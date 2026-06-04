Rey Ardid, 35 años poniendo a las personas en el centro

Con más de 35 años de trayectoria acompañando a personas con enfermedad mental, mayores con Alzheimer u otras demencias y colectivos en situación de vulnerabilidad, Fundación Rey Ardid se ha consolidado como una de las entidades de referencia en Aragón en la atención integral a quienes viven más cerca de la exclusión social. Por esa labor sostenida en el tiempo y por su capacidad para ofrecer respuestas allí donde más se necesitan, la fundación ha sido reconocida con el premio Empresa + Impacto Social de Banco Sabadell.

En Rey Ardid reciben este galardón con «muchísima ilusión y, sobre todo, con una enorme gratitud». Maite Albajez, directora general de la entidad, explica que llevan «más de 35 años trabajando al lado de las personas más vulnerables» y que este reconocimiento supone un «respaldo muy importante al trabajo colectivo de profesionales, personas voluntarias, colaboradores y, por supuesto, de las propias personas a las que acompañamos cada día».

Además, subraya que este tipo de premios contribuyen a dar «visibilidad a realidades sociales que muchas veces pasan desapercibidas» y refuerzan el compromiso de la fundación de «seguir construyendo una sociedad más justa, inclusiva y humana».

El impacto social de una entidad como Fundación Rey Ardid «no se puede medir únicamente con cifras», aunque los datos también ayudan a dimensionar su actividad. Para Albajez, «el verdadero impacto está en las oportunidades que se generan, en los proyectos de vida que se recuperan y en las personas que consiguen mayor autonomía, bienestar e inclusión gracias al acompañamiento recibido».

Los profesionales de Rey Ardid trabajan en ámbitos muy diversos —salud mental, mayores, empleo, formación, infancia y juventud e inclusión social—, lo que les permite mantener una mirada amplia y cercana sobre las necesidades sociales de Aragón.

Pero, más allá de los números, el principal indicador de impacto para la fundación es «la confianza de las personas y de la sociedad aragonesa». Haber crecido durante más de tres décadas junto al territorio y haber tejido redes de colaboración con administraciones, empresas y ciudadanía demuestra, según la entidad, que existe una convicción compartida: «que nadie debería quedarse atrás».

Grandes hitos en tres décadas

Saber evolucionar sin perder nunca el propósito es uno de los grandes hitos que destaca la directora general tras más de tres décadas de camino. Fundación Rey Ardid nació «muy vinculada» a la salud mental y hoy es una entidad social con capacidad para acompañar a las personas en momentos muy distintos de su vida: desde la salud mental o la discapacidad hasta el envejecimiento, el empleo, la formación o la inclusión social.

Albajez pone también en valor el nuevo Centro de Atención Integral Rey Ardid, porque «representa muy bien hacia dónde queremos avanzar como organización». Se trata de un recurso pionero en Aragón que nace para ofrecer una respuesta interdisciplinar y accesible a personas que necesitan apoyo emocional, psicológico o social, «muchas veces antes de que el problema se cronifique». La idea, resume, es que cualquier persona que llegue «encuentre orientación, acompañamiento y una respuesta profesional adaptada a su situación vital».

Otro de los proyectos destacados es la creación de la Escuela de Bienestar para empresas, que refleja «cómo la salud mental ha dejado de ser un tema exclusivamente sanitario para convertirse también en un reto social y empresarial». Desde la entidad trabajan con organizaciones para prevenir el desgaste emocional, reducir el absentismo y favorecer entornos laborales más saludables. Solo en Aragón, las bajas vinculadas a problemas de salud mental tienen ya un impacto muy relevante en las empresas y desde Rey Ardid consideran que «ahí podemos aportar mucho valor desde nuestra experiencia».

Entre las iniciativas de las que se sienten «especialmente orgullosos» por su simbolismo está también la nueva Floristería Rey Ardid, situada junto al Mercado Central de Zaragoza. Es una empresa social que genera empleo inclusivo y visible en pleno centro de la ciudad. Este proyecto permite acercar el trabajo de la fundación a la ciudadanía «de una manera muy cotidiana» y demostrar que la inclusión laboral funciona «cuando se crean oportunidades reales». Además, la floristería cuenta ya con venta online, lo que les ayuda a «seguir creciendo y llegar a más personas».

Un futuro ilusionante

Fundación Rey Ardid atraviesa un «momento muy ilusionante» al comprobar cómo muchas necesidades sociales «están cambiando, y eso nos obliga también a innovar y anticiparnos».

Uno de los principales focos de trabajo en la actualidad es la salud mental y el bienestar emocional, «especialmente en colectivos donde se detecta un aumento claro de la vulnerabilidad». En este grupo se encuentran jóvenes, personas mayores, cuidadores y también trabajadores. Albajez explica que cada vez «se ve más soledad, más ansiedad y más dificultades para acceder a apoyos tempranos», por lo que la entidad está orientando buena parte de sus esfuerzos hacia la prevención y la atención comunitaria.

También «trabajan duro» para fortalecer su presencia en el territorio. Aragón tiene una realidad «muy diversa» y la fundación aspira a que sus recursos lleguen también al medio rural, «no solo a las grandes ciudades». En ese ámbito existen retos importantes vinculados al envejecimiento, la despoblación o el acceso a servicios, y la entidad considera que las organizaciones sociales deben desempeñar un «papel clave».

Otro espacio en el que prevén seguir creciendo es el de las «alianzas con empresas». Desde la fundación detectan una sensibilidad «cada vez mayor» hacia el impacto social y el bienestar de las personas trabajadoras, lo que abre oportunidades «muy interesantes» para colaborar desde la prevención, la sensibilización y la inclusión laboral.

Y, por supuesto, destaca la directora general, continuarán apostando por «modelos de economía social que generen empleo y oportunidades reales». Para Rey Ardid «no se trata solo de prestar servicios, sino de crear proyectos con impacto tangible en la vida de las personas y también en la comunidad».

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Al final, resume Albajez, el reto de futuro es «seguir siendo una entidad útil para la sociedad aragonesa», capaz de adaptarse a nuevas necesidades «sin perder la cercanía y el propósito social que nos han acompañado durante todos estos años».