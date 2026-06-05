Alerta alimentaria en Aragón: retirados varios lotes de cinco marcas de queso fresco vendidos por la presencia de Listeria monocytogenes
La Aesan pide a los consumidores no ingerir quesos afectados y acudir al centro de salud si presentan síntomas de listeriosis
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Aragón relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco.
Por precaución se están retirando quesos de las siguientes marcas: Al pie de la vaca, Cabrera, Haciendita de Liri, De la vaca, La Buona Mucca. La retirada afecta a quesos envasados en presentaciones de 2 kg, 250 g, 300 g y 320 g, con lotes cuyas fechas de caducidad sean anteriores al 1/08/2026.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas, según informa la Aesan.
La principal vía de transmisión de listeriosis al ser humano es el consumo de alimentos contaminados, especialmente los alimentos listos para consumo refrigerados con una vida útil relativamente larga, como como los productos de la pesca ahumados, los productos cárnicos tratados por calor y los quesos de pasta blanda.
La contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier fase en la que el producto sea expuesto al medio ambiente, incluyendo la elaboración, el transporte, la venta al por menor, los servicios de comidas para colectividades y los hogares. En las industrias alimentarias la contaminación a partir del ambiente en el que se procesan los alimentos se produce principalmente por generación de aerosoles durante los procesos de limpieza que pueden favorecer la diseminación de bacterias.
Síntomas y cómo proceder
La información de la alerta sanitaria ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.
En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca Listeria monocytogenes
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