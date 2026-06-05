Marina Lajusticia, la aragonesa que acabó en 'La Casita' de Bad Bunny: "Estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno"

La aragonesa Marina Lajusticia vivió el pasado sábado 30 de mayo un momento único que difícilmente olvidará. No solo pudo disfrutar del primero de los diez conciertos que su artista favorito, Bad Bunny, ofrece estos días en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, sino que además lo hizo desde la ya famosa ‘Casita’ que acompaña al artista puertorriqueño en su gira ‘Debí tirar más fotos’, y que está dando mucho que hablar.

Con 24 años, Lajusticia se mudó a Madrid el pasado mes de septiembre tras terminar la carrera y un máster en Zaragoza. En la capital trabaja actualmente en una tienda de ropa y en una editorial como periodista. Según cuenta, Bad Bunny ha sido su cantante favorito “desde que empezó a sacar música”.

Marina ya seguía al nuevo ‘rey del pop’ cuando este visitó la capital aragonesa en 2017 para actuar en el Pabellón de Casetas y en el Parking Norte de la Expo, con motivo de las fiestas del Pilar. “Yo era muy pequeña, tenía 15 años y no pude ir. Me hubiera gustado, pero por exámenes y otras circunstancias no fui”, se lamenta la joven.

“Con ir al concierto ya era feliz”

Casi una década después, Benito Antonio Martínez Ocasio ha regresado a España consagrado como una de las mayores estrellas del panorama musical internacional, tras su exitosa y comentada actuación en la Super Bowl y en uno de los mejores momentos de su carrera.

Marina cuenta que las entradas para este concierto las compró hace un año, aunque no fue sencillo hacerse con ellas. “Fue un poco la guerra, pero un amigo las consiguió para todos y genial”, explica. Al concierto acudió con un grupo de amigos de Zaragoza, sin imaginar lo que le iba a suceder al llegar al estadio.

“Es algo que te imaginas, sueñas con ello, pero no me esperaba para nada estar ahí. Con ir al concierto ya era feliz”, cuenta la zaragozana. Y es que Marina fue una de las afortunadas invitadas a formar parte de la famosa ‘casita’ de Bad Bunny, el escenario secundario que recrea una vivienda tradicional puertorriqueña y que, según explica, nace con la idea de reivindicar la gentrificación que sufre la isla.

A diferencia de lo que puede verse en algunos vídeos que circulan por redes sociales, Marina ni es famosa ni fue elegida entre la multitud anónima que acude al concierto por el equipo del artista. “Gente conocida de Madrid iba y me ofrecieron ir. Como suele decirse, estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno. Tuve la oportunidad y ni me lo pensé. Cualquiera en mi situación hubiera dicho que sí”, afirma.

La joven zaragozana bailando en 'La Casita' junto a otros de los invitados. / SERVICIO ESPECIAL

Sin fotos, pero con un recuerdo imborrable

Marina no guarda fotografías del momento porque, precisamente, uno de los requisitos para estar en 'La Casita' es dejar los móviles fuera –“los recogen y te los devuelven a la salida”, detalla--, algo que, en el fondo, agradece. “Es mucho mejor, porque así disfrutas al cien por cien de la experiencia”, asegura.

Sobre el ambiente que se vive en esta parte del escenario, ella lo define como “una gran fiesta”. “No paras de bailar ni de divertirte. Puede que desde fuera o en redes sociales se vea de otra forma, pero la gente está disfrutando. Para nada están pendientes de las cámaras”, sostiene.

'La Casita' es uno de los elementos fundamentales del espectáculo que Bad Bunny despliega en sus conciertos, con presencia de vips, ‘influencers’, futbolistas y rostros conocidos. Marina coincidió allí con Ester Expósito y María León, aunque ni siquiera se dio cuenta. “Estaba tan centrada en el concierto que no me enteré. Lo vi después. En ese momento solo piensas en disfrutar”, reconoce.

“Me dolía la cara de sonreír”

El momento más emocionante llegó cuando Bad Bunny descendió del escenario para fundirse con los invitados de 'La Casita’ y cantar algunas de sus canciones. “Me sentía en una nube de felicidad, cantando y bailando con mi artista favorito a dos metros. Me dolía la cara de sonreír, como nos pasaría a cualquiera al estar tan cerca de una persona a la que admira”, recuerda emocionada la joven aragonesa.

La aragonesa en las pantallas del Estadio Metropolitano durante el show del puertorriqueño. / SERVICIO ESPECIAL

Del espectáculo también guarda un magnífico recuerdo. “El concierto dura tres horas y a mí se me pasó volando. Todo es una gran fiesta, tanto en la casita como en pista o en lo más alto. Es un show muy guay: estés donde estés, lo disfrutas igual. Yo tenía claro que iba a ser el mejor concierto de mi vida, aunque lo hubiera visto desde arriba”, afirma.

La polémica de 'La Casita'

Sobre la polémica que ha suscitado la selección de determinados tipos de mujeres o la propia ‘casita’ como símbolo de privilegio, Marina es clara: “Yo vi a chicos y chicas, gente disfrutando y pasándoselo muy bien”.

La aragonesa desconoce qué criterios se siguen para elegir a las personas que acceden a este espacio, aunque reconoce que le llama la atención el debate que se está generando. “Si todos vamos a un concierto de un artista que nos gusta y nos ofrecen estar cerca, todo el mundo diría que sí”, reflexiona. Y, en este caso, como suele ocurrir, considera que “se vuelve a señalar a la mujer, otra vez”.

Noticias relacionadas

Con el recuerdo de lo vivido todavía muy presente y la emoción a flor de piel, Marina no descarta volver a otro concierto del cantante al que tanto admira. “De momento no tengo entrada, pero si se alinean los astros, volveré”, cuenta esta aragonesa. Por el momento, ya siempre podrá decir que vivió una experiencia única: ella estuvo en 'La Casita' de Bad Bunny.