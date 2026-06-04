Víctor y Javier Alfaro: La pisada oscense que deja huella en el mundo

Bajo la casa familiar, en Tierz, comenzaron a hacer las primeras plantillas. Sin grandes medios, sin la tecnología que hoy define a Podoactiva y sin imaginar que aquel trabajo artesanal acabaría conectado con algunas de las grandes figuras del deporte.

Veinte años después, Víctor y Javier Alfaro recogen el Premio Empresario del Año Banco Sabadell con la misma idea que les hizo empezar este apasionante camino: poner al paciente en el centro y demostrar que desde Huesca también se puede mirar al mundo.

Podoactiva, empresa especializada en podología y biomecánica, cuenta con un equipo multidisciplinar formado actualmente por 450 profesionales, 43 clínicas propias en España y presencia en 15 países. Además, puede presumir de haber levantado en el Parque Tecnológico Walqa «la mayor instalación del mundo dedicada a la biomecánica aplicada a la marcha».

Podoactiva cumple 20 años en un momento especialmente simbólico para sus fundadores. «Como todos los reconocimientos que recibimos en casa, supone sentir que los tuyos te aprecian y valoran», afirma Víctor Alfaro, su director general. Para él, el premio tiene un significado que va más allá de lo empresarial. «Siempre digo que tenemos una deuda permanente con Aragón. Sin aquellos primeros pacientes en Huesca y, después, en Zaragoza, nunca habríamos llegado hasta donde estamos hoy», subraya.

Su hermano Javier Alfaro, director técnico, comparte esa sensación. «Es una satisfacción enorme y nos hace mucha ilusión. Al final, este tipo de reconocimientos suponen un refuerzo a tantos años de trabajo y dedicación», señala. También para él, Podoactiva es mucho más que una empresa: «Es casi nuestra vida. Todo el esfuerzo y el cariño que hemos puesto en este proyecto han sido una parte fundamental de lo que somos», admite.

De consulta a proyecto internacional

La historia de Podoactiva comenzó incluso antes de que la marca existiera. Esos primeros pasos se remontan a 1994, en una pequeña consulta de enfermería que Víctor abrió en el Coso de Huesca. Aquella experiencia inicial, marcada por los recursos limitados, el trato cercano con el paciente y su visión de integrar otras especialidades, fue decisiva para entender la filosofía que después guiaría el nacimiento y crecimiento de Podoactiva.

«Fueron diez años de mucho aprendizaje», recuerda. Víctor había estudiado Enfermería, pero luego, junto a Javier, se animó a cursar Podología.

En 2006, ambos pusieron en marcha Podoactiva con una idea clara: centrarse exclusivamente en la podología y la biomecánica para llevarlas al máximo nivel. Fue una decisión compartida, aunque cada uno aportó una visión diferente. «Yo me he centrado más en la dirección técnica y desde el principio me ha gustado mucho mejorar procesos, buscar algo diferente a lo que se hacía y conseguir que pudiera llevarse a la práctica», comenta Javier. De Víctor destaca que «siempre ha tenido una visión más empresarial» y «va tres pasos por delante».

Esa combinación entre visión de negocio, conocimiento clínico y obsesión por la mejora acabaría definiendo el ADN de Podoactiva. De los moldes de escayola y mucho trabajo manual se pasó a una reflexión decisiva: «Si queríamos construir algo escalable y ofrecer un servicio de otro nivel, necesitábamos incorporar ciencia al proceso. Y nos acercamos a la Universidad de Zaragoza».

Fue entonces cuando desarrollaron los primeros proyectos de investigación y las primeras patentes para pasar de los moldes de yeso a los moldes digitales. Después llegaría la robotización del proceso y, con el tiempo, la fabricación aditiva y la impresión 3D de alta gama.

«Hoy, lo más diferencial de Podoactiva es que tenemos todo el proceso completamente integrado: ingeniería, producción, diagnóstico, formación e investigación», resume Víctor. Esa filosofía nació de una convicción: «la podología no podía mirarse solo con ojos de podólogo». «Hacía falta incorporar ingenieros, expertos en cálculo y profesionales capaces de aportar precisión a cada tratamiento», añade.

Javier coincide en que la tecnología ha sido esencial para diferenciarse en un sector tradicionalmente artesanal. «Ser diferentes ha sido clave. Desde 2008 tenemos una plantilla que no se hace igual en ningún otro lugar del mundo. Eso nos ha permitido crecer y desarrollar tecnología propia». En Podoactiva, la innovación no surge como un fin en sí misma, sino como respuesta a problemas concretos localizados en la clínica. «Todas nuestras innovaciones nacen de una necesidad real. Detectamos un problema o una oportunidad de mejora y desarrollamos una tecnología para dar respuesta a esa necesidad», explica Víctor.

Adelantados a la inteligencia artificial

Uno de los grandes activos de la compañía es su base de datos digitalizada de estudios de la marcha, que supera 1,6 millones de pacientes. Esa información, acumulada durante años, ha permitido a Podoactiva avanzar en inteligencia artificial mucho antes de que el término se popularizara.

«Empezamos a trabajar hace más de cinco años. En cuestión de segundos, nuestra IA busca pacientes muy similares al que tenemos delante. Ahora está de moda, pero si no hubiéramos construido esa base de datos durante tantos años no podríamos tener la precisión que tenemos», reconoce.

En cada plantilla hay un proceso de recogida de datos, análisis biomecánico, comparación con casos similares, diseño mediante cálculo de elementos finitos y fabricación personalizada. «Cuando alguien ve una plantilla puede pensar que simplemente es un material con cierta forma de pie, pero el proceso es mucho más complejo. En cada estudio se recogen más de 2.000 parámetros», matiza Víctor Alfaro.

Podoactiva estrenará este año «una evolución muy importante» en la que ha realizado «una inversión elevada», anuncia Javier. «Es una nueva plantilla que incorpora cuñas inferiores fabricadas con una estructura trabecular e impresas con otro material. Es una evolución que nadie está haciendo en el mundo. Estamos viendo los prototipos y vamos a incorporarla progresivamente a todos nuestros pacientes».

Investigación y formación desde Huesca

Para Víctor, la clave del crecimiento de Podoactiva reside en «las personas y el compromiso de un equipo que comparte nuestra visión y cree en la mejora continua». A partir de ahí, dos han sido los pilares fundamentales: investigación y formación.

«Aunque nuestro centro sea el paciente, investigar y formar bien a nuestros profesionales —que pasan por nuestra residencia en Huesca para empaparse de nuestra tecnología y filosofía— ha sido crucial para avanzar», resume.

Javier lo expresa con una frase que atribuye a Víctor: «Si eres el más listo de la habitación, estás en la habitación equivocada. La base es rodearse de gente despierta, preparada y capaz de sumar». El Congreso Nacional de Podoactiva, que reúne cada dos años a los profesionales de la compañía en la capital oscense, simboliza esa cultura común. Durante dos jornadas, toda la plantilla comparte avances, talleres específicos, innovación y planes de futuro.

Podoactiva opera desde Huesca al resto de España y del mundo. En la capital del Alto Aragón dispone de dos modernos edificios y el complejo multideportivo Podoactiva Sportech, un laboratorio de biomecánica al aire libre con distintas superficies deportivas.

Para Víctor, no se trata solo de una sede empresarial sino de una elección vital. «Muchas veces nos preguntan por qué no está en Madrid o en otra gran ciudad. La respuesta siempre es la misma: creo que en la vida uno tiene que estar donde se siente querido. Hemos nacido aquí, nuestras familias son de aquí y la gente nos identifica como una empresa de aquí», afirma.

En Walqa, sus instalaciones se han convertido en un elemento distintivo. «La suma de dos edificios y las pistas convierte nuestra sede en el laboratorio de biomecánica aplicada a la marcha más grande del mundo. No hay otro igual», dice Víctor. Esa singularidad permite atraer a deportistas y pacientes de cualquier lugar hasta Huesca.

También Javier reivindica la influencia que ha tenido nacer en un entorno pequeño en la cultura de la empresa. «Salir de un sitio pequeño nos ha hecho cuidar mucho los detalles y preocuparnos porque todo el mundo esté contento. En un lugar pequeño sabes que el boca a boca puede ayudarte mucho, pero también perjudicarte. Eso ha hecho que cuando hemos llegado a ciudades más grandes haya sido más fácil».

El deporte de élite como escaparate

Podoactiva trabaja con más de 7.000 deportistas de élite y numerosos equipos profesionales de distintas disciplinas. Es proveedor oficial de la selección española de fútbol y de algunos de los principales clubes de LaLiga, como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia o Villarreal, entre otros.

También acompaña al Movistar Team de ciclismo, a los grandes equipos aragoneses —Real Zaragoza, SD Huesca, Casademont Zaragoza, Peñas Huesca, Voleibol Teruel y Balonmano Huesca— y colabora con los comités olímpico y paralímpico español. Por sus instalaciones han pasado figuras de renombre, como Eddy Merckx, en una de las contadas visitas de El Caníbal a Aragón.

Desde hace 17 años, Víctor Alfaro es el podólogo del Real Madrid. «He tenido el privilegio de celebrar seis Champions League con los jugadores. Son momentos que difícilmente hubiéramos podido soñar».

Por su parte, Javier Alfaro es el podólogo de la selección española. Hace dos años levantó en el campo con los jugadores la Eurocopa conquistada en Alemania y en unos días los acompañará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. «Empecé a colaborar en la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés. Desde entonces he ido adquiriendo un rol cada vez más importante dentro de los servicios médicos. Me siento muy afortunado. Es un premio a todo el trabajo, esfuerzo y dedicación que hacemos», admite.

Así, el servicio más conocido de Podoactiva está vinculado a la podología deportiva y biomecánica: estudios de la pisada, análisis del movimiento y tratamientos mediante plantillas personalizadas. Sin embargo, su actividad va mucho más allá. Atiende a niños, personas mayores, pacientes con patologías del pie, casos quirúrgicos y usuarios de cualquier perfil que buscan mejorar su calidad de vida.

«En nuestras clínicas, el paciente encuentra todas las especialidades dentro de la podología», explica Víctor. Aunque la visibilidad pública de la empresa está ligada al deporte profesional, su director general recuerda que la mayoría de sus pacientes son personas anónimas: «Tenemos 1,6 millones de pacientes y los deportistas de élite son unos miles».

Javier insiste también en que, cuando un deportista de talla nacional e internacional decide acudir a Podoactiva, «supone un gran honor y privilegio, pero también una gran responsabilidad». «Esa misma sensación la tenemos con cualquier paciente que entra por la puerta. El esfuerzo que ponemos para intentar ayudarle es siempre el mismo».

Mirar al mundo sin detenerse

El futuro de Podoactiva pasa por completar su implantación en todas las capitales de España y superar las 50 clínicas en 2027. También por afianzar su posición en mercados donde ya está presente, como Brasil, México, Reino Unido o Italia, y consolidar su expansión internacional.

«La apertura de una clínica en Miami, con la que nos abrimos camino en Estados Unidos, es uno de los hitos estratégicos más importantes», apunta Víctor. Pero la expansión no se entiende sin otro de los pilares: la innovación. «Vamos a reforzar el departamento de I+D para continuar siendo líderes». En esa misma línea, Javier subraya que «el principal reto es seguir contando con una tecnología diferencial. Creo que vienen años apasionantes en el ámbito tecnológico».

Noticias relacionadas

En estos 20 años de recorrido, los hermanos Alfaro valoran tanto los premios como «cualquier día de consulta». «Los premios como este pertenecen a todo el equipo», confiesan. Esa idea resume la filosofía de Podoactiva: crecer desde Huesca hacia el mundo, sin olvidar que detrás de cada avance, de cada plantilla y de cada reconocimiento hay personas.