El Gobierno de Aragón tacha de "una total falta de respeto" las declaraciones del ministro Urtasun contra la sentencia de las pinturas de Sijena

El Gobierno de Aragón califica de "una total falta de respeto" las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre la sentencia de las pinturas murales de Sijena en la que el Supremo reconoce que el patrimonio debe regresar a Aragón. Urtasun, que en los micrófonos de RAC1 dijo este miércoles que la sentencia es "una vergüenza que no tiene ni pies ni cabeza", ha recibido este viernes la respuesta de Mar Vaquero, vicepresidenta autonómica, que ha visitado junto a la técnica de patrimonio Natalia Martínez de Pisón la exposición de los bienes, todavía en el MNAC.

Vaquero ha asegurado que la visita estaba "programada" desde hace tiempo, antes de que Urtasun rescatase para la actualidad política un conflicto que, desde hace un año, está encauzado desde la parte técnica. "Ayer tuvimos conocimiento de unas desafortunadas declaraciones del ministro Urtasun", ha analizado la vicepresidenta, que afirma que las palabras del ministro de Cultura son "de una gravedad institucional intolerable" y ha señalado que es "una total falta de respeto a la sentencia y la independencia judicial".

La vicepresidenta autonómica argumenta que los aragoneses "no han hecho más que reclamar su patrimonio y su historia" e insiste en que el Supremo "ha fallado a favor de Aragón". "Decir que no tiene ni pies ni cabeza y cuestionar la preparación para restituir esos bienes es una total falta de respeto", ha afirmado Vaquero, que ha criticado que Urtasun es un ministro que "se alinea con la situación que vive en estos momentos el Gobierno de España, que no puede dar lecciones sobre la legitimidad de las sentencias judiciales".

La número dos del Ejecutivo autonómico ha señalado una vez más "la total corrupción" que rodea al Gobierno de España y ha criticado que se pongan dudas sobre la actuación de los jueces, también en el caso de Sijena. Sobre Urtasun, Vaquero ha lamentado que son unas declaraciones hechas para "favorecer otras causas más relacionadas con el desprecio, el racismo e incluso el supremacismo institucional" y que el mensaje del ministro desliza que "los aragoneses no tenemos la capacidad de cuidar nuestro patrimonio". Para la consejera de Presidencia de la DGA, es "un ataque permanente dentro de un espíritu de confrontación" que en el PP autonómico ven instalado en el Gobierno de España.

"Urtasun demuestra no estar a la altura del papel institucional que le corresponde", ha cerrado Vaquero, que ha insistido en que el asunto "ya está juzgado" y que el regreso de las pinturas murales a Sijena no tiene vuelta atrás. Para la vicepresidenta autonómica el traslado, cuando se realice, será "seguro" y garantizará la llegada de "unas pinturas que son historia de todos los aragoneses". "Nadie mejor que el propio Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena para garantizar que esta restitución se pueda llevar a cabo y con total garantía", ha finalizado.

Reacciones en la izquierda aragonesa

El PSOE de Aragón ha insistido, en un mensaje publicado en X, en que las pinturas murales de Sijena "deben volver a su monasterio". "Como hemos dicho siempre", apuntan desde la formación socialista, donde critican que "no caben más excusas ni más intentos de retrasar lo que ya han decidido los tribunales".

Los socialistas de la comunidad autónoma argumentan que "el patrimonio aragonés debe respetarse y Aragón también". La situación toca directamente al Gobierno central, donde comparten responsabilidades ministros del PSOE y de Sumar.

Tampoco gustó a Chunta Aragonesista la opinión de Urtasun. El rechazo de CHA a lo explicado por el ministro de Cultura coge aún más valor cuando la formación aragonesa fue parte de Sumar en las elecciones generales, organización a la que representa Urtasun en el Consejo de Ministros. Así, CHA ha pedido "una rectificación pública e inmediata" sobre "una cuestión que no admite ataques, ni siquiera ambigüedades o equidistancias. Los bienes de Sijena son de Aragón", según afirman en un comunicado de prensa.

"Lo que es una vergüenza intolerable es poner en cuestión los criterios técnicos del Gobierno de Aragón", insisten en CHA, desde donde afirman que "cualquier declaración que cuestione este principio supone un grave ataque hacia Aragón". "Chunta Aragonesista estará siempre al lado de Aragón, de su patrimonio y de la defensa de su autogobierno", han continuado, para considerar "pertinente una condena expresa igualmente contundente por parte de Movimiento Sumar Aragón e Izquierda Unida Aragón como partidos que forman parte del Gobierno central".

Teruel Existe también ha rechazado el posicionamiento de Urtasun. "Lo que resulta vergonzoso es la actitud del ministro", ha señalado el portavoz, Tomás Guitarte, quien ha considerado que el titular de Cultura "debe limitarse a instar al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y no interferir en un proceso judicial ya resuelto". Para el portavoz de Aragón Teruel Existe, "resulta impropio de un ministro cuestionar públicamente una resolución judicial firme cuando su responsabilidad institucional es garantizar que se cumpla".

"Antes de cuestionar sentencias judiciales, el ministro debería preocuparse por cumplir con los compromisos presupuestarios adquiridos con la provincia de Teruel", ha señalado Guitarte, quien ha recordado que si los cuatro millones de euros para el Museo Nacional de Etnografía no llega se estará incumpliendo una ley aprobada por las Cortes Generales, como son los presupuestos.