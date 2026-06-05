Un paso más cerca de la fagocitación del PP al PAR: entre el silencio, el estupor y la resignación

No ha habido una revolución en el PAR -ni en lo que queda de él- porque el presidente del partido, Alberto Izquierdo, haya sido contratado como asesor por parte del presidente del Gobierno de Aragón, el líder del, PP, Jorge Azcón. Salvo una carta respaldada por varios alcaldes de la provincia de Teruel, pero no firmada, y un runrún ensordecedor en la sombra, la decisión de Izquierdo no ha provocado ya ninguna quiebra oficial en un partido histórico que llegó a presidir Aragón, que atesora una trayectoria de más de cuatro décadas y que ha sido clave en todos los gobiernos de la democracia aragonesa. El último paso hacia lo que puede ser la fagocitación del Partido Popular al PAR ha llegado entre el silencio, el estupor y la resignación.

La contratación no ha supuesto una propuesta de moción de censura en este caso, a pesar de ser un instrumento previsto en los estatutos y que el PAR usó hace apenas cuatro años. Entonces, parte de la Ejecutiva se la presentó a su presidente, Arturo Aliaga, por negarse a recurrir la sentencia judicial que invalidaba el XV Congreso del partido, donde empezó una crisis interna que parece no tener final en el centro aragonesista. En esa moción Alberto Izquierdo tuvo un papel clave, y Clemente Sánchez Garnica asumió las riendas del partido con él como mano derecha.

Ahora, algunos históricos del partido no se han sorprendido del fichaje de Izquierdo como asesor de Azcón porque aseguran que "es el camino por el que se venía avanzando desde hace tiempo". Para quien, en alguna ocasión, llegó a estar en la cúspide del partido, este último gesto "personal" de Izquierdo corta las vías hacia la independencia y la fortaleza del proyecto político del PAR, "herido ya de muerte".

El partido llega a estas circunstancias después de quedarse sin representación en las Cortes de Aragón el pasado 8 de febrero, tras perder el último diputado que ostentaba el propio Izquierdo desde 2023. No hay que olvidar que el PAR ya llegó a esta cita electoral autonómica agonizante, después de un proceso judicial iniciado en 2021 que enfrentó a Arturo Aliaga y a Elena Allué -ahora diputada del PP- y que fracturó el partido, con la concatenación de varias escisiones -Aragoneses, Tú Aragón- que marcaron la desbandada de algunos de sus cuadros más destacados y dividieron a sus votantes.

Vaquero, Biel, Azcón, Úbeda y Jiménez, en la visita del presidente a la Fundación Santa María de Albarracín. / Gobierno de Aragón

El papel de Biel

Cabe recordar también que para el pasado 8 de febrero, el partido tanteó una coalición con el PP que no fructificó, aunque la experiencia ya se había hecho en anteriores elecciones genrales. Y ahora cuesta imaginar cómo al PP de Azcón le podría interesar para 2027 sellar coalición alguna con este aragonesismo desgastado. El PP cuenta ya entre sus más cercanos apoyos con el expresidente del PAR, José Ángel Biel, que pidió el voto para Azcón en las elecciones de 2023 y se encargó de dar una brocha de aragonesismo en el eslogan y el imaginario de los populares en la cita con las urnas de 2026; y al que se suma ahora Izquierdo como asesor personal y supuesta llave que abre las puertas del Gobierno aragonés a todos los alcaldes y concejales del PAR en el territorio.

Para algunos, "la operación para que el PAR se integre en el PP, que comenzó en 2021 con la denuncia del XV Congreso" se estaría culminando ahora. Para otros, con la pérdida de representación institucional del pasado 8 de febrero, las alternativas reales del partido eran tan escasas que esta unión se ve casi como un último 'clavico' ardiendo al que agarrarse en un partido en el que la cúspide se ha marchitado antes que sus raíces en el territorio.

El PAR sigue siendo un partido de alcaldes, de concejales, con arraigo en el territorio. Pero arrastra una complicada situación económica y el desgaste de sus siglas es evidente. Desde la dirección se insiste en que la contratación de Izquierdo no es un acuerdo político y que el futuro del partido no está escrito, ni tampoco el cómo se presentarán a las elecciones que se celebrarán justo dentro de un año. Pero para quienes están más alejados de las posiciones de Izquierdo, su decisión define lo que pasará en el futuro y creen que el camino de la absorción por el PP, como ya ocurriera con Aragoneses y con Ciudadanos, está más cerca que nunca.