Primera sentencia a favor del Gobierno de Aragón contra el traslado de un menor migrante de Ceuta

El Gobierno de Aragón ha recibido la primera sentencia favorable contra el traslado de un menor migrante, en este caso, desde Ceuta. Los vicepresidentes del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox) han comparecido conjuntamente para informar de una sentencia, para la que cabe recurso, en la que se da la razón al Gobierno aragonés por la "falta de motivación" en los criterios para realizar el traslado del menor hasta la comunidad autónoma.

Primero ha comparecido Vaquero, que ha destacado que la sentencia "anula el traslado de un menor por falta de motivación". "Ese traslado se llevó a cabo con criterios no suficientemente justificados, arbitrarios, lo que dejaba a la comunidad autónoma en una situación de indefensión", ha explicado.

Es la primera sentencia que se produce después de que, la pasada legislatura, el Gobierno de Aragón en manos del PP, con la consejera Carmen Susín al frente de Bienestar Social y Familia, recurriera todos los actos derivados de la reforma de la ley de extranjería y del reparto de menores migrantes ante la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla.

Según ha indicado Vaquero, "se ordena retrotraer el procedimiento debiendo de justificar los motivos del traslado a Aragón". Ahora, la otra parte cuenta con quince días de plazo para poder recurrir la sentencia.

Vaquero ha insistido en que "el Gobierno de España falta a los principios de igualdad y solidaridad y conculca el Estado de Derecho para proteger los derechosde las personas extranjeras".

"El Gobierno de España está utilizando a los menores no acompañados, en situación de vulnerabilidad, como una moneda de cambio para tratar de contentar a sus socios independentistas. Esto es lo que hemos denunciado desde el Gobierno de Aragón. Para nosotros siempre ha sido prioritario el interés superior del menor. El interés del Gobierno de España es defender el interés de Pedro Sánchez", ha declarado la vicepresidenta.

Por ahora, el menor sigue bajo la custodia del Gobierno de Aragón, hasta que la sentencia sea firme.

Noticias relacionadas

Información en ampliación.