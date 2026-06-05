Jorge Azcón apuesta por las 'startups': "Queremos generar un ecosistema que potencie el emprendimiento en tecnología y en inteligencia artificial"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este viernes, en Madrid, en el Foro South Summit 2026, un evento europeo sobre inteligencia artificial
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este viernes, en Madrid, en el Foro South Summit 2026, un evento europeo sobre inteligencia artificial, donde ha afirmado que "ya han venido las grandes inversiones" y ahora se trata de "potenciar y crear" startups.
Azcón ha señalado que "están viniendo a Aragón algunas de las inversiones más importantes en Europa relacionadas con las infraestructuras tecnológicas, con los centros de datos".
"Alrededor de esas grandes inversiones queremos que se genere un ecosistema de pequeñas startups, potenciar el emprendimiento en tecnología y en inteligencia artificial", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, asegurando que esta es "una oportunidad que queremos aprovechar".
Ha apuntado que hasta ahora se han instalado en la comunidad autónoma startups como Multiverse Computing y Diamond Founderinga, "esas empresas tecnológicas que se crean al calor de los centros de datos".
Azcón se ha entrevistado con la presidenta del Foro South Summit 2026, María Benjumea, para conocer "los ingredientes para que las startups vengan a Aragón".
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