El Grupo Lobe construirá 64 apartamentos en Benicàssim

El Grupo Lobe amplía su presencia en el sector residencial de la Comunidad Valenciano. La promotora y constructora aragonesa se ha hecho con un suelo residencial de 7.500 metros cuadrados en Benicàssim (Castellón). La consultora inmobiliaria CBRE ha asesorado en la operación, cuyo importe no ha trascendido. El suelo adquirido se encuentra entre las playas d’Heliòpolis y del Serradal del citado municipio costero, frente al paseo marítimo y a la avenida Ferrandis Salvador. Localizado en la zona limítrofe con El Grau de Castellón.

El solar cuenta con 7.508 metros cuadrados, de los cuales 6.705 metros cuadrados son edificables. Se trata de un suelo residencial plurifamiliar, y que se espera que cuente con un proyecto de planta baja y tres plantas en altura.

En el suelo recién adquirido, el Grupo Lobe desarrollará el edificio Aqua Mare, que dispondrá de 64 viviendas de obra nueva de dos y tres dormitorios, todas las viviendas contaran con vistas al mar y terrazas, con áticos y plantas bajas con jardín. Además, la promoción contará con zonas comunes, zonas verdes, piscina e incluirá plazas de garaje y trasteros. El complejo residencial contará con la certificación Passivhaus, la más exigente a nivel mundial en cuanto a eficiencia energética.

La compañía aragonesa cuenta con experiencia en promoción privada de vivienda certificada Passivhaus, habiendo entregado ya más de 1.300 viviendas distribuidas en 22 edificios que se sitúan en Zaragoza, Madrid y Valencia. El 50% de este parque residencial se encuentra bajo régimen de vivienda protegida.

un segmento en auge / «La compra por parte del Grupo Lobe de este suelo refuerza la demanda que preveíamos del sector residencial en España, que el año pasado acaparó un 23% de la inversión total y desde el que auguramos unas buenas previsiones para cierre de ejercicio, como una opción muy atractiva para los promotores, y con mucha actividad con especial potencial en esta región», destaca César Ruiz, associate director living de la zona este de CBRE España.

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Según la consultora inmobiliaria, el precio de suelo experimentará ajustes al alza, especialmente en principales ciudades, sobre todo en los cascos urbanos y zonas prime, y en principales capitales de provincia. «Sigue aumentando el interés y la demanda por parte de los inversores en el suelo finalista y de volumen en las principales capitales de provincia; sin embargo, la demanda de suelos en desarrollo para cubrir la falta de oferta finalista seguirá consolidándose», apunta Herminio Crespo Llopis, director del área de suelo CBRE en España. «Esto se podrá observar en el arco mediterráneo, que mantendrá una tendencia inversora alcista en la búsqueda de oportunidades de calidad en sus principales municipios, tanto para primera como para segunda residencia», concluye Crespo. H