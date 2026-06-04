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Premios Empresa del Año

La velada exhibe el impulso, el talento y el crecimiento del tejido empresarial aragonés

Aura Restaurante reúne a 200 invitados en una gala que distingue a compañías y empresarios con proyección nacional e internacional

En imágenes | Llegada y ambiente en los Premios Empresa del Año del Banco Sabadell

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En imágenes | Llegada y ambiente en los Premios Empresa del Año del Banco Sabadell / Jaime Galindo/ Pablo Ibáñez

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Aragón ha vuelto a reivindicarse como motor empresarial en sectores estratégicos con proyección nacional e internacional. Fue en la tercera edición de los Premios Empresa del Año, unos galardones organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, y Banco Sabadell, que reunieron a unos 200 invitados en Aura Restaurante. Los premios han distinguido el talento, la innovación, la sostenibilidad, el impacto social, la trayectoria y la vocación internacional de empresas y empresarios que se han consolidado como referentes dentro y fuera de la comunidad autónoma.

La velada ha comenzado con una copa de bienvenida y photocall, antes de que los asistentes accediesen al Salón Aura Cristal, un espacio en el que han podido seguir la ceremonia con vistas a las orillas del Ebro y a la Basílica del Pilar. Con la periodista de este diario, Laura Carnicero, como presentadora de la gala, y tras los discursos de bienvenida de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, y de Iñaki Navarro, director general adjunto y director Territorial Norte de Banco Sabadell, seha desarrollado la entrega de los premios. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura de Aragón, Mar Vaquero, ha cerrado el acto institucional.

En imágenes | El Complejo Aura acoge la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

En imágenes | Llegada y ambiente en los Premios Empresa del Año del Banco Sabadell / Jaime Galindo/ Pablo Ibáñez

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell han vuelto a convertirse en un lugar de encuentro de instituciones y el tejido empresarial aragonés. El evento ha contado con la presencia de la presidenta de las Cortes, María Navarro; el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier; la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente; la vicepresidenta de ADEA, Gema Español; el presidente de Aragón Exterior, Javier Camo; y el director del IAF, Daniel Rey. También han asistido responsables de empresas como BSH, Grupo Costa, CAF, DXC Technology, Lacasa, Eigo Construcciones, Ebroacero, La Zaragozana y Querqus, entre otras, así como representantes de las compañías premiadas: Grupo MLN, Pastelería Ascaso, Lobe, Carreras, Fundación Rey Ardid y París 64, la startup Augan y Víctor Alfaro que, junto a su hermano, fue distinguido como Empresario del Año junto a su hermano Javier Alfaro.

En imágenes | El Complejo Aura acoge la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

En imágenes | Llegada y ambiente en los Premios Empresa del Año del Banco Sabadell / Jaime Galindo/ Pablo Ibáñez

Viki Lafuente ha amenizado la velada con una actuación que cautivó a los asistentes. La cantante zaragozana ha interpretado una versión de Lady Marmalade de La Belle y otra de Think de Aretha Franklin, en las que ha dejado patente su talento y versatilidad. Lafuente lleva tiempo demostrando su orginal propuesta marcada por la mezcla de estilos y la búsqueda constante de una voz propia, moviéndose con naturalidad entre el soul, el rock, el jazz y las músicas de raíz.

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Tras la entrega de premios, galardonados, finalistas, patrocinadores, colaboradores e invitados disfrutaron de un cóctel-cena en la terraza. Las deliciosas creaciones elaboradas por Aura Restaurante han permitido a los asistentes degustar montado de jamón ibérico, salmorejo con tierra de ibéricos, ensaladillaura con espuma de mahonesa, tablas de ibéricos con picos de Huelva, piruleta de salmón con queso de tramezzini, croqueta de curados, langostino kataify, fideuá con calamarcitos, macaron de queso de Letux y sorbete de limón.

En imágenes | El Complejo Aura acoge la gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

En imágenes | Llegada y ambiente en los Premios Empresa del Año del Banco Sabadell / Jaime Galindo/ Pablo Ibáñez

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