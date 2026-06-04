Pastelería Ascaso, Premio Empresa Familiar: "Siempre nos hemos preocupado por la pasión por el trabajo y llegar al cliente con cercanía"

Compartiendo el reconocimiento con quienes hacen posible la continuidad del negocio, Alejandro García Ascaso, director comercial y miembro de la quinta generación de Pastelería Ascaso, ha recogido el Premio Empresa Familiar en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell de las manos de Javier González, director comercial y marketing del área universitaria de ESIC Aragón. Desde la saga que lleva 130 años elaborando dulces artesanales en Huesca, García ha asegurado "estar muy orgullosos porque ese premio representa un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo manteniendo una línea fiel a la tradición y a la pastelería artesanal".

"Ha sido muy importante haber nacido y haberse criado en una familia que siempre se ha preocupado por la pasión por el trabajo y llegar al cliente con cercanía. Todas las generaciones hemos compartido ese deseo", ha destacado. Asimismo, ha agradecido también "a la familia, clientes y a todos los que nos acompañan por hacer posible que esto siga adelante cada día".

Más de 130 años endulzando la vida desde Huesca

Años y años de esfuerzo y dedicación caracterizan a Pastelería Ascaso, una empresa con más de 130 años de historia y con un importante legado familiar que le ha llevado a mantener su esencia hasta día de hoy. Todo comenzó en 1890, cuando Manuel Ascaso Laliena tuvo la idea de crear una pequeña panadería en Huesca.

Con los años, varias generaciones se hicieron cargo del negocio: desde su hijo Vicente Ascaso Ciria, pasando por Vicente Ascaso Martínez y Vicente Ascaso Sarvisé, hasta Lourdes Sarvisé y Sura Ascaso Sarvisé, quienes llevan las riendas de la pastelería en la actualidad.

La Corona de Catalina de Aragón; el Panattone; el Chocolate de Aragón; las Glorias de Huesca o el famoso Pastel Ruso, una creación con 50 años de historia cuya receta sigue siendo un secreto propio de este obrador, son algunos de los productos más representativos de Ascaso y que forman parte de su seña de identidad. «Nosotros decimos que hacemos una pastelería honesta, en el sentido de que seleccionamos las materias primas y tratamos de hacerlo de la manera más sana posible, no utilizamos ningún tipo de aditivo», señala la responsable de desarrollo de negocio de la empresa, Sura Ascaso.

Tradición e innovación

En la actualidad, Pastelería Ascaso ha crecido notablemente hasta llegar a tener tiendas no solo en Huesca, sino también en Zaragoza y Madrid. Además, cuenta con un obrador de 1.680 metros cuadrados, equipado con tecnología de última generación, situado en la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS).

Con la quinta generación siendo partícipe del negocio, la empresa cuenta con 49 empleados una cifra notable, al borde de dar el paso a una empresa grande en cuanto a personal. De ellos, cuatro pertenecen directamente a la familia, lo que muestra los lazos familiares que todavía mantienen a pesar de los años.

La tradición es uno de los pilares fundamentales de la empresa. Sin embargo, en los últimos años ha sabido incorporar técnicas innovadoras en sus procesos de elaboración y en la comercialización de los productos a través de su tienda online. Gracias a ello ha conseguido adaptarse a las necesidades actuales del mercado sin perder de vista nunca sus orígenes y mostrando su compromiso con la innovación para hacer frente a los retos a los que se enfrenta.

«El futuro es ilusionante, pero también un poco incierto. En los últimos tiempos hemos sufrido incrementos escandalosos de los precios de la materia prima, hay que estar muy pendiente de impulsar la formación profesional para que el oficio se mantenga, y luego tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los clientes y a todo lo nuevo que viene, tanto tecnológicamente como en forma de vida», destaca Sura Ascaso.