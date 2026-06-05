Stellantis cubrirá hasta el 80% de la electricidad de Figueruelas con renovables en 2027

La planta de Stellantis en Figueruelas avanza en su estrategia de descarbonización con el inicio de un proyecto de autoconsumo renovable que combinará energía eólica y fotovoltaica para abastecer parte de las necesidades eléctricas de la factoría. La iniciativa, desarrollada junto a Prosolia Energy, contempla una potencia total de 58,4 megavatios y permitirá cubrir en el futuro hasta el 80% del consumo eléctrico de la fábrica zaragozana con fuentes renovables, un humbral que la compañía prevé alcanzar el próximo año.

El proyecto arranca con la instalación de un primer aerogenerador de 6,9 megavatios de potencia, equipado con tecnología de Nordex Group, fabricante participado por Acciona. Esta producción eólica se sumará a la energía generada por los paneles fotovoltaicos que ya funcionan en la planta, también instalados por Prosolia en régimen de autoconsumo. Cuando el desarrollo esté completado alcanzará los 30,8 megavatios de origen solar y 27,6 megavatios de procedencia eólica, según las previsiones de ambas compañías,

Combinación de ambas tecnologías

La combinación de ambas tecnologías busca garantizar un suministro renovable más estable y eficiente a lo largo del día, al aprovechar la complementariedad entre la producción solar y la eólica. Además, al tratarse de un modelo de autoconsumo, la electricidad se genera en el mismo entorno en el que se consume, lo que reduce la necesidad de infraestructuras de transporte y refuerza la independencia energética de la factoría.

Stellantis calcula que esta actuación evitará la emisión de 14.819 toneladas de CO₂ al año, en línea con los objetivos de su plan estratégico Dare Forward 2030, que fija la neutralidad en carbono del grupo en 2038.

La directora de la planta de Zaragoza, Susana Remacha, ha destacado que el proyecto permite avanzar en el compromiso medioambiental de la factoría y ha comparado la reducción de emisiones prevista con la plantación de más de 189.000 árboles.

Para Prosolia Energy, el proyecto supone uno de sus desarrollos de autoconsumo industrial más ambiciosos. Su consejero delegado, Javier Martínez, ha subrayado que la instalación se convertirá en una de las mayores plantas híbridas eólico-solares de autoconsumo de Europa y ha defendido que este modelo permite maximizar la producción de energía limpia y adaptarla mejor a las necesidades de la industria.

Las obras del primer aerogenerador ya están en marcha y está previsto que concluyan a finales de este año. El proyecto forma parte de un acuerdo global entre Stellantis y Prosolia Energy para el desarrollo de soluciones de autoconsumo renovable en distintos centros industriales. Con esta actuación, la planta de Zaragoza aspira a consolidarse como una de las fábricas de automoción españolas con mayor aportación de energía sostenible para su propio consumo. La factoría de Figueruelas cuenta con certificaciones ambientales como ISO 14001, ISO 50001 y EMAS, y se encuentra en proceso de evolución hacia el modelo de eficiencia sostenible denominado Green Factory.