Pastelería Ascaso: Más de 130 años endulzando la vida desde Huesca

Años y años de esfuerzo y dedicación caracterizan a Pastelería Ascaso, una empresa con más de 130 años de historia y con un importante legado familiar que le ha llevado a mantener su esencia hasta el día de hoy. Todo comenzó en 1890, cuando Manuel Ascaso Laliena tuvo la idea de crear una pequeña panadería en Huesca.

Con los años, varias generaciones se hicieron cargo del negocio: desde su hijo Vicente Ascaso Ciria, pasando por Vicente Ascaso Martínez y Vicente Ascaso Sarvisé, hasta Lourdes Sarvisé y Sura Ascaso Sarvisé, quienes llevan las riendas de la pastelería en la actualidad.

La Corona de Catalina de Aragón, el panettone, el Chocolate de Aragón, las Glorias de Huesca o el famoso Pastel Ruso, una creación con 50 años de historia cuya receta sigue siendo un secreto propio de este obrador, son algunos de los productos más representativos de Ascaso y forman parte de su seña de identidad.

«Nosotros decimos que hacemos una pastelería honesta, en el sentido de que seleccionamos las materias primas y tratamos de hacerlo de la manera más sana posible, no utilizamos ningún tipo de aditivo», señala la responsable de desarrollo de negocio de la empresa, Sura Ascaso.

Tradición e innovación

En la actualidad, Pastelería Ascaso ha crecido notablemente hasta llegar a tener tiendas no solo en Huesca, sino también en Zaragoza y Madrid. Además, cuenta con un obrador de 1.680 metros cuadrados, equipado con tecnología de última generación, situado en la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS).

Con la quinta generación siendo partícipe del negocio, la empresa cuenta con 49 empleados, una cifra notable, al borde de dar el paso a una empresa grande en cuanto a personal. De ellos, cuatro pertenecen directamente a la familia, lo que muestra los lazos familiares que todavía mantienen a pesar de los años.

La tradición es uno de los pilares fundamentales de la empresa. Sin embargo, en los últimos años ha sabido incorporar técnicas innovadoras en sus procesos de elaboración y en la comercialización de los productos a través de su tienda online. Gracias a ello ha conseguido adaptarse a las necesidades actuales del mercado sin perder de vista nunca sus orígenes, mostrando su compromiso con la innovación para hacer frente a los retos a los que se enfrenta.

«El futuro es ilusionante, pero también un poco incierto. En los últimos tiempos hemos sufrido incrementos escandalosos de los precios de la materia prima, hay que estar muy pendiente de impulsar la formación profesional para que el oficio se mantenga, y luego tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los clientes y a todo lo nuevo que viene, tanto tecnológicamente como en forma de vida», destaca Sura Ascaso.

Un reconocimiento al legado familiar

Tras años de trabajo y esfuerzo, desde la empresa valoran positivamente este Premio a Mejor Empresa Familiar del Banco Sabadell, que representa un impulso para «seguir dando sentido a la elección de este oficio que hicimos hace tiempo y que es una forma de vida».

Para Sura Ascaso, este premio no solo es un agradecimiento a las generaciones anteriores del negocio sino también «a todos los clientes que nos han acompañado durante todo este tiempo y que, desde luego, sin ellos hubiera sido imposible todo esto. Generación tras generación han ido acompañándonos en esta historia y eso nos da mucha satisfacción».

Este premio no es el primer reconocimiento que recibe Ascaso por su labor. Este mismo año, en el mes de abril, la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) reconoció su trayectoria entregándoles el Premio Empresa Familiar de Aragón en la categoría de Pequeña Empresa.

Además, a lo largo de estos años este negocio también ha sido reconocido con el Premio Mejor Pyme de Comercio de Aragón, Premio Innovación Premios Empresa Huesca, Premio Especial Aragón Alimentos, Premio Empresa de Aragón de CEOE o el Solete Repsol de la Guía Repsol en 2024.

Noticias relacionadas

Unos galardones que, junto al Premio Empresa Familiar Banco Sabadell, reconocen el trabajo y esfuerzo por mantener un negocio familiar centenario generación tras generación sin perder una pizca de su esencia.