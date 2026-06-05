El 77% de los jóvenes migrantes a los que se le valoró la edad en Aragón tiene más de 18 años

El Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) ha detectado que el 77% de los jóvenes migrantes a los que les ha hecho las pruebas de edad desde octubre de 2019 tienen más de 18 años. Esto se desprende de los datos del propio IMLA, dependiente de la consejería de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno autonómico, que recoge los registros realizados a 222 jóvenes desde hace casi siete años.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo aragonés, el IMLA ha intentado realizar las pruebas a 264 migrantes desde octubre de 2019. Siete de esas citas estaban duplicadas y 36 de estos menores, el 13,64%, no acudieron a la cita de los forenses para determinar su edad. Otros cinco "no se dejan o no entienden", según explican los datos del Gobierno aragonés, que también señalan que quedan dos por informar, es decir, por concluir los informes para determinar el resultado de esas pruebas.

Sí que se ha conseguido saber esta información de los 222 chavales a los que se le han realizado las pruebas en estos casi siete años. Hasta 171 jóvenes migrantes resultaron ser mayores de edad, lo que arroja un dato del 77,03%. En el otro lado de la balanza, los 51 chavales, el 22,97%, a los que se les hizo las distintas pruebas y se demostró que eran menores de edad.

El Gobierno de Aragón, que ha presentado este jueves la primera sentencia a favor sobre el reparto de menores migrantes por parte del Gobierno central, ha defendido desde el reciente pacto firmado por PP y Vox que aumentará el presupuesto del IMLA y, en diferentes mensajes, se ha comprometido a realizar más pruebas de este tipo.

Tres pruebas de 260 a 500 euros

El protocolo para la realización de estas pruebas de verificación de edad no deja mucho margen de actuación a las Administraciones, ya que está regulado. La petición de esta valoración la debe realizar un órgano del sistema judicial, como pueden ser la Fiscalía de Menores, el Registro Civil u otros organismos dependientes de la judicatura. Según ha explicado este jueves Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, el Ejecutivo autonómico también está facultado para solicitar estas pruebas cuando tenga dudas sobre la edad de los menores migrantes tutelados por sus servicios. Desde la formación de la nueva DGA, con el regreso de Vox al Pignatelli, esa competencia depende de la vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige el ultraderechista Alejandro Nolasco.

La valoración consta de "tres fases", según detallan desde el Gobierno autonómico. El procedimiento permite que si el resultado es concluyente en cualquiera de las dos primeras pruebas, no es necesario llegar a la tercera. "Solo se avanza cuando existen dudas razonables sobre si la persona es menor o mayor de edad", resumen desde la DGA.

La primera fase de valoración incluye el estudio radiológico del carpo y la exploración física y odontológica del joven. La segunda prueba es una ortopantomografía, que es la utilización de rayos X para obtener una imagen panorámica de los dientes, las encías y los huesos de la boca. Por último, la tercera de las fases, a la que se llega cuando hay dudas, es un TAC esternoclavicular, que mide el grado de unión entre la clavícula y el esternón. Gracias a este estudio, que observa si hay cartílago o hueso, sirve para concretar de una manera más precisa la edad de la persona examinada.

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Aunque esta prueba, la del TAC esternoclavicular, "solo se da en un 5% de los casos", como admite el propio IMLA. El Gobierno de Aragón tiene calculado que el procedimiento completo con los tres estudios tiene "un coste aproximado de 355 a 500 euros". Sin embargo, en la inmensa mayoría de los estudios, en torno a un 95%, el precio de las pruebas oscila en "una horquilla de 260 a 310 euros".