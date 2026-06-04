La red eléctrica gana músculo entre Escatrón y Castelnou para absorber el auge energético del valle del Ebro

La infraestructura eléctrica del valle del Ebro sigue preparándose para la nueva oleada de inversiones energéticas e industriales que se está concentrando entre las provincias de Zaragoza y Teruel. Red Eléctrica, que ejerce de operador único de la red de transporte (alta tensión), ha culminado la repotenciación de la línea de 400 kilovoltios que conecta las subestaciones de Escatrón y Aragón-Castelnou, una actuación que incrementa un 76% su capacidad de transporte y refuerza uno de los principales corredores de evacuación eléctrica de la comunidad.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros, afecta a una línea de 12,6 kilómetros que discurre por los términos municipales de Escatrón, Sástago y Castelnou. Los trabajos han consistido en la sustitución de los conductores y el recrecido de tres apoyos, permitiendo aumentar significativamente la capacidad de una infraestructura ya existente sin necesidad de construir un nuevo trazado.

La mejora llega en un momento especialmente relevante para esta zona de Aragón, convertida en uno de los grandes polos energéticos del noreste peninsular. El corredor Escatrón-Castelnou concentra actualmente una elevada capacidad de generación eléctrica gracias a la presencia de tres centrales de ciclo combinado —dos en Escatrón y otra en Castelnou—, a las que se suma una creciente implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas.

A esta potente base de generación se añaden decenas de proyectos renovables en distintas fases de desarrollo y nuevas demandas eléctricas asociadas a la economía digital. Entre ellas destacan los centros de datos anunciados en la zona, como el campus promovido por Amazon Web Services (AWS) en La Puebla de Híjar o el gran complejo tecnológico proyectado por Repsol en el entorno de Escatrón, iniciativas que requerirán importantes capacidades de suministro y conexión a la red de transporte.

La línea entre Escatrón y Castelnou incrementa su capacidad un 76% en una zona que concentra ciclos combinados, renovables y futuros centros de datos

La repotenciación de la línea responde precisamente a la necesidad de adaptar la red de alta tensión a un sistema energético cada vez más electrificado y con una creciente presencia de generación renovable. La infraestructura forma parte de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad vigente, aprobada por el Consejo de Ministros y de obligado cumplimiento para Red Eléctrica.

Protección de la avifauna

Además de la mejora técnica, la compañía ha aprovechado la actuación para reforzar las medidas ambientales en el trazado. En buena parte de la línea se han instalado dispositivos salvapájaros destinados a reducir el riesgo de colisión de aves, una medida alineada con los objetivos de sostenibilidad de Redeia, grupo matriz de Red Eléctrica.

La actuación confirma la creciente relevancia de las infraestructuras de transporte eléctrico en una zona que, tras décadas vinculada a la generación convencional, aspira a convertirse en uno de los principales nodos energéticos y tecnológicos del sur de Europa.