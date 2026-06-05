El Gobierno de Aragón aumenta hasta los 2,6 millones de euros las ayudas a clubes deportivos

El Gobierno autonómico ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la convocatoria de ayudas destinadas a clubes deportivos aragoneses, una línea de apoyo que alcanza este año los 2.600.000 euros, frente a los 1.790.000 euros de la convocatoria anterior.

Este incremento de 810.000 euros, que supone un 45% más de financiación, convierte esta convocatoria en la mayor dotación económica de las últimas décadas para los clubes deportivos de la comunidad autónoma.

La medida responde a la voluntad del Gobierno de Aragón de dar respuesta a las necesidades reales de los clubes deportivos, entidades que constituyen la base del sistema deportivo aragonés y desempeñan un papel fundamental en la promoción de la actividad física, la formación de deportistas y la vertebración del territorio.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con el deporte aragonés y con las entidades que, día a día, sostienen la práctica deportiva en todas las comarcas y municipios de Aragón.

El incremento presupuestario permitirá ampliar el alcance de las ayudas y mejorar la capacidad de los clubes para afrontar los gastos derivados de su actividad ordinaria, la participación en competiciones oficiales, la tecnificación deportiva y el desarrollo de proyectos que contribuyen al crecimiento del deporte en la comunidad.

Esta convocatoria se enmarca en la estrategia del Gobierno de Aragón de fortalecer el tejido deportivo aragonés mediante una política de apoyo estable, eficaz y adaptada a las demandas del sector. La dotación récord destinada a los clubes deportivos evidencia la firme apuesta del Ejecutivo por el deporte como herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables, desarrollo territorial y proyección nacional e internacional de Aragón a través del deporte.

Requisitos

Se podrán beneficiar de las ayudas las secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro y clubes deportivos que, cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Aragón y que, contando con equipos o escuelas de iniciación deportiva integradas en su estructura, se encuentren en alguno de los siguientes casos: en primer lugar, clubes deportivos y secciones deportivas sin ánimo de lucro que tengan al cuerpo técnico y, al menos, al 70 por ciento de los deportistas del equipo por el que se solicita subvención contratados laboralmente por la entidad y dadas de alta en la Seguridad Social, con salarios de al menos el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional anual para media jornada, durante toda la temporada deportiva.

Aquellos que participen en una competición que dure al menos seis meses en un periodo de un año y cuente con un mínimo de 20 jornadas de competición; y en los que el equipo por el que se pide la subvención compita en primera, segunda o tercera máxima categoría nacional de su modalidad o especialidad deportiva en la temporada deportiva por la que se solicita subvención, o lo haya hecho en la temporada inmediatamente anterior.

En segundo lugar, clubes y secciones deportivas que, sin cumplir todos los requisitos anteriores, compitan en la máxima categoría de su modalidad deportiva o, si esa categoría está profesionalizada, compitan en la categoría inmediatamente inferior. A los efectos de estas subvenciones, se considerarán competiciones de máxima categoría profesionalizadas la liga nacional masculina de fútbol sala, así como cualquier otra que esté calificada como tal por el Consejo Superior de Deportes.

Asimismo, en aquellas modalidades deportivas en las que existan varias competiciones calificadas como profesionales por el Consejo Superior de Deportes, podrán ser beneficiarios aquellas secciones deportivas y clubes que compitan en la máxima categoría no calificada como profesional o en la inmediatamente inferior.

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Los clubes interesados pueden consultar las bases y condiciones de la convocatoria a través del Boletín Oficial de Aragón y presentar sus solicitudes dentro de los plazos establecidos.