El futuro Peugeot '208', que se fabricará en Figueruelas, arrancará con tecnología china

La próxima generación del Peugeot 208, que se producirá en la planta de Stellantis en Figueruelas, nacerá con un corazón chino. El modelo llamado a inaugurar una nueva etapa industrial en la factoría zaragozana incorporará tecnología procedente del gigante asiático en un momento de creciente colaboración entre los fabricantes europeos y los proveedores del país que lidera la revolución mundial del vehículo eléctrico.

Así lo desvela el diario económico francés Les Echos, referencia de la información empresarial en el país vecino, que avanza que el futuro utilitario de la marca del león equipará durante sus primeros meses de comercialización un motor suministrado por la compañía china Jing-Jin Electric Technologies (JJE). Posteriormente, Stellantis prevé sustituirlo por una solución desarrollada y fabricada en Europa a través de Emotors, la sociedad participada por el grupo automovilístico y la japonesa Nidec.

La información aporta nuevos detalles sobre uno de los proyectos industriales más relevantes para Aragón. El Peugeot 208 será el vehículo encargado de estrenar la plataforma STLA One en Figueruelas, la nueva arquitectura global de Stellantis que sustituye a la STLA Small y que fue presentada recientemente por el consejero delegado del grupo, Antonio Filosa, dentro de su plan estratégico FaSTLAne 2030. La fábrica zaragozana se convertirá así en la avanzadilla mundial de un sistema productivo con el que el fabricante pretende reducir costes y ganar competitividad en el mercado de la movilidad eléctrica.

El nuevo 208 llegará al mercado durante el segundo semestre de 2027 exclusivamente en versión eléctrica, según la información publicada por Les Echos. Durante la fase inicial de comercialización montará motores suministrados llave en mano por JJE, una decisión que refleja el creciente peso de la industria china dentro de la cadena de valor del automóvil europeo.

El Peugeot 208 será el primer modelo de Stellantis en estrenar la nueva plataforma STLA One, la arquitectura con la que el fabricante pretende reducir un 20% sus costes

La decisión encaja con la estrategia presentada por Filosa, que ha apostado por reforzar las alianzas internacionales del grupo. El nuevo plan contempla una mayor colaboración con socios externos, entre ellos compañías chinas como Leapmotor o Dongfeng, y una organización más regionalizada de la actividad industrial.

De China a Europa

La presencia china en el futuro modelo de la marca del león no se limitará únicamente al motor. El vehículo también estará estrechamente vinculado a CATL, el gigante asiático de las baterías que construye junto a Stellantis una gigafactoría en Figueruelas. Aunque la procedencia exacta de las celdas que equipará el modelo no ha sido detallada, el proyecto encaja con la estrategia de localizar en Zaragoza buena parte de la cadena de suministro asociada a la electrificación.

No obstante, el recurso a JJE tendrá carácter temporal. Alrededor de mediados de 2028 Stellantis sustituirá estos motores por otros fabricados por Emotors, según Les Echos. Los rotores y estatores se producirán en la planta francesa de Trémery, mientras que el ensamblaje final se realizará en Szentgotthárd, en Hungría.

Un modelo estratégico para Zaragoza

La exclusiva del diario francés también vuelve a poner de relieve la importancia estratégica que ha adquirido el Peugeot 208 para Figueruelas. La adjudicación del modelo a la planta aragonesa estuvo rodeada durante años de un extraordinario hermetismo debido a las presiones existentes en Francia para mantener allí la producción de uno de los vehículos más emblemáticos de la marca.

Durante meses, Stellantis evitó incluso mencionar públicamente el nombre del coche y se sigue refieriendo a este modelo internamente mediante la denominación P-21. La compañía trató así de esquivar las suspicacias que despertaba en el país vecino el traslado de la fabricación a Zaragoza.

Aquella batalla industrial terminó decantándose a favor de la planta aragonesa, que desde otoño de 2023 ensambla las versiones eléctrica, híbrida y térmica del modelo. Ahora, la factoría se prepara para asumir la producción de una tercera generación que marcará el inicio de la era STLA One y que consolidará el papel de Zaragoza como uno de los centros neurálgicos de Stellantis en Europa.

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La próxima gran cita llegará previsiblemente en octubre, durante el Salón del Automóvil de París, donde Peugeot podría mostrar los primeros avances de un modelo que, según ha reconocido la propia compañía, está llamado a convertirse en un auténtico game changer para el mercado europeo. Inspirado en el prototipo Polygon Concept y con la difícil misión de suceder a uno de los mayores superventas del continente, el futuro 208 será también uno de los símbolos más visibles de la nueva estrategia industrial de Stellantis.