Las donaciones de órganos caen un 32% en Aragón en los primeros cinco meses de 2026

Aragón ha registrado 25 donaciones en los primeros cinco meses del año, un 32 por ciento menos que el año pasado en el mismo periodo, aunque con el aumento en un 42 % del número total de donantes de órganos y tejidos.

Según ha informado el Gobierno de Aragón, del total de las 25 donaciones de órganos, 22 provienen de donante cadáver y 3 de donante renal vivo. Una de ellas se ha producido en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, dos en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, cinco en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y 17 en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

El coordinador autonómico de trasplantes de Aragón, José Ángel de Ayala, ha apuntado que el descenso en el número de donaciones “no refleja la tendencia anual”, ya que la evolución suele ser “fluctuante en el tiempo”.

Entre enero y mayo de 2026, Aragón ha generado 61 órganos, ha recibido de otras comunidades autónomas 13 órganos (riñones, hígado y corazón) y ha enviado 15 órganos fuera del territorio aragonés a otras comunidades.

Gracias a la “excelente” colaboración entre comunidades autónomas, ha destacado Ayala, se han realizado 63 trasplantes, incluyendo tanto los efectuados en hospitales aragoneses como los trasplantes con órganos generados en Aragón operados en otras comunidades autónomas.

Por lo que respecta a las donaciones de tejidos, durante los primeros cinco meses del año ha habido un total de 14 donantes de tejido osteotendinoso, que han dado lugar a 165 implantes, y 57 donantes de tejido corneal, que han hecho posible 24 trasplantes de córnea.

En la actualidad, los donantes son más mayores, con una media de edad que se sitúa en 70 años, y presentan una mayor comorbilidad, una evolución que también ha cambiado las causas de los fallecimientos. En estos primeros cinco meses de 2026, el 35 % de los donantes han sido pacientes que no han superado un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico y en un 13 % la causa ha sido un traumatismo craneoencefálico.

De enero a mayo de 2026, ha habido 63 mujeres donantes de leche materna, que han donado un total de 248 litros, lo que supone un incremento del 31 %.

En lo que concierne a la médula ósea, en los cinco primeros meses del año se han inscrito un total de 254 donantes en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), un 80 % más respecto a 2025 en el mismo periodo.

Noticias relacionadas

También se han realizado en Aragón un total de 27 trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos, es decir, del propio paciente, un 30 % más que el año pasado: 16 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y 11 en el Hospital Universitario Miguel Servet.