelencia es clave y desafiarte todos los días es un reto cada vez mayor que va a determinar hasta dónde va a llegar Paris/64", señala.

Y si en 2025 abrieron su primera boutique en el continente norteamericano, en el Soho neoyorquino, en 2026 prevén abrir la deseada tienda en París. Pero en su camino hacia la internacionalización, la marca tiene ya un horizonte definido y sabe muy bien dónde quiere estar en 2028: «Vamos con los retos del año que viene, que son abrir tienda en Portugal y Japón, y ya en 2028 tener Seúl y Londres», afirma Pozas.

Artículos únicos e icónicos

Las piezas que ofrece París 64 están diseñadas y pensadas para ser atemporales. Una de las más representativas es su bolso Lumière, con un estilo sobrio, elegante y práctico. Pero París 64 viste a la mujer con prendas únicas, de líneas sencillas y combinables, basadas en la calidad de los materiales y la fabricación esmerada. Zapatos, cinturones, carteras y hasta una fragancia propia que evoca la moda parisina de los años sesenta.

La piel, el ante, la rafia, la palma y fornituras de acero inoxidable, así como tejidos seleccionados que ofrecen durabilidad y que invitan a formar parte del fondo de armario temporada tras temporada.

Un lujo silente y asequible que realza la originalidad desde la naturalidad y los acabados impecables. Procesos realizados a mano, que parten de un patronaje milimétrico del que se encarga su área de ingeniería. Del cartón se pasa al corte de las telas o pieles, procedentes de consumo y producción responsable. En las manos expertas que acumulan generaciones de oficio de los artesanos y artesanas, la materia prima se aprovecha al máximo. Con el mismo mimo se ensambla el puzzle de cada bolso, zapato o billetera.