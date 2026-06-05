Una sola persona dirigirá los hospitales Miguel Servet, Royo Villanova y Provincial de Zaragoza

Los sectores sanitarios I y II de Zaragoza van a pasar tener una gerencia única que coordinará ambas estructuras y que estará liderada por la actual gerente del II, Patricia Palazón. De esta forma, los hospitales de referencia de ambas áreas, que son el Royo Villanova y el Provincial (o Nuestra Señora de Gracia) y el Miguel Servet respectivamente, pasarán a estar liderados por una misma persona.

El sector sanitario Zaragoza III, que hasta ahora ha tenido al frente a Rafael Lapeña, pasa a estar liderado por Luis Miguel Gómez San Martín, que era el gerente del sector sanitario I. De esta área dependen el Clínico Lozano Blesa y el sector Calatayud, cuyo hospital de referencia es el Ernest Lluch.

Según han informado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, la consejería y la gerencia del Salud han realizado cambios organizativos a la par que han aprobado nuevos nombramientos para "avanzar hacia un modelo sanitario integrado donde la coordinación, la transversalidad y la agilidad ayuden a mejorar la calidad asistencial, con un enfoque centrado plenamente en el paciente".

"Con esta integración en la gerencia se refuerza el liderazgo de unos sectores que mantienen sus equipos y funciones, pero que unifican la jefatura con el objetivo de trabajar con visión de conjunto, mejorar la coordinación y sumar las fortalezas de ambas estructuras, que ya compartían objetivos y responsabilidades", han informado.

Desde el departamento de Sanidad han indicado que es "una estrategia orientada a mejorar la eficiencia del sistema sanitario, homogeneizar los procesos y protocolos asistenciales y de gestión en todo el territorio y optimizar tanto los recursos como los servicios, favoreciendo además el aprovechamiento de la alta tecnología". "Se trata de alcanzar la máxima calidad asistencial, situando siempre al paciente en el centro del sistema", han señalado.

También han indicado que esta iniciativa implica una reorganización que avanza hacia el trabajo en red entre hospitales y centros sanitarios, garantizando una atención coordinada, y busca facilitar mecanismos de coordinación entre los niveles asistenciales, impulsar y racionalizar el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías y promover un modelo asistencial donde se compartan y optimicen los recursos.

Más cambios

El departamento ha anunciado otros cambios organizativos. En la provincia de Huesca, la gerencia de los sectores Huesca y Barbastro la va a ocupar Carmen Tosat Mancho, actual presidenta del colegio de Enfermería oscense y profesora de la Escuela Universitaria de Enfermería. Por primera vez, una profesional de enfermería asume la máxima responsabilidad ejecutiva en dos sectores sanitarios de Aragón.

A nivel de los servicios centrales del Salud, la dirección de área de Coordinación Asistencial la asumirá Esther Carmen Garcés, que es la actual subdirectora médica en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Por otro lado, la dirección de área de Recursos Humanos del Salud la ocupará Javier Portero de la Cruz, que en la actualidad desempeña el puesto de subdirector de Recursos Humanos del Miguel Servet.

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Desde el departamento han agradecido el trabajo desarrollado por las personas que han ocupado estos cargos hasta ahora, como el hasta ahora gerente del Sector III de Zaragoza y sector Calatayud, Rafael Lapeña; y su homóloga en el de Huesca/Barbastro, Raquel Genzor; y los hasta ahora directores de Coordinación Asistencial y Recursos Humanos del Salud, Francisco Amorós y Pablo Sánchez respectivamente.