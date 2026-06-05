Sigue adelante la huelga indefinida de la limpieza en Aragón tras suspenderse la mediación en el SAMA: "Seguimos alejados"

Sigue adelante la huelga indefinida en el sector de la limpieza en Aragón. A pesar de la reunión mantenida en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (Sama) esta mañana, las posturas de ambas partes siguen "alejadas" y por eso se mantiene la huelga y se producirá una nueva reunión este lunes.

Según han trasladado los sindicatos convocantes de la huelga en Aragón, CCOO, UGT y Ostá a través de un comunicado, este viernes han comparecido en el Sama "a petición del organismo". "Tras varios recesos, las asociaciones que agrupan a las empresas del sector, ASPEL y ASOAL, han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00 horas", han explicado estas mismas fuentes.

Por lo tanto, la huelga no se suspende, pero los sindicatos subrayan que el acto de mediación "no ha fracasado" y volverán a mediar este lunes. "Hoy no se ha evidenciado ningún movimiento sustancial, pero si quieren que la huelga se desconvoque, tendrán que mover sus posiciones los empresarios", ha destacado Esteban Lauroba, de UGT.

El sector se mantiene fuerte en el pulso por la negociación del nuevo convenio, lo que ha marcado la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), donde se ha evidenciado la falta de limpieza, y sigue impactando a la industria, donde en BSH sigue sobre la mesa la propuesta de un erte por la acumulación de cartones.

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Esta misma tarde continúan las movilizaciones, a las 18 horas, y el próximo lunes se concentrarán a las 14.30 horas en el edificio Aída, sede del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, apenas media hora antes de la reunión prevista para la mediación con la empresa.