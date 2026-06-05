¿Cómo se gestó el primer trasplante renal en Aragón?: "Lo que antes era una odisea ahora se ve como algo normal"

Han pasado cuarenta años. Cuarenta años desde que en Aragón se realizara el primer trasplante de riñón. Era 6 de junio de 1986 y del equipo formaban parte, entre otros profesionales, el urólogo Ángel Roncalés y el nefrólogo Alberto Sanjuán. Ambos guardan en su recuerdo aquella fecha que marcaría el inicio de un programa de trasplante renal que ahora celebra 40 años. "Desde el punto de vista personal y profesional, el haber participado en esto es algo que me llena de orgullo", expresa Ángel.

Roncalés se remonta a 1986 para recordar cómo fue aquel año de primeras veces. Aragón no era pionero, ya había otros territorios que hacían trasplantes de riñón, pero iniciar el programa suponía un gran avance porque "se evitaba que enfermos renales se pusieran en listas de espera en Barcelona o en Pamplona", explica. El hospital Miguel Servet marcó el camino en la comunidad.

Pero dar ese paso no fue sencillo. Sanjuán, que entonces era adjunto en un servicio de Nefrología "pequeño, de cinco profesionales", recuerda el "coraje y la osadía" de "unos cuantos profesionales" que, con el apoyo de la dirección del hospital Miguel Servet de Zaragoza, pusieron sobre la mesa la importancia de comenzar a trasplantar riñones en la comunidad. A la lista de impulsores suma el nombre de su jefe, el doctor José Antonio Gutiérrez Colon. "Tiene un mérito enorme", apunta el nefrólogo Alberto.

Entonces se puso en marcha Ebrotrasplante, un proyecto de coordinación para gestionar la donación y el trasplante de órganos y tejidos entre Aragón, Navarra y La Rioja. "Así empezó a funcionar", indica Sanjuán, que describe aquello como "una aventura". "Había que vivirlo por primera vez", añade.

Pamplona y Barcelona fueron los referentes de Zaragoza. Cuenta el nefrólogo que su jefe, el doctor José Antonio Gutiérrez Colon, se marchó a la ciudad condal para "ver cómo funcionaba" el programa de trasplante renal. También lo hizo parte del servicio de Urología. "Hubo un proceso de aprendizaje, de cirugía experimental que llevamos a cabo yendo a otros centros trasplantadores, fundamentalmente en Barcelona", apunta Roncalés. Comparte que también practicaron con modelos animales. "En aquella época se hacía en perros, ahora en cerdos", especifica.

Sanjuán cuenta que, además de los de Nefrología y Urología, "todos los servicios del hospital tuvieron que ponerse al día y actualizarse". Y así se organizaron las preparaciones hasta que llegó el 6 de junio de 1986, cuando se hizo el primer trasplante renal en Aragón. Roncalés era joven, y en el equipo había tres cirujanos y un anestesista. Él era "ayudante".

El momento del trasplante

"Había cierto nerviosismo porque, aunque todo se había testado y había habido una preparación, los nervios de la primera vez son inevitables, pero todo fue bien", celebra. Explica que entonces las cirugías eran "muy prolongadas", calcula que de cerca de 4 horas, que "era un quirófano cerrado y con medidas de esterilidad extremas porque había que ser muy puntilloso".

"Lo principal era el sostenimiento del paciente y, luego el restablecimiento funcional de órgano que injertábamos. Un fracaso en cualquiera de los dos sentidos hubiera sido un desastre", expone. Pero no hubo desastre. "Las cosas se hicieron bien, sin precipitaciones y adquiriendo conocimientos previos", asegura Roncalés.

"Las cosas se hicieron bien, sin precipitaciones" Ángel Roncalés — Urólogo

El urólogo comparte que sí se contaba con material quirúrgico, y el hospital estableció boxes de aislamiento en el servicio de Nefrología. Allí el paciente trasplantado pasaba los primeros días. "Estábamos como niños ante el escaparate de una confitería", asemeja Sanjuán, que indica que los profesionales acudía "todo el rato a ver a los pacientes, si todo iba o no iba bien, si algo se torcía". "Fueron magníficamente bien", dice.

Incremento pacientes

Sanjuán concreta que aquel año se hicieron 13. Los años posteriores, añade Roncalés, fueron entre 20 y 30, y a partir de mediados de los 90 se superaron los 40 anuales. Las cifras han continuado creciendo desde entonces. Con el paso del tiempo también ha cambiado el perfil del paciente, ya que en aquel 1968 se seleccionaba para trasplantar a usuarios "jóvenes, sin problemas de vida". "Eran pacientes 'buenos' a nivel quirúrgico", detalla. Luego se han ido incorporando más mayores y con comorbilidades.

Roncalés recuerda los "nervios" con los que llegaban los primeros usuarios que iban a ser trasplantados, que define como la misma "tensión" que pasa cualquier persona que va a someterse a una cirugía. "Es verdad que el enfermo renal lleva ya un bagaje de diálisis y de conocimiento de la enfermedad que le hace estar ilusionado por la cirugía para poder prescindir de ese tratamiento, que es un logro tremendo", detalla. Los profesionales también tenían una "lógica preocupación" por si las cosas no sucedían como esperaban. Pero no fue así.

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"El trasplante daba mucho respeto. Ahora, cuando ya has hecho muchos y tienes el hábito es distinto, se hace más fácil, tienes más recursos técnicos y más soporte", relata Sanjuán, que pone en valor el inicio del programa hace 40 años. "Supuso un trabajo en equipo que no se hacía de forma habitual en el hospital. Fue una suma, un esfuerzo común para sacar adelante lo que ahora se ve como tan normal y que entonces era una odisea", cuenta. Y desde entonces ya han pasado cuarenta años.