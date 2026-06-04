El Salud prepara la llegada de la IA a la Atención Primaria de Aragón

El Gobierno de Aragón ya planea la incorporación de la inteligencia artificial a los servicios de Atención Primaria del Salud. El Departamento de Sanidad y el ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) han suscrito un convenio, recién publicado en el BOA, en el que se comprometen a incorporar esta tecnología a los centros de salud de la comunidad autónoma con el objetivo de "optimizar y mejorar los procesos asistenciales" que se dan a los pacientes aragoneses. El acuerdo tiene una inversión de 634.000 euros y vigencia hasta final de año, aunque se señala que se puede prorrogar "el tiempo que sea necesario" para finalizar las tareas acordadas.

El acuerdo entre los dos organismos autonómicos encarga al ITA el desarrollo de un proyecto para "diseñar y desplegar una plataforma de agentes de inteligencia artificial que sirva como arquitectura base para el desarrollo e implantación posterior de proyectos de automatización basados en IA destinados a la optimización y mejora de procesos asistenciales en Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud". La futura plataforma, que se define como "modular, escalable y segura", permitirá integrar sistemas de información del Salud mientras asegura la protección de datos personales, la creación de agentes inteligentes que asistan en "tareas administrativas, asistenciales y de apoyo a la toma de decisiones clínicas", "la automatización" de procesos que permitan "incrementar la eficiencia operativa, tiempos de respuesta y optimización de recursos" y crear "un marco tecnológico común" parar mirar a la innovación digital dentro de la gestión sanitaria.

La optimización y mejora de los recursos sanitarios del Salud copan los principales objetivos que se plantean Sanidad y el ITA con el desarrollo de este nuevo programa. Así, el instituto autonómico tendrá que definir sus actuaciones, diseñar la tecnología para ofrecer "soluciones para cubrir las necesidades identificadas" y desarrollar programas de referencia, evaluar los resultados y comparar los costes de los distintos modelos creados.

Entre las tareas, también se incluye "el diseño y ejecución de un plan de formación específico" para los profesionales sanitarios. Ese proyecto educativo deberá estar "estructurado" para los distintos perfiles, incluir "materiales didácticos y recursos prácticos", impartir clases sobre el uso de la IA y la realización de ejercicios para "consolidar los conocimientos adquiridos".

El convenio recoge las siete fases de la preparación del proyecto, que debería terminar con la entrega de la propuesta de la que, a futuro, se incorporaría la inteligencia artificial al servicio de Atención Primaria del Salud. El primero de los pasos, según recoge la memoria, es la gestión "material y técnica" de los recursos con los que se cuenta para llevar a cabo este proyecto.

A partir de ahí comenzará "el análisis y la definición estratégica", en la que el Salud deberá "revisar los sistemas y procesos que puedan beneficiarse de la aplicación de agentes de inteligencia artificial", mirar "la viabilidad técnica" de la aplicación y definir sus objetivos. El tercer paso es "el diseño de arquitectura y marcos de referencia" y el cuarto sería la implantación de la propia plataforma, que incluiría su instalación, "la integración inicial" con los sistemas ya existentes y la configuración de mecanismos de escalabilidad.

Las dos siguientes fases pasa por el desarrollo y puesta a prueba de las herramientas, además del asesoramiento y "la identificación de proyectos críticos", con la intención de abordar hechos de "especial complejidad" y resolver esas tareas. Antes de la entrega final se plantea la formación y "transferencia de conocimiento" a los trabajadores del Salud, quienes serán los encargados de aplicar en sus tareas diarias esta herramienta.

En varias de las claúsulas del convenio entre Sanidad y el Instituto Tecnológico de Aragón se reconoce la protección de datos personales, tanto de los profesionales como de los pacientes, además del control de las fuentes de información que "alimentarán" a los agentes de inteligencia artificial que formarán el proyecto.