Víctor y Javier Alfaro, Premio Empresario del Año: "En Aragón nos sentimos tremendamente queridos"

Víctor Alfaro, director general de Podoactiva, ha recogido el Premio Empresario del Año en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell. Lo ha hecho compartiéndolo con "todos y cada uno de los que formamos el equipo de Podoactiva, que tienen esa visión y empuje; yo solo soy la cara visible". También ha querido compartirlo con su familia -su mujer y sus hijos-, y con los pacientes, "que han ido confiando en nosotros" desde la primera consulta que abrieron en el Coso de Huesca. "Esa confianza nos ha llevado hasta aqui". Para Alfaro, recoger este galardón lleva "la responsabilidad de seguir trabajando con más intensidad". "Que te valoren y lo hagan en casa nos hace mucha ilusión. En Aragón nos sentimos tremendamente queridos".

Victor Alfaro ha excusado a su hermano Javier Alfaro, director técnico de Podoactiva y podólogo de la selección española de fútbol, que no pudo asistir a la ceremonia al encontrarse concentrado con el combinado nacional, que en los próximos días disputará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Víctor Alfaro, por su parte, es el podólogo del Real Madrid. Victor ha recogido el premio de manos de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Iñaki Navarro, director general adjunto y director territorial de la zona Norte del Banco Sabadell; y Mar Vaquero, presidenta de las Cortes de Aragón.

La pisada oscense que deja huella en el mundo

Bajo la casa familiar, en Tierz, comenzaron a hacer las primeras plantillas. Sin grandes medios, sin la tecnología que hoy define a Podoactiva y sin imaginar que aquel trabajo artesanal acabaría conectado con algunas de las grandes figuras del deporte. Veinte años después, Víctor y Javier Alfaro reciben el Premio Empresario del Año Banco Sabadell con la misma idea que les hizo empezar este apasionante camino: poner al paciente en el centro y demostrar que desde Huesca también se puede mirar al mundo.

Podoactiva, empresa especializada en podología y biomecánica, cumple 20 años y cuenta un equipo multidisciplinar formado actualmente por 450 profesionales, 43 clínicas propias en España y presencia en 15 países, y además puede presumir de haber levantado en el Parque Tecnológico Walqa «la mayor instalación del mundo dedicada a la biomecánica aplicada a la marcha».

Adelantados a la inteligencia artificial

Uno de los grandes activos de la compañía es su base de datos digitalizada de estudios de la marcha, que supera 1,6 millones de pacientes. Esa información, acumulada durante años, ha permitido a Podoactiva avanzar en inteligencia artificial (IA) mucho antes de que el término se popularizara. «Empezamos a trabajar hace más de cinco años. En cuestión de segundos, nuestra IA busca pacientes muy similares al que tenemos delante. Ahora está de moda, pero si no hubiéramos construido esa base de datos durante tantos años no podríamos tener la precisión que tenemos», reconoce.

En cada plantilla hay un proceso de recogida de datos, análisis biomecánico, comparación con casos similares, diseño mediante cálculo de elementos finitos y fabricación personalizada. «Cuando alguien ve una plantilla puede pensar que simplemente es un material con cierta forma de pie, pero el proceso es mucho más complejo. En cada estudio se recogen más de 2.000 parámetros», matiza Víctor Alfaro.

El deporte de élite como escaparate

El servicio más conocido de Podoactiva está vinculado a la podología deportiva y biomecánica (estudios de la pisada, análisis del movimiento, y tratamientos mediante plantillas personalizadas). Pero su actividad va mucho más allá. Atiende a niños, personas mayores, pacientes con patologías del pie, casos quirúrgicos y a usuarios de cualquier perfil que buscan mejorar su calidad de vida.

Podoactiva trabaja con más de 7.000 deportistas de élite y numerosos equipos profesionales de distintas disciplinas. «En nuestras clínicas, el paciente encuentra todas las especialidades dentro de la podología», explica Víctor. Aunque la visibilidad pública de la empresa está ligada al deporte profesional, su director general recuerda que la mayoría de sus pacientes son personas anónimas: «Tenemos 1,6 millones de pacientes y los deportistas de élite son unos miles».

Podoactiva estrenará este año «una evolución muy importante» en la que ha realizado «una inversión elevada», anuncia Javier. «Es una nueva plantilla que incorpora cuñas inferiores fabricadas con una estructura trabecular e impresas con otro material. Es una evolución que nadie está haciendo en el mundo. Estamos viendo los prototipos y vamos a incorporarla progresivamente a todos nuestros pacientes».

Mirar al mundo sin detenerse

El futuro de Podoactiva pasa por completar su implantación en todas las capitales de España y superar las 50 clínicas en 2027. También afianzar su posición en mercados donde ya está presente, como Brasil, México, Reino Unido o Italia, y consolidar su expansión internacional. «La apertura de una clínica en Miami, con la que nos abrimos camino en Estados Unidos, es uno de los hitos estratégicos más importantes», apunta Víctor. Pero la expansión no se entiende sin otro de los pilares: la innovación. «Vamos a reforzar el departamento de I+D para continuar siendo líderes». En esa misma línea, Javier subraya que «el principal reto es seguir contando con una tecnología diferencial. Creo que vienen años apasionantes en el ámbito tecnológico».

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En estos 20 años de apasionante recorrido, los hermanos Alfaro valoran tanto los premios como «cualquier día de consulta». «Los premios como este pertenecen a todo el equipo», confiesan. Esa idea resume la filosofía de Podoactiva: crecer desde Huesca hacia el mundo, sin olvidar que detrás de cada avance, de cada plantilla y de cada reconocimiento hay personas.