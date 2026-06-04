Sergi Guillot, en los premios Empresa del Año Banco Sabadell: “Lo cercano nos exige responsabilidad. Es lo más universal”

El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, ha sido el encargado de abrir la gala de la tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. El directivo ha reivindicado “lo cercano”, que “exige responsabilidad y es lo más universal”, además de destacar el papel de “los empresarios que se juegan la piel” y apuestan por relaciones “de confianza” con su entorno.

“Vivimos en la era de lo global, porque nunca habíamos tenido tanta información y tantas herramientas para formar una opinión propia”, ha comenzado Guillot, que ha lamentado que “casi nunca nos ha costado tanto ponernos de acuerdo”. Según el directivo de Prensa Ibérica, “cuanto más nos abstraemos y ampliamos el foco, más se alejan nuestras posiciones”. El responsable editorial ha criticado debates sobre “lo conceptual” que, a su juicio, solo hacen que la ciudadanía “se polariza más” y ha rechazado “seguir ampliando los focos”.

En una reivindicación por “acercar” ese foco. “Vivimos de grandes conceptos y esto endurece nuestras posiciones”, ha resumido Guillot, que ha pedido “aterrizar el debate en cosas concretas”, porque con esas conversaciones “empezamos a ponernos de acuerdo”: “No se trata de tener razón, sino de encontrar soluciones”. Como ejemplo, Guillot ha desarrollado que “el cambio climático genera muchos enfrentamientos”, un hecho que, sin embargo, no se detecta en cuestiones concretas para esa lucha: “Cuando se aborda la creación de zonas de bajas emisiones, somos capaces de ponernos de acuerdo”.

“La cercanía nos hace responsables, por eso hay que confiar en las personas que asumen las consecuencias de sus decisiones”, ha insistido el director general de Prensa Ibérica, que ha aseverado que “los liderazgos más sólidos nacen de esas cosas cercanas”. Guillot ha ligado empresas y ayuntamientos en esta manera de enfrentar la situación, “porque ni los empresarios ni los alcaldes se pueden esconder detrás de sus discursos y tienen que resolver y dar la cara delante de su gente”.

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Guillot ha puesto en valor el periodismo local, que “lejos de tratar cosas menores”, apuesta por “información útil, comprensible y accionable”. Por ello, el director general de Prensa Ibérica considera que ese periodismo más cercano entra “sobre todo en lo local” y es capaz de abordar “espacios concretos donde las personas tienen problemas y son menos ideológicos, porque son asuntos humanos”. El directivo ha concluido la presentación del acto con un reconocimiento para los empresarios, “que saben lo que es jugarse la piel y desarrollan la confianza desde lo cercano, al conocer su entorno”. Un cierre para una noche hecha para “celebrar el talento y el esfuerzo”.